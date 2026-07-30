Experian é reconhecida pela Chartis Research por promover a governança de modelos de IA no ranking “Quantitative Analytics50 2026”

A Experian foi reconhecida hoje pela Chartis Research como vencedora na categoria "Ambiente de Gestão de Risco de Modelos" no relatório Quantitative Analytics50 2026. Esse reconhecimento marca a primeira aparição da Experian no prestigiado ranking e reafirma sua posição como líder no fornecimento de soluções de análise baseadas em dados e IA para organizações de serviços financeiros regulamentadas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260729283004/pt/

Chartis Research recognized Experian as the category winner for Model Risk Management Environment in the Quantitative Analytics50 2026 report.

"Esse reconhecimento da Chartis reflete a crescente importância de governar a IA com o mesmo rigor utilizado para desenvolvê-la", afirmou Vijay Mehta, diretor de IA da Experian. "As instituições financeiras precisam escalar a IA sem comprometer a transparência, a responsabilidade ou a conformidade regulatória. Nossa visão é oferecer uma plataforma integrada de agentes que permita às organizações operacionalizar uma IA confiável e segura, auxiliando-as na transição da criação de modelos para a implementação em larga escala."

O prêmio reconhece a abordagem abrangente da Experian para a gestão de riscos de modelos, que permite que as organizações gerenciem modelos analíticos e de inteligência artificial (IA) ao longo de todo o ciclo de vida, desde o desenvolvimento até a implantação e o monitoramento contínuo. Com base na Experian Ascend Platform™, a solução combina dados confiáveis, engenharia de características, operações de modelos, tomada de decisões e análise de riscos e inclui recursos como registro de modelos, controle de versões, validação automatizada, explicabilidade, testes de equidade, monitoramento contínuo, detecção de desvios e documentação pronta para auditoria. Esses recursos ajudam as organizações a acelerar a adoção da IA, mantendo a transparência, a rastreabilidade e a supervisão regulatória.

Isso ocorre em um momento em que cada vez mais instituições estão adotando a IA. Segundo uma pesquisa da Experian, 60% dos entrevistados concordam que estão migrando para arquiteturas que permitem que agentes e sistemas de IA interajam de forma integrada entre ferramentas e fontes de dados. Além disso, 86% dos entrevistados concordam que a transparência das análises e dos insights é considerada altamente valiosa para melhorar a tomada de decisões.

Sid Dash, pesquisador-chefe da Chartis, afirmou: “A forte presença da Experian em nosso ranking STORM Quantitative Analytics50 e o prêmio de solução para seu Model Risk Management Environment refletem a solidez do Ascend, seu ambiente avançado de desenvolvimento e gestão de análises. Ao oferecer ferramentas sólidas de desenvolvimento, ambiente de teste e controle, o Ascend permite que os usuários combinem componentes que muitas vezes são altamente diversos”.

A Experian também continua avançando com soluções de análise baseadas em IA, por meio de copilotos para criação de modelos, suporte à governança de IA, dados sintéticos, construção de cenários e testes de estresse. Essas soluções permitem que instituições financeiras escalem a IA de forma responsável, ao mesmo tempo em que fortalecem a governança e a eficiência operacional.

Esse reconhecimento reforça ainda mais o investimento contínuo da Experian em ajudar as instituições financeiras a adotarem a IA de maneira responsável, ao mesmo tempo em que fortalecem a governança, a transparência e a confiança na tomada de decisões analíticas. Conforme a adoção passa da fase experimental para a empresarial, ferramentas como o Agent Operating System™ da Experian se tornam essenciais para garantir controles claros, auditabilidade e supervisão humana.

Para saber mais sobre as soluções de gestão de risco de modelos da Experian e a plataforma Experian Ascend, visite https://www.experian.com/business/products/assistant-for-model-risk-management.

Sobre a Chartis

A Chartis Research é a principal fornecedora de pesquisas e análises sobre o mercado global de tecnologia de risco. Nosso objetivo é apoiar empresas a impulsionar o desempenho de seus negócios por meio do aprimoramento da gestão de riscos, da governança corporativa e do compliance. Também ajudamos os clientes a tomar decisões tecnológicas e de negócios fundamentadas, oferecendo análises aprofundadas e consultoria sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco. Para informações adicionais, visite www.chartis-research.com.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que promove oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Por meio de nossa combinação exclusiva de dados, análises e plataformas, ajudamos a redefinir as práticas de crédito, detectar e prevenir fraudes, simplificar os serviços de saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais aprofundados sobre o mercado automotivo. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação. Uma empresa integrante do índice FTSE 100 e listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

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Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

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