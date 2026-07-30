Pesquisa da KnowBe4 revela que a suscetibilidade global ao phishing cai 79% após um ano de treinamento de conscientização em segurança

A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas, divulgou hoje seu Relatório Phishing by Industry Benchmarking 2026, que revela que as organizações podem reduzir a suscetibilidade ao phishing em 79% após um ano de treinamento consistente de conscientização em segurança, ou Security Awareness Training (SAT), apesar de um cenário de ameaças cada vez mais impulsionado pela inteligência artificial.

O relatório analisou 42 milhões de simulações de phishing envolvendo 14,8 milhões de usuários em 64 mil organizações em todo o mundo. Os resultados mostram que, embora os colaboradores continuem sendo um dos principais alvos dos cibercriminosos, as organizações que investem em treinamentos contínuos e exercícios simulados de phishing podem reduzir significativamente a suscetibilidade dos funcionários a esse tipo de ataque ao longo do tempo.

De acordo com o relatório, a média global do Phish-prone Percentage (PPP) — percentual de funcionários propensos a interagir com um ataque de phishing — começa em 33,2% antes do treinamento. Após 90 dias de treinamento de conscientização em segurança, esse índice cai para 20,1% e, depois de um ano, chega a apenas 4,2%.

Essas descobertas surgem em um momento crucial, à medida que os cibercriminosos utilizam cada vez mais a IA para criar, em larga escala, campanhas de phishing altamente personalizadas, esquemas de comprometimento de e-mails corporativos, conhecidos como Business Email Compromise (BEC), e ataques de engenharia social viabilizados por deepfakes.

É mais importante do que nunca garantir que os funcionários estejam cientes das ameaças cibernéticas mais recentes para evitar que se tornem vítimas.

Principais conclusões globais

Antes de qualquer treinamento, aproximadamente um em cada três funcionários tem probabilidade de interagir com uma tentativa de phishing.

O PPP inicial aumenta de forma consistente de acordo com o tamanho da organização. Grandes empresas com mais de 10 mil funcionários apresentam um PPP inicial de 39,5%, em comparação com 24,7% entre pequenas empresas.

Pelo segundo ano consecutivo, os três setores mais vulneráveis antes do treinamento são Saúde e Indústria Farmacêutica, com 42,7%; Seguros, com 38,1%; e Varejo e Atacado, com 36% .

. As organizações reduziram a suscetibilidade ao phishing em 40% nos primeiros 90 dias e em 79% após um ano de treinamento contínuo de conscientização em segurança. O resultado reforça que treinamentos recorrentes promovem mudanças comportamentais duradouras, diferentemente de exercícios pontuais realizados apenas para fins de conformidade.

Entre as diferentes regiões, a África apresentou o maior risco inicial, com 35,9%, seguida de perto pela América do Norte, com 34,5%, e pela América do Sul, com 31,5%. A Ásia apresentou o menor índice inicial, com 24,9%.

“À medida que as organizações expandem sua força de trabalho, passando a incluir agentes autônomos de IA além de pessoas, a superfície de ataque cresce de maneiras que os controles tradicionais não foram desenvolvidos para enfrentar”, afirmou Javvad Malik, Lead CISO Advisor da KnowBe4.

“Essa complexidade está sendo explorada, como demonstra o aumento de 17% nos ataques de phishing apenas desde o final de 2025. No entanto, os dados comprovam que as organizações podem enfrentar esse problema por meio de treinamentos contínuos e personalizados, que reduzem a suscetibilidade dos funcionários ao phishing para 4,2% ao longo de 12 meses.”

Baixe o Relatório Phishing by Industry Benchmarking 2026 completo.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita a força de trabalho moderna a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Utilizada por mais de 70 mil organizações em todo o mundo, a KnowBe4 é pioneira em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas.

A plataforma KnowBe4 oferece simulação de ataques e treinamentos, segurança para ferramentas de colaboração e segurança de agentes, com tecnologia da AIDA — Artificial Intelligence Defense Agents, ou Agentes de Defesa com Inteligência Artificial — e de uma pontuação de risco proprietária.

A plataforma utiliza 15 anos de dados comportamentais para combater ameaças avançadas, incluindo engenharia social, injeção de prompts e shadow AI. Ao proteger pessoas e agentes, a KnowBe4 lidera o setor em confiança e defesa da força de trabalho.

Mais informações emwww.knowbe4.com. Acompanhe a KnowBe4 no LinkedIn e no Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730380776/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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