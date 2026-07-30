Ypê participa de Super Dia da Marca no TikTok Shop

Presente em 95,6% dos lares brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2025, da Kantar, a Ypê — empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país — participa, de 29 a 31 de julho, do Super Dia da Marca no TikTok Shop. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de ampliar sua presença no social commerce e se conectar com consumidores em uma jornada que combina entretenimento, descoberta de produtos e compra dentro da própria plataforma.

O Super Dia da Marca é um dos principais momentos de visibilidade para marcas dentro do TikTok Shop. Ao longo de três dias, a loja oficial da Ypê terá uma identidade visual especial e contará com formatos de destaque, participação de afiliados, amplificação de conteúdo e tráfego, além de presença em mídia exterior, como telas e espaços publicitários fora do ambiente digital. A ação também terá condições exclusivas para produtos participantes da Promoção Ypê — Meu Ypê Premiado.

As lives serão um dos principais pilares da iniciativa. Realizadas no perfil oficial da marca, @oficial_ype, elas somam nove horas de transmissão: no dia 29 de julho, das 20h às 23h; no dia 30, das 20h às 23h; e no dia 31, das 18h às 21h. O formato permite apresentar produtos, destacar ofertas em tempo real, gerar interação com consumidores e aproximar a marca de públicos que já descobrem, avaliam e compram produtos a partir de conteúdos digitais.

“O comportamento de compra está em constante transformação, e o social commerce tem ganhado um papel cada vez mais relevante na jornada do consumidor. Participar de um Super Dia da Marca no TikTok Shop reforça nossa estratégia de estarmos presentes nos ambientes onde as pessoas descobrem produtos, se inspiram e tomam decisões de compra. Mais do que uma ação promocional, este é um movimento para fortalecer nossa presença em um canal estratégico para o futuro do varejo digital”, afirma Marcela Mariano, CMO da Ypê.

A ação é desenvolvida em parceria com o TikTok, com estratégia e execução conduzidas pela Monks, e contará com o apoio de afiliados, que realizarão transmissões em seus próprios perfis para ampliar a divulgação dos produtos da loja oficial da marca. A combinação entre lives, conteúdo de criadores, mídia e loja no TikTok Shop fortalece o alcance da ativação e conduz o consumidor por uma jornada que une entretenimento, influência, conveniência e compra.

Como oportunidade adicional para o consumidor, a ativação também se conecta à 12ª edição da Promoção Ypê — Meu Ypê Premiado, que aceita compras de produtos participantes realizadas entre 1º de junho e 11 de novembro de 2026. O cadastro pode ser feito até 11 de novembro, às 23h59, pelo site da promoção ou pelo WhatsApp (11) 3181-2644. Ao registrar a nota fiscal, o consumidor concorre a prêmios imediatos, entre eles dez carros zero km, pagos em dinheiro, e 2 mil vouchers de R$ 500, além do sorteio final de R$ 1 milhão. No TikTok Shop, os produtos da linha de roupas Ypê terão descontos superiores a 20% durante a ação e reforçarão a mecânica da promoção, já que também dobram as chances nesse sorteio.

Além de impulsionar as vendas na plataforma e estimular os cadastros na Promoção Ypê, a iniciativa reforça uma mensagem importante: compras feitas em e-commerce também são válidas para participação, desde que atendam às regras da campanha. Com isso, a marca amplia seus pontos de contato com diferentes perfis de consumidores e fortalece sua presença em canais digitais relevantes para as novas dinâmicas de consumo.

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A loja oficial da Ypê no TikTok pode ser acessada neste link.