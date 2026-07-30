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Disal reúne livros para as férias escolares

Seleção de obras infantis e juvenis apresenta alternativas de leitura durante o recesso escolar

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Repórter
30/07/2026 10:30

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Disal reúne livros para as férias escolares
Disal reúne livros para as férias escolares crédito: DINO

Durante as férias escolares, crianças e adolescentes costumam passar mais tempo em atividades de lazer, incluindo o uso de dispositivos eletrônicos. Pesquisa Datafolha divulgada em 2025 aponta que 40% dos pais e responsáveis consideram que crianças passam mais tempo do que deveriam em frente às telas.

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Estudos também têm investigado os efeitos da leitura como alternativa de entretenimento durante esse período. Pesquisa desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, e do Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (BIPS), na Alemanha, associa a substituição do tempo de tela por atividades como a leitura à melhoria da qualidade do sono infantil e à redução da indisposição durante o dia.

Nesse contexto, a Disal reuniu uma seleção de livros infantis e juvenis, disponível na edição de julho da Promomag, campanha promocional da empresa voltada ao mercado editorial.

“As férias representam uma oportunidade para que crianças e adolescentes experimentem diferentes formas de entretenimento. A leitura pode fazer parte desse período de lazer e contribuir para a criação de uma rotina que se estenda ao longo do ano”, afirma Camila Vieira, coordenadora de marketing da Disal.

Sugestões de leitura

O Jardim Secreto — Frances Hodgson Burnett

O clássico da literatura infantojuvenil acompanha Mary Lennox, menina que, após perder os pais, passa a viver na Inglaterra e descobre um jardim escondido que transforma sua relação com a nova família e com as pessoas ao seu redor.

Os Seis Grous — Elizabeth Lim

Inspirado em narrativas tradicionais asiáticas e no conto "Os Seis Cisnes", o livro acompanha a princesa Shiori, que busca desfazer uma maldição lançada sobre seus irmãos enquanto enfrenta desafios relacionados à própria magia.

Lápis Novos para Todos os Povos — Jonas Ribeiro

A obra aborda diversidade e inclusão por meio da história de um menino que passa a refletir sobre diferentes tons de pele após ganhar uma caixa de lápis de cor.

Mil Beijos de Garoto — Tillie Cole

Voltado ao público a partir de 14 anos, o romance acompanha o reencontro de dois amigos de infância que revisitam acontecimentos do passado e antigas promessas.

Avatar – A Lenda de Aang: Fumaça e Sombras — Gene Luen Yang

A história em quadrinhos apresenta uma nova aventura de personagens do universo Avatar, envolvendo disputas políticas, lendas e desafios enfrentados na Nação do Fogo.

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A edição da Promomag reúne outros títulos voltados ao público infantil, ao juvenil e ao adulto e está disponível no site da Disal.



Website: https://www.disal.com.br/

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