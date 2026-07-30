B de Binho: animação musical infantil chega ao YouTube

Aprender a ler pode ser uma aventura. E é exatamente essa a aposta de B de Binho, série de animação musical 2D que chega ao canal B de Binho no YouTube e ao Spotify. São 10 episódios voltados para crianças de 4 a 7 anos, em que música e alfabetização em língua portuguesa caminham juntas com o sotaque da cultura popular brasileira.

O projeto nasce diante de um cenário que ainda desafia o país. Segundo o Indicador Criança Alfabetizada do Inep, apenas 59,2% das crianças das redes públicas chegam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. A meta do governo federal é atingir 80% até 2030, e o país ainda se recupera do impacto da pandemia, que derrubou esse índice para 36% em 2021. B de Binho aposta na música e na cultura popular brasileira como caminhos afetivos e acessíveis para contribuir com esse cenário desde os primeiros anos de vida.

A série acompanha os irmãos Binho e Bia, crianças brasileiras que se aventuram no Mundo das Palavras ao lado de Pitoco, um lápis mágico. A cada episódio, uma canção aborda um conceito de língua portuguesa: plural, pontuação, alfabeto, antônimos, coletivos, sem abrir mão do ritmo e da identidade cultural.

A estética da série parte de um conceito criativo singular: tudo acontece no mundo da imaginação das crianças. As sequências musicais se passam dentro dos próprios desenhos que Binho e Bia criam, como se eles entrassem no papel e ganhassem vida. Essa escolha visual, com traço à mão e aparência de desenho infantil, reforça a ideia de que a imaginação é o portal para o aprendizado.

Por trás da série está Carol Mendonça, diretora, compositora e fundadora da Olive Tree Filmes. Formada em Artes Multimídia pela Los Angeles Mission College e com MBA em Marketing pela FGV São Paulo, Carol assina produções para mais de 10 países e mais de 3.000 conteúdos em vídeo ao longo da carreira. A ideia nasceu de dentro de casa: mãe de dois meninos e filha de pedagoga, foi ao ver o filho mais velho lendo as primeiras palavras que ela decidiu criar a série. "Ver Binho e Bia em tela é ver crianças brasileiras de verdade. Criamos uma série onde cultura popular, representatividade e aprendizado se encontram", diz Carol.

A produção musical é de Silvera, referência do R&B e Soul brasileiro. Multiinstrumentista e produtor desde os 15 anos, já colaborou com nomes como Gal Costa, Ed Motta, Fábio Jr. e Racionais MC's, e foi um dos pioneiros na fusão entre R&B, Hip-Hop e gospel brasileiro com o Quarteto FLG. As canções têm voz de Raíssa Silva, filha de Silvera, que traz à série a musicalidade que atravessa a história da família.

A série está prevista para veicular no canal DumDum, do Grupo Stenna. "B de Binho chega para preencher um espaço que faltava: animação musical brasileira que coloca a cultura popular e o aprendizado juntos, de um jeito que criança quer ver de novo", afirma Bruno Zanoni, do Grupo Stenna.

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B de Binho foi realizado com o apoio do Edital PNAB Nº 21/2024, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.