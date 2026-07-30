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Experian é reconhecida pela Chartis Research por promover a governança de modelos de IA no ranking “Quantitative Analytics50 2026”

Empresa global de dados e tecnologia é reconhecida por ajudar instituições financeiras a acelerar a inovação em IA por meio de governança confiável de modelos, transparência e controle regulatório Destaques principais A Chartis Research reconheceu a Experian como vencedora da categoria “Ambiente de Gestão de Risco de Modelos” no relatório Quantitative Analytics50 2026. A plataforma Experian Ascend™ permite que as organizações transitem do desenvolvimento de modelos para a produção regulamentada com transparência, rastreabilidade e controles orientados por políticas. Esse reconhecimento valida a abordagem da Experian para ajudar credores e instituições financeiras a acelerarem a adoção da IA, ao mesmo tempo em que fortalecem a conformidade, a explicabilidade e a governança de riscos de modelos.

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Repórter
30/07/2026 11:34

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A Experian foi reconhecida hoje pela Chartis Research como vencedora na categoria "Ambiente de Gestão de Risco de Modelos" no relatório Quantitative Analytics50 2026. Esse reconhecimento marca a primeira aparição da Experian no prestigiado ranking e reafirma sua posição como líder no fornecimento de soluções de análise baseadas em dados e IA para organizações de serviços financeiros regulamentadas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260729283004/pt/

Chartis Research recognized Experian as the category winner for Model Risk Management Environment in the Quantitative Analytics50 2026 report.

Chartis Research recognized Experian as the category winner for Model Risk Management Environment in the Quantitative Analytics50 2026 report.

"Esse reconhecimento da Chartis reflete a crescente importância de governar a IA com o mesmo rigor utilizado para desenvolvê-la", afirmou Vijay Mehta, diretor de IA da Experian. "As instituições financeiras precisam escalar a IA sem comprometer a transparência, a responsabilidade ou a conformidade regulatória. Nossa visão é oferecer uma plataforma integrada de agentes que permita às organizações operacionalizar uma IA confiável e segura, auxiliando-as na transição da criação de modelos para a implementação em larga escala."

O prêmio reconhece a abordagem abrangente da Experian para a gestão de riscos de modelos, que permite que as organizações gerenciem modelos analíticos e de inteligência artificial (IA) ao longo de todo o ciclo de vida, desde o desenvolvimento até a implantação e o monitoramento contínuo. Com base na Experian Ascend Platform™, a solução combina dados confiáveis, engenharia de características, operações de modelos, tomada de decisões e análise de riscos e inclui recursos como registro de modelos, controle de versões, validação automatizada, explicabilidade, testes de equidade, monitoramento contínuo, detecção de desvios e documentação pronta para auditoria. Esses recursos ajudam as organizações a acelerar a adoção da IA, mantendo a transparência, a rastreabilidade e a supervisão regulatória.

Isso ocorre em um momento em que cada vez mais instituições estão adotando a IA. Segundo uma pesquisa da Experian, 60% dos entrevistados concordam que estão migrando para arquiteturas que permitem que agentes e sistemas de IA interajam de forma integrada entre ferramentas e fontes de dados. Além disso, 86% dos entrevistados concordam que a transparência das análises e dos insights é considerada altamente valiosa para melhorar a tomada de decisões.

Sid Dash, pesquisador-chefe da Chartis, afirmou: “A forte presença da Experian em nosso ranking STORM Quantitative Analytics50 e o prêmio de solução para seu Model Risk Management Environment refletem a solidez do Ascend, seu ambiente avançado de desenvolvimento e gestão de análises. Ao oferecer ferramentas sólidas de desenvolvimento, ambiente de teste e controle, o Ascend permite que os usuários combinem componentes que muitas vezes são altamente diversos”.

A Experian também continua avançando com soluções de análise baseadas em IA, por meio de copilotos para criação de modelos, suporte à governança de IA, dados sintéticos, construção de cenários e testes de estresse. Essas soluções permitem que instituições financeiras escalem a IA de forma responsável, ao mesmo tempo em que fortalecem a governança e a eficiência operacional.

Esse reconhecimento reforça ainda mais o investimento contínuo da Experian em ajudar as instituições financeiras a adotarem a IA de maneira responsável, ao mesmo tempo em que fortalecem a governança, a transparência e a confiança na tomada de decisões analíticas. Conforme a adoção passa da fase experimental para a empresarial, ferramentas como o Agent Operating System™ da Experian se tornam essenciais para garantir controles claros, auditabilidade e supervisão humana.

Para saber mais sobre as soluções de gestão de risco de modelos da Experian e a plataforma Experian Ascend, visite https://www.experian.com/business/products/assistant-for-model-risk-management.

Sobre a Chartis

A Chartis Research é a principal fornecedora de pesquisas e análises sobre o mercado global de tecnologia de risco. Nosso objetivo é apoiar empresas a impulsionar o desempenho de seus negócios por meio do aprimoramento da gestão de riscos, da governança corporativa e do compliance. Também ajudamos os clientes a tomar decisões tecnológicas e de negócios fundamentadas, oferecendo análises aprofundadas e consultoria sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco. Para informações adicionais, visite www.chartis-research.com.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que promove oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Por meio de nossa combinação exclusiva de dados, análises e plataformas, ajudamos a redefinir as práticas de crédito, detectar e prevenir fraudes, simplificar os serviços de saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais aprofundados sobre o mercado automotivo. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação. Uma empresa integrante do índice FTSE 100 e listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830 5462

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michael.troncale@experian.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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