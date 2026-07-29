Workiva lança agentes de IA especializados e camada de inteligência para aprimorar a geração de relatórios de alto risco

A Workiva Inc. (NYSE: WK), plataforma líder e pronta para auditoria, que oferece confiança, transparência e responsabilidade, anunciou hoje três agentes de IA desenvolvidos especificamente para esse fim e o Workiva Knowledge, uma camada de inteligência persistente baseada nos dados, instruções e conteúdo da organização.

Os agentes ajudarão os clientes em níveis de solução avançados a acelerar os resultados de relatórios e conformidade com o controle e a rastreabilidade da plataforma Workiva. Juntas, essas funcionalidades oferecem às equipes corporativas IA governada na velocidade e escala que suas organizações exigem.

"As equipes de finanças, sustentabilidade, risco e conformidade estão migrando da execução para a orquestração, à medida que os agentes de IA assumem mais tarefas, e estamos construindo a plataforma que torna essa transformação possível", disse Deepak Bharadwaj, diretor de Produtos da Workiva. "Conforme evoluímos a plataforma Workiva, permanecemos fiéis ao que nossos clientes sempre esperaram de nós: precisão, transparência e soluções moldadas pela realidade e complexidade do seu trabalho."

Agentes para equipes que não podem correr o risco de errar

As equipes de relatórios e conformidade passam inúmeras horas cruzando dados e avaliando-os em relação a padrões e pares. Esse trabalho é crucial, mas extremamente oneroso em grande escala. Os agentes de IA especializados da Workiva assumem essa responsabilidade, produzindo resultados rastreáveis, defensáveis ??e prontos para auditoria.

Agente de conciliação

Garantir que os números em um relatório financeiro sejam consistentes e estejam vinculados à sua fonte é uma das etapas mais demoradas no fechamento financeiro. O Agente de Conciliação da Workiva realiza verificações abrangentes em relatórios financeiros, sinalizando discrepâncias e apresentando explicações geradas por IA para cada variação. As equipes podem detectar erros mais cedo, corrigi-los mais rapidamente e concluir com uma trilha de auditoria totalmente documentada, acelerando a revisão interna e a auditoria externa.

Agente de Benchmarking

A divulgação financeira alinhada ao mercado exige visibilidade sobre como os pares estão relatando, uma pesquisa que tradicionalmente ficava fora dos processos de relatório. Com o Agente de Benchmarking da Workiva, a inteligência de pares não é mais separada. Ela está integrada à mesma plataforma onde as divulgações são elaboradas e verificadas. O agente analisa dados de pares arquivados publicamente em formulários 10-K e 10-Q enviados à SEC, permitindo que as equipes de relatórios financeiros criem grupos de pares personalizados, identifiquem lacunas de divulgação e elaborem divulgações com insights rastreáveis ??até o arquivo original.

Agente de Divulgação de Sustentabilidade

Os encargos de conformidade estão aumentando à medida que os requisitos de divulgação de sustentabilidade se expandem globalmente. O Agente de Divulgação de Sustentabilidade da Workiva elabora, verifica e aprimora as divulgações de acordo com os padrões ESRS e ISSB, gerando avaliações de lacunas e indicadores de conformidade com recomendações práticas. As equipes passam da interpretação de novos requisitos para a revisão de divulgações prontas para envio, com menos lacunas e um registro claro de como cada resultado foi produzido.

Inteligência que se aprimora a cada ciclo de relatório

Os agentes da Workiva aliviam o trabalho manual, enquanto o Workiva Knowledge cria uma base compartilhada para todas as interações de IA na plataforma. O Knowledge permite que os clientes desenvolvam inteligência informada pelos dados, instruções personalizadas e conteúdo de sua organização, desde registros anteriores e políticas internas até orientações institucionais e documentação de fontes confiáveis. Ele é enriquecido a cada ciclo de relatório, de modo que cada interação de IA se baseia na anterior. O Knowledge é complementado pela flexibilidade do recém-anunciado gateway Model Context Protocol (MCP) da Workiva.

O acesso MCP da Workiva permite que os clientes usem a IA de sua escolha e eliminem soluções alternativas manuais, mantendo as permissões, a governança e a linhagem de dados da Workiva. O Knowledge garante que os resultados da IA ??da Workiva, independentemente do modelo ou agente que os produza, sejam fundamentados no contexto e rastreáveis ??até o material de origem que os alimentou.

Em toda a base de clientes da Workiva, o Knowledge foi projetado para impulsionar trabalhos de alto risco: gerar divulgações consistentes com registros anteriores, produzir narrativas prontas para auditoria com um histórico completo, responder a solicitações regulatórias com linguagem de submissões previamente aprovadas e muito mais. O resultado é uma IA que faz mais do que simplificar ou aprimorar o trabalho. Os números e as narrativas resistem ao escrutínio das partes interessadas e permitem que os executivos confiem e verifiquem as informações geradas pela IA.

Saiba mais sobre as inovações mais recentes da Workiva em “Agentic AI para Fluxos de Trabalho de Alto Risco”, um webinar gratuito com executivos da Workiva na terça-feira, 25 de agosto.

Sobre a Workiva

A Workiva Inc. (NYSE: WK) impulsiona a confiança, a transparência e a responsabilidade. Equipes de finanças, contabilidade, sustentabilidade, risco e auditoria de mais de 6.700 organizações, incluindo mais de 85% das empresas da Fortune 1000, confiam na Workiva para o seu trabalho essencial. Transformamos a maneira como os clientes conectam dados, unificam processos e capacitam equipes em uma plataforma segura, colaborativa e pronta para auditoria. Saiba mais em workiva.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Imprensa:

Lauren Covello

Workiva Inc.

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Investidores:

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