Do rental kart à Fórmula Vee: como começar no automobilismo 

A trajetória entre o rental kart e os carros de fórmula tem se tornado um caminho estruturado para quem deseja entrar no automobilismo, conectando a experiência construída nos campeonatos da AMIKA Kart às oportunidades oferecidas pela Fórmula Vee Brasil.

Dentro desse caminho, a AMIKA atua como organizadora e promotora de competições esportivas, estruturando campeonatos de rental kart para pilotos iniciantes, intermediários e de nível Pro. A proposta é criar uma jornada progressiva, em que o participante possa desenvolver técnica, ganhar ritmo de corrida, participar de workshops e buscar novos desafios dentro do kart e do automobilismo.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio e Diretor Comercial da Fórmula Vee Brasil, o rental kart cumpre um papel importante na formação de novos pilotos. “O rental kart é uma porta de entrada muito acessível para quem sonha em competir. O piloto começa a entender a dinâmica de corrida, a disputa por posição, a largada, a ultrapassagem e o controle emocional. Quando essa experiência é organizada em campeonatos, com categorias e acompanhamento, ela passa a ser uma base real de desenvolvimento”, afirma.

Nos campeonatos promovidos pela AMIKA, os pilotos são distribuídos em categorias que consideram nível de pilotagem, experiência e perfil competitivo. Além das etapas, os campeonatos contam com apoio de coaches e workshops sobre técnicas de pilotagem, com temas como frenagem, tangência, leitura de pista, largadas, defesa de posição, ultrapassagens e controle emocional.

“O piloto que participa dos workshops começa a entender que competir não é apenas acelerar. Ele aprende a interpretar o kart, controlar a ansiedade, escolher melhor o momento de atacar e construir uma corrida com mais inteligência. Esses fundamentos fazem diferença quando ele decide buscar categorias mais desafiadoras”, explica Putnoki.

Os torneios também fazem parte dessa linha de evolução. Diferente dos campeonatos, que acontecem ao longo do ano, eles concentram disputas em formato mais intenso e costumam ser indicados para pilotos intermediários e avançados. Para muitos competidores, funcionam como um passo adicional de preparação, testando regularidade, adaptação e tomada de decisão em um ambiente de maior pressão.

“No campeonato, o piloto tem tempo para evoluir etapa por etapa. No torneio, ele precisa aplicar o aprendizado adquirido em um período mais curto, com menos margem para erro. Por isso, os campeonatos, os workshops e os torneios se complementam dentro da formação do piloto”, comenta.

A jornada também pode avançar para o kart próprio. A AMIKA Kart está representada em campeonatos da modalidade em parceria com a Mega Kart, com pilotos como Vitinho Mendes, no Campeonato do Kartódromo V11, na categoria F4, e Gustavo Mattedi, líder da categoria F4 Grand Super Sênior do Campeonato San Marino, em Paulínia (SP).

Para quem deseja ampliar sua trajetória no automobilismo, a Fórmula Vee aparece como uma possibilidade de evolução para os carros de fórmula, sem necessariamente deixar o kart. Muitos pilotos mantêm a prática nas duas modalidades, usando o kart para seguir treinando reflexos, ritmo de corrida e disputas em grupo, enquanto encontram na Fórmula Vee uma experiência complementar com carros de competição.

“A Fórmula Vee pode ser um passo importante para pilotos que vêm do kart, porque permite sentir a dinâmica de um carro de corrida com estrutura completa. O piloto encontra um ambiente organizado para treinar, aprender e competir, sem precisar montar uma equipe própria ou lidar sozinho com toda a logística e manutenção”, destaca Putnoki.

Na prática, a categoria oferece caminhos progressivos. Os treinos livres são indicados para o primeiro contato com o carro e a pista. O Super Curso de Pilotagem ajuda a construir uma base técnica mais sólida. Já as etapas avulsas permitem que o piloto experimente o formato de competição antes de assumir uma temporada completa no grid.

Segundo Putnoki, essa progressão ajuda o participante a entender as diferenças entre o kart e um carro de fórmula. “O kart é mais direto e responde muito rápido aos comandos. Na Fórmula Vee, o piloto passa a lidar com câmbio, suspensão, transferência de peso e uma dinâmica de carro diferente. Por isso, começar por treino livre ou curso ajuda a criar segurança antes da competição”, explica.

A Fórmula Vee também organiza seus campeonatos por níveis de pilotagem. O Open FVee é destinado a iniciantes que desejam estrear no automobilismo de fórmula. O Desafio AMIKA é voltado para pilotos vindos do kart, especialmente aqueles que já têm experiência nas competições da AMIKA. Já a Copa ECPA e o Campeonato Paulista FVee são voltados a pilotos intermediários e avançados, com maior exigência técnica e competitiva.

“Cada formato tem uma função. O Open FVee acolhe quem está começando, o Desafio AMIKA aproxima pilotos do kart do ambiente dos monopostos, e a Copa ECPA e o Paulista atendem quem já busca um nível mais alto de disputa. Isso cria uma escada de evolução, sem exigir que o piloto pule etapas importantes”, afirma.

Para quem começou no rental kart e deseja avançar no automobilismo, a combinação entre campeonatos, workshops, torneios, kart próprio e Fórmula Vee mostra que a evolução pode acontecer de forma estruturada. O caminho permite que o piloto desenvolva fundamentos antes de chegar a experiências mais complexas.

“Nosso objetivo é mostrar que existe uma jornada possível. O piloto pode começar no rental kart, ganhar experiência em campeonatos, passar por torneios, conhecer o kart próprio e chegar à Fórmula Vee com uma base mais sólida. Essa trajetória torna o automobilismo mais acessível e ajuda cada participante a entender qual é o próximo passo para o seu perfil”, conclui Putnoki.

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