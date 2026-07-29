Wind Point Partners anuncia fechamento final do Fundo XI com sobredemanda em $3,2 bilhões

A Wind Point Partners ("Wind Point"), importante firma de capital privado sediada em Chicago, anunciou hoje o fechamento bem sucedido do seu mais recente fundo, o Wind Point Partners XI ("Fundo XI" ou o "Fundo"). O Fundo XI teve sobredemanda e ultrapassou o teto estabelecido, com compromissos totais de $3,2 bilhões. Esse valor inclui compromissos significativos por parte do sócio-gerente e dos membros do programa de Sócio Consultor Executivo ("EAP", Executive Advisor Partner) da firma, proporcionando um forte alinhamento entre todos os investidores no Fundo.

O Fundo XI representa o maior fundo da Wind Point até o momento e sua base de investidores mais global e diversa nos 42 anos de história da firma. O Fundo XI recebeu compromissos de mais de 65 instituições globais abrangendo 17 países, incluindo fundos de pensão, seguradoras, gestores de ativos, escritórios de família e fundações. Impulsionado pelo repetido e significante suporte dos investidores já existentes, o eficiente processo de captação do fundo foi concluído em menos de nove meses.

Fundada em 1984, a Wind Point tem uma longa história de parcerias com equipes de gestão de alto nível dentro da sua estratégia Vision. Talent. Transformation.? ("VTT"), para impulsionar crescimento transformativo em empresas bem posicionadas em mercados intermediários. A firma está ativa nos setores de serviços empresariais, produtos industriais e produtos de consumo. A Wind Point já concluiu mais de 90 investimentos em plataforma e 400 aquisições complementares. O processo de investimento da firma foi aprimorado por seu programa EAP de quase 30 anos, abrangendo 40 executivos seniores do setor.

Os gerentes-administrativos da Wind Point, Nathan Brown, Paul Peterson, Alex Washington, Konrad Salaber e Joe Lawler, emitiram a seguinte declaração: "Em nome da equipe da Wind Point, gostaríamos de expressar nossa gratidão pela confiança e parceria demonstradas por tantas instituições de qualidade com relação ao Fundo XI. O suporte que recebemos nesta captação de fundos é uma sólida validação dos nossos esforços coletivos. Acreditamos que a Wind Point está bem posicionada para o longo prazo e esperamos obter contínuo sucesso compartilhado junto dos nossos valiosos parceiros".

Nathan Brown acrescentou: "O sucesso desta captação de fundos se baseia em um alicerce sólido dos nossos repetidos parceiros, alguns dos quais são investidores junto à Wind Point há quase três décadas. Começamos de ótima maneira com o Fundo XI, com dois investimentos que se alinham bem com a nossa estratégia VTT. Esperamos continuar executando em um nível alto e fornecendo resultados sólidos para os nossos investidores com o Fundo XI".

Ron Liberman, chefe de relações com investidores da Wind Point, comentou: "Estava claro, desde cedo, que teríamos uma forte captação de fundos. E devemos isso aos nossos investidores existentes, que estavam conosco no primeiro fechamento e, na maioria dos casos, com compromissos maiores. Acrescentamos mais de 20 novas instituições com o Fundo XI, incluindo novos canais de geração de riqueza. Nossa equipe está energizada com esse resultado e querendo continuar o momentum da nossa firma".

Em anos recentes, a equipe da Wind Point adicionou profundidade e recursos que abrangem as áreas de criação de valor, talentos, jurídica, conformidade, finanças e contabilidade. A firma tem 53 funcionários, com um escritório em Chicago, Illinois. Em outubro, a Wind Point mudará seu escritório para o 333 Wolf Point Plaza no centro de Chicago a fim de acomodar o crescimento da equipe.

A Kirkland & Ellis LLP atuou como assessora jurídica do fundo. A Falcom Asset Management, a POLARIS Investment Advisory AG e a Thrive Alternatives Capital Advisory atuaram como assessoras de colocação.

Sobre a Wind Point Partners

Fundada em 1984, a Wind Point Partners é uma firma de investimento de capital privado sediada em Chicago com aproximadamente $9 bilhões em ativos sob gestão. A estratégia de investimentos da firma, Vision. Talent. Transformation.? ("VTT"), foca em parcerias com equipes de gestão de alto nível com um plano claro e empolgante de investir em um negócio para atingir crescimento transformativo e criação de valor. A rede de Sócios Consultores Executivos ("EAP") da firma é composta de mais de 40 executivos seniores que estão intimamente alinhados com a Wind Point e contribuem em todos os principais aspectos do processo de investimento da firma.

A Wind Point tem como alvo empresas bem posicionadas no mercado intermediário, estando ativa nos setores de serviços empresariais, produtos industriais e produtos de consumo. Desde o início, a Wind Point já implantou 11 fundos de buyout de capital privado em parceria com os principais investidores institucionais em todo o mundo, incluindo pensões públicas, seguradoras, gestores de ativos, dotações, fundações e escritórios de família.

Mais informações sobre a Wind Point estão disponíveis em www.windpointpartners.com.

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Assessoria de imprensa:

Ron Liberman, Wind Point Partners

Tel.: 312-255-4812

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