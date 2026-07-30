Disal reúne livros para as férias escolares

Durante as férias escolares, crianças e adolescentes costumam passar mais tempo em atividades de lazer, incluindo o uso de dispositivos eletrônicos. Pesquisa Datafolha divulgada em 2025 aponta que 40% dos pais e responsáveis consideram que crianças passam mais tempo do que deveriam em frente às telas.

Estudos também têm investigado os efeitos da leitura como alternativa de entretenimento durante esse período. Pesquisa desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, e do Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (BIPS), na Alemanha, associa a substituição do tempo de tela por atividades como a leitura à melhoria da qualidade do sono infantil e à redução da indisposição durante o dia.

Nesse contexto, a Disal reuniu uma seleção de livros infantis e juvenis, disponível na edição de julho da Promomag, campanha promocional da empresa voltada ao mercado editorial.

“As férias representam uma oportunidade para que crianças e adolescentes experimentem diferentes formas de entretenimento. A leitura pode fazer parte desse período de lazer e contribuir para a criação de uma rotina que se estenda ao longo do ano”, afirma Camila Vieira, coordenadora de marketing da Disal.

Sugestões de leitura

O Jardim Secreto — Frances Hodgson Burnett

O clássico da literatura infantojuvenil acompanha Mary Lennox, menina que, após perder os pais, passa a viver na Inglaterra e descobre um jardim escondido que transforma sua relação com a nova família e com as pessoas ao seu redor.

Os Seis Grous — Elizabeth Lim

Inspirado em narrativas tradicionais asiáticas e no conto "Os Seis Cisnes", o livro acompanha a princesa Shiori, que busca desfazer uma maldição lançada sobre seus irmãos enquanto enfrenta desafios relacionados à própria magia.

Lápis Novos para Todos os Povos — Jonas Ribeiro

A obra aborda diversidade e inclusão por meio da história de um menino que passa a refletir sobre diferentes tons de pele após ganhar uma caixa de lápis de cor.

Mil Beijos de Garoto — Tillie Cole

Voltado ao público a partir de 14 anos, o romance acompanha o reencontro de dois amigos de infância que revisitam acontecimentos do passado e antigas promessas.

Avatar – A Lenda de Aang: Fumaça e Sombras — Gene Luen Yang

A história em quadrinhos apresenta uma nova aventura de personagens do universo Avatar, envolvendo disputas políticas, lendas e desafios enfrentados na Nação do Fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A edição da Promomag reúne outros títulos voltados ao público infantil, ao juvenil e ao adulto e está disponível no site da Disal.