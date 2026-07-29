AMIKA Kart abre inscrições para Torneio de Primavera

A AMIKA Kart abriu as inscrições para a primeira edição do Torneio de Primavera, competição marcada para o dia 3 de outubro de 2026, no Kartódromo Internacional Speed Park, em Birigui (SP).

O evento foi criado como uma etapa de preparação para pilotos que buscam novos desafios no rental kart competitivo, especialmente aqueles que pretendem disputar o Festival Brasileiro de Rental Kart, programado para os dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2026, também no Speed Park.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA Kart, o torneio integra a linha de evolução construída pela organização ao longo da temporada. “O Torneio de Primavera nasce com uma proposta clara: preparar os pilotos para um desafio maior. O Festival Brasileiro reúne competidores de várias regiões do país e exige adaptação, consistência e leitura de corrida. Por isso, competir antes no mesmo kartódromo ajuda o piloto a chegar mais preparado”, afirma.

O Festival Brasileiro de Kart Rental chega à sua 23ª edição e é considerado um dos principais eventos da modalidade no país. A competição reúne pilotos de diferentes estados em busca do título nacional e costuma exigir preparo técnico, estratégia e experiência em formatos de prova mais intensos.

Diferente dos campeonatos regulares, realizados ao longo do ano, os torneios concentram disputas em um período mais curto e exigem maior capacidade de adaptação. Por isso, costumam ser indicados para pilotos de nível intermediário a Pro, que já possuem vivência em competições organizadas.

“Nos campeonatos, o piloto constrói sua evolução etapa por etapa. Ele aprende a lidar com ranking, pontuação, categorias, descarte, largada, ultrapassagem e controle emocional. Já no torneio, esse aprendizado é colocado à prova em um formato mais intenso, com menos margem para erro e maior necessidade de regularidade”, explica.

De acordo com Putnoki, muitos pilotos usam os campeonatos como base de preparação para os torneios. Ao longo da temporada, o competidor ganha ritmo de prova, melhora sua leitura de pista e passa a entender melhor o comportamento dos adversários em diferentes situações de corrida.

“O campeonato é o ambiente ideal para desenvolver o piloto. Ele tem tempo para errar, corrigir, evoluir e ganhar confiança. Quando chega ao torneio, precisa transformar essa experiência em resultado dentro de um evento mais concentrado. É uma etapa natural para quem quer subir o nível competitivo”, acrescenta.

Além do Torneio de Primavera, a AMIKA Kart organiza outros torneios ao longo do ano, como o Torneio de Verão, o Troféu do Interior e o Torneio de Outono. A organização também realiza o Troféu AMIKA, torneio comemorativo com menor número de séries, criado para introduzir pilotos novatos e participantes dos campeonatos ao universo dos torneios.

“O Troféu AMIKA aproxima o piloto do formato de torneio sem exigir, logo de início, a mesma carga competitiva de eventos maiores. É uma forma de apresentar esse ambiente para quem veio dos campeonatos e quer entender como funciona uma disputa mais concentrada”, comenta Putnoki.

Dentro dessa estrutura, a AMIKA Kart busca criar uma jornada progressiva para diferentes perfis de participantes. “Nosso objetivo é construir uma linha de evolução. O piloto pode começar em um campeonato, participar dos workshops, ganhar experiência nas etapas, disputar um torneio comemorativo e depois buscar eventos maiores. Cada formato tem uma função dentro dessa jornada”, ressalta.

Os workshops realizados ao longo da temporada também contribuem para a preparação dos pilotos. Durante esses encontros, são trabalhados temas como frenagem, tangência, largada, ultrapassagem, defesa de posição, leitura de corrida e controle emocional.

Segundo Putnoki, esse acompanhamento ajuda o competidor a entender que a evolução no kart não depende apenas de velocidade, mas também de constância e tomada de decisão. “Em torneios, não basta ser rápido em uma volta. O piloto precisa repetir bons resultados, evitar erros, saber quando atacar e quando administrar. A parte mental pesa muito. Por isso, os workshops e os campeonatos ao longo do ano são tão importantes para formar um competidor mais completo”, informa.

A proximidade entre o Torneio de Primavera e o Festival Brasileiro reforça a importância da preparação específica. Competir no Speed Park semanas antes do festival pode ajudar os pilotos a se familiarizarem com a pista, mesmo considerando que o traçado pode mudar de acordo com cada campeonato. O kartódromo também se destaca pela tecnologia do asfalto, diferente de outros circuitos, e os pilotos irão experienciar uma frota nova de karts durante a competição.

Para pilotos intermediários, o Torneio de Primavera pode representar uma oportunidade de medir evolução e ganhar confiança. Para pilotos Pro, o evento funciona como preparação estratégica para o Festival Brasileiro e para outros desafios do calendário.

“O piloto que chega mais preparado tende a tomar decisões melhores durante a prova. Conhecer a pista, entender o formato e já ter passado por situações de pressão faz diferença. O Torneio de Primavera foi pensado justamente para oferecer esse tipo de experiência antes do Festival Brasileiro”, conclui Putnoki.

Além da preparação para o Festival Brasileiro, o Torneio de Primavera também contabiliza pontos para a Liga Paulista de Kart Rental, que reúne alguns dos principais torneios de rental kart do estado de São Paulo e premia o campeão ao final da temporada. A competição também soma pontos para a Liga Nacional de Kart Rental, que premia o campeão de um calendário extenso de disputas realizadas pelo país ao longo de 2026.

Com campeonatos, workshops, torneios e eventos especiais, a AMIKA Kart fortalece a evolução dos pilotos no rental kart competitivo, oferecendo caminhos adequados a diferentes níveis de experiência.

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Para mais informações sobre inscrições, calendário e competições, basta acessar: www.amikakart.com.br