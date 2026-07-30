Empresas brasileiras reformulam estratégias de nuvem para IA

Organizações brasileiras estão reformulando arquiteturas de nuvem híbrida para equilibrar a escalabilidade da IA, a resiliência operacional e os requisitos regulatórios, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2026 para o Brasil aponta que as empresas estão mantendo o processamento de dados e de IA dentro do país, combinando ambientes de computação privada com regiões de nuvem pública locais para aumentar a flexibilidade e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de residência de dados. A disponibilidade limitada de hardware de IA de alto desempenho continua a influenciar o planejamento de infraestrutura, levando as organizações a depender da capacidade elástica de IA disponível em regiões de nuvem brasileiras, enquanto mantêm o controle local de cargas de trabalho críticas.

“As empresas no Brasil estão adotando uma abordagem mais deliberada ao preparar a infraestrutura para a IA”, afirmou Anay Nawathe, líder de entrega de serviços em nuvem da ISG para as Américas. “Elas estão implementando modelos operacionais padronizados que aumentam a visibilidade, reforçam a responsabilidade e viabilizam operações de IA previsíveis.”

Muitas organizações mantêm o pré-processamento de dados e de IA em ambientes privados, hospedados ou de colocation, enquanto utilizam nuvens públicas para o treinamento e a inferência de IA. Essa abordagem permite escalar cargas de trabalho de IA com menor dependência de recursos privados de GPU, que são escassos. A latência determinística e o projeto de interconexão metropolitana também são fatores cada vez mais importantes nas decisões de infraestrutura das empresas. Agora que a capacidade elástica de IA está prontamente disponível no Brasil, as companhias estão focando menos nas fronteiras e mais na otimização da alocação de cargas de trabalho dentro do país para maximizar a eficiência.

As empresas no Brasil estão fortalecendo suas práticas operacionais à medida que industrializam a automação, implementando políticas como código, infraestrutura como código e supervisão humana. As companhias exigem limites operacionais claramente definidos, registros de decisão auditáveis ??e procedimentos de reversão testados antes de colocar agentes de IA autônomos em produção. O FinOps também está se tornando uma disciplina operacional fundamental, envolvendo visibilidade de custos, detecção de anomalias e políticas de alocação de cargas de trabalho para equilibrar desempenho e gastos em ambientes híbridos.

Muitas empresas brasileiras estão padronizando sua infraestrutura em vez de depender de projetos personalizados que tornam as operações mais complexas. As organizações estão utilizando técnicas como rollback, backups imutáveis ??e recuperação de desastres orquestrada para garantir a continuidade dos negócios. Setores regulamentados — incluindo serviços financeiros, saúde e setor público — também estão exigindo controles de acesso verificáveis, suporte local (*onshore*) e evidências operacionais documentadas como parte de estratégias para reforçar a responsabilidade e a continuidade dos negócios, afirma a ISG.

“As estratégias de nuvem híbrida mais bem-sucedidas no Brasil combinam infraestrutura resiliente com práticas operacionais disciplinadas”, afirmou Pedro L. Bicudo Maschio, autor principal do relatório. “Os fornecedores de serviços estão ajudando as empresas a implementar plataformas padronizadas que suportam cargas de trabalho de IA, mantendo, ao mesmo tempo, a consistência operacional e o atendimento aos requisitos locais de dados.”

O relatório também explora outras tendências que impactam o mercado brasileiro de nuvem privada e híbrida, incluindo a crescente atenção a métricas de eficiência energética e ao fornecimento de energia limpa, bem como a contínua expansão da capacidade de colocation e da interconexão programável entre as regiões de nuvem no Brasil.

Para mais insights sobre os desafios de nuvem privada e híbrida enfrentados pelas empresas no Brasil, e as recomendações da ISG para enfrentá-los, confira o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia 55 fornecedores em cinco quadrantes: AI-ready Infrastructure Managed Services — Large Accounts, AI-ready Infrastructure Managed Services — Midmarket, Managed Cloud Hosting and Resilient Infrastructure Services — Large Accounts, Managed Cloud Hosting and Resilient Infrastructure Services — Midmarket e Sustainable Colocation Services.

O relatório aponta a Equinix como Líder em três quadrantes. Indica Claranet, Claro empresas, Edge UOL, HostDime, Kyndryl, Nevolus e TIVIT como Líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Ascenty, Capgemini, Elea Data Centers, EVEO, Locaweb Cloud, ODATA, SBA Edge, Scala Data Centers, Skynova, Stefanini, T-Systems, Takoda, Under, Wevy e Wipro são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Datacentrics, MadeinWeb, Tecto Data Centers, Unisys e Wevy são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na DataEnv, Scala, Skynova, Tecto Data Centers e no Takoda.

Na área de experiência do cliente, a CS Global IT foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores de serviços de nuvem privada e híbrida. A CS Global IT obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de serviços de tecnologia e negócios.

O relatório ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra avulsa nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes — incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo —, a ISG é uma líder consolidada no setor de serviços de tecnologia e negócios e está agora na vanguarda do uso da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e um crescimento mais acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados de mercado e pesquisas proprietárias, pelo profundo conhecimento e governança de ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730335629/pt/

Laura Hupprich, ISG

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laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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