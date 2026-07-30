Rafael Guinalz lança a “Química Live Marketing” em São Paulo

Rafael Guinalz, conhecido personagem do live marketing brasileiro, acaba de abrir sua nova agência: a Química Live Marketing. Com sede em São Paulo, a empresa nasce para colocar a relação entre marcas, agências, fornecedores e públicos no centro de cada projeto — transformando experiências em conexões reais e resultados concretos.

Uma trajetória de mais de três décadas

Há 31 anos dedicado ao live marketing, Guinalz passou por agências de peso como Miksom, TV1, Hype e PRO, onde era sócio. Essa vivência consolidou um repertório raro: a combinação de visão estratégica, sensibilidade criativa e domínio operacional de grandes ativações.

Entre os clientes atendidos por ele ao longo da carreira estão a Fiat e a Stellantis, além de praticamente todas as marcas e montadoras de veículos automotores estabelecidas no Brasil. A lista inclui ainda nomes de peso de diferentes setores, como Bradesco, SulAmérica, Sada, Bayer e CNH, entre outros.

Por que “Química”?

O nome escolhido para a nova agência não é por acaso. Para Guinalz, ele traduz o conceito essencial de qualquer ação de live marketing: a relação humana e o que ela é capaz de gerar. “Quanto mais apurada for a relação entre cliente e agência, e agência e fornecedores e, finalmente, entre cliente e seu público final, melhores serão os resultados e maiores serão os impactos em toda essa cadeia”.

Os pilares da marca

A atuação da Química é guiada por quatro pilares:

Ligação — conexão real. “A gente não faz eventos. A gente provoca reações, cria ligações”.

Transformação — antes e depois. Nenhum evento termina igual a como começou: a química muda o estado das coisas — e das pessoas.

Afinidade — escuta ativa. Cada cliente é um elemento único, e a fórmula do evento nasce do que a marca é, não do que está em moda.

Precisão — a fórmula certa. Conhecimento mais experiência: quando a proporção é exata, a reação é inevitável — e inesquecível.

O que os clientes podem esperar

Apaixonada por experiências, a Química Live Marketing não trabalha com fórmulas prontas. A proposta é encontrar a reação certa, no lugar certo e no momento certo — fazendo com que as pessoas saiam diferentes de como chegaram. “Elas não são mais as mesmas. Nem nunca mais serão. É isso que a gente ama fazer: transformar”, resume Guinalz.

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QComm Comunicação

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Oswaldo Quartim Barbosa | oswaldo@qcomm.com.br | 11 97027-5256