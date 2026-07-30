Coulson Aviation apresenta o CFR HALO, um retardante de fogo de longa duração desenvolvido para o combate aéreo moderno a incêndios

A Coulson Aviation apresentou hoje o CFR HALO, um retardante de fogo de última geração e de longa duração, projetado especificamente para aeronaves modernas, sistemas de tanques e missões de combate a incêndios florestais. Esse é o primeiro produto da EmberWorks, a divisão de pesquisa e desenvolvimento da empresa dedicada ao avanço das tecnologias de combate aéreo a incêndios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260729361181/pt/

Coulson Aviation has introduced CFR HALO, a next-generation long-term fire retardant engineered specifically for modern aircraft, tank systems and wildfire missions. It is designed with mission-optimized viscosity and flow characteristics to improve drop cohesion, reduce airborne drift, and support more accurate placement within the intended target area. CFR HALO is currently advancing through independent qualification programs with CEREN in France and the USDA Forest Service for inclusion on the Qualified Products List (QPL). These programs will evaluate its performance, environmental profile, and operational suitability.

Desenvolvido ao longo de quatro décadas de operações de combate aéreo a incêndios, em colaboração com bombeiros, pilotos, engenheiros e agências parceiras, o CFR HALO passou da fase de formulação e validação interna para a de qualificação externa formal.

O CFR HALO está passando por testes no Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente Valabre (CEREN) como parte do processo de qualificação francês. Ao mesmo tempo, avança no processo de qualificação do Serviço Florestal do USDA para inclusão na Lista de Produtos Qualificados (QPL).

Juntos, esses programas avaliarão de forma independente o desempenho, o perfil ambiental e a adequação operacional do CFR HALO por meio de dois dos principais sistemas de qualificação para combate aéreo a incêndios do mundo, estabelecendo uma base técnica para a aceitação pela agência na Austrália e nos principais mercados da América do Sul.

"Os incêndios florestais mudaram. As aeronaves também mudaram. O retardante não acompanhou essa evolução”, disse Britt Coulson, presidente e diretor de operações (COO) da Coulson Aviation. “Muitas formulações tradicionais remontam a uma época anterior às atuais aeronaves de combate a incêndios e aos sistemas de lançamento de precisão. Não podemos continuar combatendo os incêndios de hoje com produtos químicos desenvolvidos para as aeronaves de ontem. Como operadores, tivemos de agir e criar a próxima solução de que o setor necessita. O CFR HALO foi projetado para aeronaves modernas, incorporando desempenho ambiental desde sua concepção, com uma formulação desenvolvida para manter a maior parte de cada carga exatamente onde os bombeiros precisam.”

O CFR HALO utiliza características de viscosidade e fluxo otimizadas para a missão, projetadas para melhorar a coesão da gota, reduzir o desvio pelo vento e permitir uma aplicação mais precisa dentro da área-alvo pretendida. A formulação pode ser otimizada para diferentes aeronaves, terrenos, condições climáticas e requisitos da missão, mantendo o desempenho retardador de fogo de longo prazo do qual as agências dependem.

O CFR HALO também foi projetado para se integrar à infraestrutura existente de mistura, carregamento e aplicação de retardantes, sem exigir que as agências substituam os sistemas de distribuição já estabelecidos ou alterem significativamente os procedimentos operacionais.

O CFR HALO baseia-se na experiência operacional direta da Coulson. Ao longo de quatro décadas, a empresa testemunhou o aumento da escala e da intensidade das operações de combate a incêndios florestais. Somente em 2026, sua frota de aeronaves de asa fixa e de asa rotativa já havia transportado mais de 10 milhões de galões de água e agentes extintores para incêndios em todo o mundo.

O CFR HALO amplia o modelo integrado de combate aéreo a incêndios da Coulson, abrangendo não apenas aeronaves e sistemas de tanques, mas também a formulação aplicada na linha de fogo. Trata-se da primeira de várias tecnologias em desenvolvimento pela Coulson EmberWorks, incluindo sensores inteligentes, sistemas de missão e recursos de resposta aérea de última geração.

Sobre a Coulson EmberWorks

A EmberWorks, divisão de pesquisa e desenvolvimento da Coulson Aviation, é dedicada a promover avanços no combate a incêndios aéreos por meio de inovações orientadas pela prática operacional.

Criada por operadores, engenheiros, cientistas e profissionais da aviação, a EmberWorks desenvolve tecnologias práticas nas áreas de química de combate a incêndios, sensoriamento inteligente, sistemas de missão e resposta aérea de última geração. Todos os programas têm um único objetivo: capacitar os bombeiros a atuar com mais segurança e eficácia, por meio do acesso a informações mais precisas e abrangentes.

Sobre a Coulson Aviation

Com mais de 60 anos de tradição operacional e quatro décadas de experiência no combate aéreo a incêndios, a Coulson Aviation é a maior empresa privada de combate aéreo a incêndios do mundo.

Com operações na América do Norte, América do Sul e Austrália, a empresa presta apoio a órgãos governamentais nacionais, estaduais, provinciais, regionais e locais em todo o mundo. A empresa opera uma frota mista e avançada de aeronaves de asa fixa e asa rotativa, apoiada por sistemas próprios de lançamento de retardantes, plataformas de inteligência, treinamento e apoio a missões.

Ao antecipar a demanda operacional, concentrar-se em estruturas sustentáveis de aeronaves e em produção, além de promover a inovação contínua, a Coulson ajuda a definir o padrão para o futuro do combate aéreo a incêndios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Grace Nakazawa

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