Wulong, Local Cênico do Oeste da China, Lança Passe de Viagem Vitalício

CHONGQING, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Conferência de Desenvolvimento do Turismo Cultural e do Turismo Residencial do Distrito de Wulong de 2026 teve início na terça-feira no município de Chongqing, no oeste da China. No evento com o tema "Wulong Vibrante, Vida Alegre", o Distrito de Wulong, em Chongqing, lançou oficialmente o Passe de Viagem Vitalício, concedendo aos portadores acesso ilimitado e vitalício a todos os principais pontos turísticos.

Com o nome de convite vitalício para viajantes globais, o passe foi o ponto alto da conferência.

Além disso, duas grandes alianças de turismo foram formalmente estabelecidas durante as cerimônias de assinatura na conferência.

A região da Aliança de Montanhas Famosas e Marcos Paisagísticos do Paralelo 30° N abrange montanhas e locais de beleza cênica célebres situados ao longo do 30º paralelo norte, incluindo a Área Turística de Karst de Wulong, o Monte Emei, o Grande Buda de Leshan, Huanglong, o Monte Siguniang, Meishan, o Monte Jinfo, Zhangjiajie, o Monte Lushan, Dujiangyan-Monte Qingcheng, o Monte Huangshan e outros locais cênicos icônicos.

Outra aliança une cidades e condados ao longo da bacia do rio Wujiang, incluindo Zunyi, Tongren, Bijie, distrito de Wulong, condado de Youyang e condado de Pengshui.

Incrustado na junção das montanhas Wuling e Dalou, no sudeste de Chongqing, Wulong está localizado no planalto cárstico do sul da China e da zona montanhosa. Seu relevo apresenta uma combinação de montanhas e vales fluviais, caracterizando-se por uma alta concentração de dolinas, fissuras, cavernas cársticas e gargantas.

Wulong abriga cinco zonas cênicas emblemáticas: Três Pontes Naturais, Montanha das Fadas, Caverna Furong, Desfiladeiro Longshuixia e Rio Furong. Sua ecologia de terras altas e clima frio são os principais pontos competitivos do seu setor de turismo residencial.

Desde 2025, Wulong vem realizando pequenas reformas direcionadas e atualizações abrangentes nas suas cinco principais áreas cênicas. Ele também lançou cinco rotas autônomas e dez trilhas para caminhadas nas montanhas que conectam locais do patrimônio natural mundial, assentamentos rurais e destinos de turismo de estudo, impulsionando o crescimento em setores de apoio, como acomodação, catering, transporte e turismo educacional.

A expansão das ofertas turísticas impulsionou a popularidade doméstica e o apelo internacional. Em 2025, a entrada de turistas aumentou de 246.000 para quase 800.000, um salto anual de 216,2%. Os visitantes vieram de 56 países, ao contrário de apenas 10 anteriormente. No primeiro semestre de 2026, o volume de visitantes recebidos atingiu 578.000.

Chongqing está acelerando seu desenvolvimento como um ponto estratégico para a nova rodada de desenvolvimento do oeste da China e de um centro de abertura integrado no interior. Com as redes de conectividade domésticas e internacionais de Chongqing, Wulong serve como uma porta de entrada para os visitantes estrangeiros conhecerem as paisagens únicas das montanhas e dos rios da China, os estilos de vida locais e as práticas de conservação ecológica.

Um funcionário do Distrito de Wulong observou que Wulong está desenvolvendo um ecossistema turístico abrangente que engloba toda a região, todos os horários, todas as estações e diversos formatos para se transformar em um destino turístico de renome mundial.

Wulong continuará tendo uma mentalidade aberta, recebendo viajantes de todo o mundo para explorar seu deslumbrante cenário natural e vivenciar a alegria da vida local na China, disse o funcionário.

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Fonte: The Wulong District 2026 Cultural Tourism and Residential Tourism Development Conference

Contato: Ms. Fu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9800852)