Apartamentos compactos impulsionam demanda por self storage

Acompanhando a transformação do mercado imobiliário na capital paulista, um levantamento da GoodStorage, especialista em armazenamento urbano, aponta uma taxa de ocupação de até 95% em algumas unidades de self storage. A alta demanda por este tipo de solução acompanha uma mudança no comportamento do paulistano: mais pessoas optam por residir em apartamentos compactos, entre 30 e 45m², buscando soluções que ampliem a capacidade de armazenamento de seus itens pessoais.

É o que aponta a recente Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI), divulgada pelo Secovi-SP: este tipo de empreendimento, os chamados “studios”, concentram mais da metade dos lançamentos na cidade. Apenas em abril deste ano, foram lançadas 6.025 unidades, representando 52% de todos os lançamentos da capital.

"Os dados mostram que o perfil dos imóveis em São Paulo está mudando. Os apartamentos compactos se consolidaram como protagonistas do mercado imobiliário e, naturalmente, cresce a necessidade de soluções que ajudem as pessoas a administrar melhor seus espaços. O self storage vem ocupando esse papel ao oferecer uma alternativa flexível para armazenagem de itens de uso eventual, documentos, móveis, equipamentos esportivos e objetos pessoais, sem que o morador precise abrir mão da localização ou do conforto", afirma Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage.

Além de liderar os lançamentos, os imóveis ‘studio’ também responderam por 6.115 vendas no período analisado (cerca de 65% do total) e por um estoque de 44.900 unidades, equivalente a 52% da oferta disponível na cidade. A Zona Sul é a região da cidade com maior disponibilidade: são mais de 28.017 unidades, representando 33% da oferta total, indicando que as incorporadoras continuam apostando nessa área. É também nessa região que são registrados os maiores índices de ocupação das unidades de self storage operadas pela GoodStorage: entre elas, a Vila Olímpia, com 90% de ocupação; Rebouças, com 89%; Brooklin, com 88% e Campo Belo, com 87%.

Na avaliação da companhia, a combinação entre imóveis mais compactos e a necessidade de otimizar o uso dos ambientes tem ampliado a importância do papel do self storage na rotina urbana.

“A elevada ocupação das unidades distribuídas pela capital, demonstra que a solução atende diferentes perfis de consumidores e acompanha as transformações do mercado imobiliário paulistano. A GoodStorage segue atenta em antecipar, cada vez mais, as necessidades dos nossos locatários e a melhorar a mobilidade de pessoas, serviços e mercadorias da cidade de São Paulo”, complementa Thiago.

A GoodStorage conta com mais de 55 unidades espalhadas pela cidade e segue em constante expansão, com duas novas unidades de self storage previstas para inauguração nos próximos meses, ambas no Itaim Bibi, importante bairro da capital paulista.

Projetadas para oferecer praticidade no dia a dia, as unidades contam com infraestrutura para carga e descarga, estacionamento rotativo, Wi-Fi gratuito, ambiente pet friendly e estão localizadas em regiões estratégicas da capital, próximas aos principais eixos viários e centros comerciais.

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Outro diferencial consiste no acesso às unidades, que pode ser realizado por biometria facial, reconhecimento facial ou senha individual, proporcionando maior controle de acesso aos locatários. As operações também contam com monitoramento por câmeras 24 horas, além da exigência de contratação de seguro para os bens armazenados, ampliando a segurança do serviço.