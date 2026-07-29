A Copeland inicia negociações exclusivas para adquirir a Dickson, ampliando sua liderança em cadeia de frio

Copeland, líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, anunciou hoje o início de negociações exclusivas para a aquisição da Dickson, empresa do portfólio da May River Capital e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental e software nativo em nuvem para aplicações regulamentadas nas áreas de ciências da vida e saúde.

A aquisição proposta fortalecerá a estratégia da Copeland de viabilizar uma cadeia de frio eficiente e eficaz, ampliando seus recursos de monitoramento estacionário e em trânsito para oferecer uma solução completa que ajude clientes dos setores de saúde, farmacêutico e de ciências da vida a proteger a integridade do produto, manter a conformidade e reduzir o risco operacional. A garantia da qualidade e o monitoramento ambiental representam uma grande oportunidade de mercado em constante crescimento, impulsionada pelo aumento das exigências regulatórias, pela expansão de produtos biológicos e terapias celulares e gênicas, e pela crescente demanda por transparência na cadeia de suprimentos.

A plataforma de monitoramento nativa da nuvem da Dickson, sua profunda expertise em conformidade e presença global complementam os serviços remotos de cadeia de frio já consolidados da Copeland, ampliando seu alcance nos setores de fabricação farmacêutica, biotecnologia, dispositivos médicos, distribuição, redes de saúde e sistemas hospitalares.

“Estamos ansiosos para receber a equipe da Dickson na Copeland, pois aprimoraremos nossa capacidade de fornecer visibilidade de ponta a ponta e garantir altos níveis de conformidade regulatória por meio de uma cadeia de frio digitalmente conectada. A Dickson expandirá nossas capacidades e fortalecerá nossa habilidade de atender clientes em todas as etapas da cadeia de frio na área da saúde e ciências da vida, desde a fabricação farmacêutica até a distribuição e o atendimento ao paciente”, disse Ross B. Shuster, CEO da Copeland.

“A integração com a Copeland nos permitirá levar nossa plataforma e expertise em compliance a uma base de clientes mais ampla, enquanto continuamos investindo na tecnologia e nos serviços nos quais nossos clientes confiam para proteger seus ativos mais críticos”, disse Rick Weiler, presidente e CEO da Dickson.

A transação proposta deverá ser concluída no segundo semestre de 2026, sujeita à finalização dos contratos definitivos, à consulta ao conselho de trabalhadores francês da Oceasoft SAS e às aprovações regulatórias habituais. Os termos da transação não foram divulgados.

Este comunicado inclui declarações prospectivas referentes à aquisição proposta e seus benefícios esperados. Os resultados reais podem diferir devido às condições de mercado ou outros fatores. A Dickson continuará operando como uma empresa independente até a conclusão da transação. A Copeland não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, com mais de 200 milhões de instalações em todo o mundo. Oferecemos confiabilidade e inovação em aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), cadeia de frio e aplicações industriais. Com mais de 100 anos de experiência e aproximadamente 18.000 colaboradores em mais de 40 países, estamos impulsionando as transições de energia e refrigerantes, ao mesmo tempo em que protegemos produtos perecíveis de alto valor – em parceria com nossos clientes em escala global para ajudá-los a alcançar maior eficiência e sustentabilidade. Saiba mais em copeland.com.

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Para Copeland: PR@Copeland.com