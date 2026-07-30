Carta reformula operações de capital privado com plug-ins para o Claude

A Carta, uma plataforma conectada e um ecossistema nativo de inteligência artificial (IA) para capital privado, anuncia hoje a ampla disponibilidade de seu conjunto de plug-ins para o Claude, após o lançamento inicial em abril de 2026. Com mais de 1.500 empresas e organizações utilizando seus plug-ins, a Carta está transformando a forma como as equipes de capital privado, desde fundadores até diretores financeiros, operam. A plataforma integra a administração de fundos, o gerenciamento de tabelas de capitalização e a análise de fluxo de negócios diretamente às planilhas, apresentações e fluxos de trabalho utilizados diariamente.

“Na última década, as equipes que atuam no setor de capital privado foram prejudicadas por um custo oculto: a constante e manual transferência de dados entre sistemas desconectados”, afirmou Henry Ward, CEO da Carta. “A Carta está eliminando totalmente esse processo ineficiente ao incorporar inteligência diretamente nas ferramentas utilizadas pelas equipes. Não estamos esperando por um futuro de capital privado nativo em IA — ele já opera na Carta hoje.”

A Carta não se limitou a fornecer ao Claude um canal de acesso aos seus dados. Ela incorporou diretamente em seus plug-ins sua expertise em capital privado, ou seja, as habilidades que definem como cada tarefa é realizada, os arquivos de referência que ensinam ao Claude o vocabulário e as regras específicas de cada fundo, os scripts determinísticos que executam os cálculos dos relatórios e os mecanismos de proteção que sinalizam qualquer valor como uma estimativa do Claude, e não como um número proveniente dos livros contábeis da Carta. Todas as ações são executadas com as mesmas permissões de nível de usuário e a mesma trilha de auditoria de uma empresa na Carta.

Kyle Rogers, diretor de operações (COO) da Delta-v Capital — empresa de capital de risco sediada em Denver, que administra 28 fundos e US$ 1,6 bilhão em ativos sob gestão (AUM) —, utilizou os plug-ins da Carta para o Claude, reduzindo semanas de trabalho manual de conformidade a um fluxo de trabalho quase instantâneo. "Um único comando extrai todos os dados", afirma Rogers. "Posso afirmar com certeza que isso vai nos poupar vários dias no ano que vem."

Para a Tribe Capital Management, Inc., empresa de capital de risco sediada em São Francisco que administra quase 100 estruturas de fundos e mais de US$ 2 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o impacto foi imediato. “Quando o plugin da Carta para o Claude começou a funcionar, minha reação inicial foi: ‘Uau, não acredito que isso finalmente chegou’. É tudo o que você sempre quis em termos de redução de fluxos de trabalho manuais e de tempos de resposta”, disse Stuart Johnson, controlador de fundos da empresa. “Conseguimos reduzir essa rede manual e complicada de reconciliação em quatro fundos e 100 SPVs (Veículos de Propósito Específico) — de uma semana de trabalho manual para um dia”, completou.

O plugin Carta Investors transforma o trabalho com fundos em uma conversa. Com ele, diretores financeiros e controladores de fundos podem extrair, em tempo real, dados reais de caixa da razão geral da Carta diretamente para o Excel, realizar reconciliações entre orçamento e real, gerar uma apresentação completa para a assembleia geral anual em minutos, ao extrair dinamicamente métricas de desempenho de vários fundos e dados de portfólio, ou executar simulações em cascata de ponta a ponta dentro de planilhas ativas, consultando os dados da Carta por meio da barra lateral do Claude. Tudo isso sem sair das ferramentas que já utilizam.

O plugin Carta CRM conecta a gestão de relacionamentos aos dados econômicos subjacentes do Carta. Com ele, líderes de RI e equipes de negócios podem consultar perfis de investidores e o histórico de interações para criar listas de contato direcionadas para futuras captações de recursos, gerar gráficos personalizados das tendências de originação de negócios por região ou setor e redigir e-mails de atualização personalizados para os LP, considerando o compromisso real de cada investidor e seu histórico de interações.

O plugin Carta Cap Table oferece o mesmo nível de detalhamento em relação à participação acionária e ao patrimônio líquido. Com ele, fundadores, líderes financeiros e administradores de participações acionárias podem obter, em tempo real, resumos da tabela de capitalização e registros 409A para elaborar apresentações no PowerPoint, gerar qualquer um dos 18 tipos de relatórios (desde opções em circulação até livros contábeis de títulos) para exportação para o Excel ou identificar proativamente sinais de alerta operacionais, como avaliações prestes a expirar, reservas de opções baixas ou SAFEs com vencimento iminente, antes de reuniões críticas do conselho.

Os plug-ins estão disponíveis no diretório de plug-ins da Claude para empresas com contas ativas na Carta. Entre as primeiras a adotar a solução estão a Delta-v Capital, a Tribe Capital Management, Inc., a Vine Ventures, a Kapor Capital e a Liquid2 Ventures. O acesso é regido pelas mesmas permissões da Carta, sem a necessidade de credenciais separadas ou upload de dados fora da plataforma. Para saber mais, acesse carta.com/blog/carta-plugins-for-claude/.

Sobre a Carta

A Carta é a plataforma conectada e o ecossistema nativo de IA para o capital privado. Criada para substituir ferramentas fragmentadas por um único sistema de registro, ela reúne o software, os serviços e a infraestrutura jurídica utilizados por fundadores para gerenciar participações acionárias, por gestores de fundos para realizar tarefas administrativas e de relatórios, e por equipes jurídicas para fechar transações. Com a confiança de 55 mil empresas, 1,8 milhão de acionistas e 10 mil fundos e SPVs, que representam US$ 250 bilhões em ativos sob gestão, a Carta está transformando a forma como o capital privado opera. A empresa é reconhecida pelas revistas Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. e Great Places to Work.

Para mais informações, acesse carta.com

Divulgação: a Carta é uma empresa do portfólio de determinados fundos privados geridos pela Tribe Capital Management, Inc., e nenhum pagamento foi feito por este depoimento.

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Assessoria de Imprensa

Madeline Perry, Coordenadora de Comunicação

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