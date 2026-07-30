Cessna Citation CJ3 Gen3 realiza seu primeiro voo, impulsionando a próxima geração de jatos leves rumo à certificação

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. Textron Inc. (NYSE:TXT), alcançou recentemente um marco importante com a conclusão do primeiro voo do protótipo Cessna Citation CJ3 Gen3, impulsionando a próxima geração de jatos leves rumo à certificação. Com este marco, os três jatos leves Citation de nova geração — o CJ4 Gen3, o CJ3 Gen3 e o M2 Gen3 — entraram na fase de testes de voo, demonstrando o contínuo progresso do portfólio de jatos leves de nova geração da Cessna.

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Cessna Citation CJ3 Gen3 achieves first flight, advancing next-generation light jet toward certification. (Photo credit: Textron Aviation)

“Esta conquista dá continuidade ao avanço do programa CJ3 Gen3 e reflete a disciplina, a inovação e o comprometimento desta equipe”, disse Chris Hearne, vice-presidente sênior de Engenharia e Programas. “Agora, iniciaremos os testes de voo completos desta aeronave, com a validação rigorosa de seu desempenho, enquanto continuamos trabalhando para a certificação da FAA e a entrada em serviço.”

Decolando do Aeroporto Nacional Dwight D. Eisenhower de Wichita, os pilotos Steve Helmer e Dave Welbrock concentraram-se em testar a funcionalidade do software no cockpit durante o voo inicial de quase duas horas. A aeronave atingiu uma altitude máxima de 41.000 pés e uma velocidade máxima indicada de 278 nós.

“Da decolagem ao pouso, a aeronave demonstrou as qualidades de manuseio e o desempenho do sistema que esperávamos”, disse Helmer, piloto de testes de voo. "Este primeiro voo validou meses de preparação e forneceu uma base sólida para expandirmos os testes e continuarmos o programa de certificação."

Projetado a partir do feedback dos clientes, o Citation CJ3 Gen3 traz o sistema de pouso automático de emergência Garmin para a comprovada plataforma de aviônica Garmin G3000, oferecendo ainda mais tranquilidade para pilotos e passageiros durante a viagem. A aeronave combina tecnologia avançada e intuitiva na cabine de comando com o desempenho, a capacidade de carga e a eficiência operacional que os clientes esperam dos jatos executivos Cessna Citation.

"O Citation CJ3 Gen3 aprimora tudo o que os clientes valorizam na família CJ3, incorporando tecnologias solicitadas para tornar o voo ainda mais intuitivo e inspirador de confiança", disse Lannie O'Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing Global. "Da aviônica avançada da Garmin a uma experiência refinada na cabine, esta aeronave reflete nosso compromisso em oferecer inovações práticas aos clientes."

Sobre o Cessna Citation CJ3 Gen3

A cabine do Cessna Citation CJ3 Gen3 oferece um espaço luxuoso e personalizável com comodidades como assentos giratórios, iluminação RGB e opções de conectividade modernas, além de um lavatório com iluminação natural e recursos opcionais de luxo.

O Citation CJ3 Gen3 possui um alcance máximo de 2.040 nm e uma carga útil máxima de 2.135 libras. Com assentos padrão para até 10 ocupantes e capacidade de bagagem de 1.000 libras, a aeronave oferece excelente alcance, carga útil e desempenho superior em campo para permitir que os pilotos cumpram vários tipos de missões.

Para saber mais sobre o Cessna Citation CJ3 Gen3, acesse cessna.txtav.com ou acesse o Media Kit para obter recursos fotográficos adicionais.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado de imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, a eficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos ou despesas imprevistas relacionadas ao lançamento de novos produtos ou programas significativos; o cronograma de nossos lançamentos de novos produtos ou certificações de nossos novos produtos aeronáuticos; nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes na introdução de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; a fragilidade ou volatilidade da demanda nos mercados em que atuamos; e problemas de desempenho com fornecedores ou subcontratados importantes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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+1.316.252.7780

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