Bitget Ocupa Segundo Lugar em Profundidade de Liquidez de ETH no primeiro semestre de 2026, de Acordo com a CoinGlass

VICTORIA, Seychelles, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, foi incluída entre os principais locais de liquidez de derivativos de BTC e ETH no primeiro semestre de 2026, de acordo com o Relatório Semestral do Mercado de Derivativos de Criptomoedas CoinGlass 2026, destacando o papel crescente da exchange em viabilizar a execução de grandes volumes de importantes criptoativos, diante da maior seletividade dos mercados de derivativos.

O relatório revelou que a Bitget registrou US$ 81,37 milhões em profundidade da carteira de pedidos de ETH na faixa de ±1% em relação ao preço médio, representando uma participação de 21,4% entre as plataformas listadas e ocupando o segundo lugar, depois da Binance. Para o BTC, a Bitget registrou US$ 71,70 milhões em profundidade de carteira de pedidos dentro de ±1%, representando uma participação de 13,4% e ocupando o quarto lugar entre os locais listados.

Essa classificação ocorre durante um período em que o mercado de derivativos mais amplo passou a ser mais seletivo nos principais criptoativos. De acordo com a CoinGlass, o volume total de derivativos de criptomoedas caiu 15,7% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2026, enquanto os juros diários médios em aberto diminuíram em 10,0%. A diferença sugere que a atividade de negociação esfriou mais rapidamente do que a exposição ao risco em aberto, tornando a profundidade da liquidez e a qualidade da execução mais importantes para os participantes do mercado.

“Os mercados de derivativos continuam sensíveis à volatilidade, mesmo quando a atividade geral da negociação desacelera”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Neste ambiente, a profundidade da liquidez passou a ser uma medida central da confiança e do desempenho da exchange.”

O desempenho da liquidez da Bitget também demonstra seu progresso contínuo no atendimento à demanda de negociação mais sofisticada. De acordo com os dados internos da Bitget, a participação no volume de negociação institucional à vista aumentou para 82% em dezembro de 2025, destacando a crescente participação institucional na plataforma. Para apoiar seu crescimento, a Bitget atualizou a estrutura dos seus Programas de Incentivo PRO e de Liquidez no início de julho, aprimorando as estruturas de custos de negociação, os incentivos de liquidez e as condições de criação de mercado em criptomoedas e produtos tradicionais do mercado financeiro. Essas iniciativas foram desenvolvidas para tornar a Bitget um local mais competitivo para traders institucionais e de varejo.

Além da liquidez dos criptoativos, o relatório da CoinGlass também mostrou a expansão da Bitget em produtos de negociação TradFi. No primeiro semestre de 2026, a Bitget registrou US$ 66,41 bilhões em volume de contratos perpétuos de TradFi, uma participação de 5,5% entre as cinco exchanges analisadas no relatório. Isso demonstra a crescente demanda pela exposição ao TradFi com a infraestrutura nativa de criptomoedas, complementando a forte liquidez da Bitget nos principais ativos digitais.

Esses resultados se baseiam no investimento contínuo da Bitget em infraestrutura de negociação. Com a Bitget avançando seu modelo de Universal Exchange, reunindo ativos de criptomoedas, ativos tokenizados e acesso ao mercado financeiro tradicional em um único ambiente de negociação, a exchange está desenvolvendo a necessária infraestrutura de execução, liquidez e precificação para dar suporte à próxima geração de negociação de múltiplos ativos.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001255233)