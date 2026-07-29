Grupo Açotubo apresenta soluções para Fenasucro & Agrocana

O Grupo Açotubo participará da 32ª edição da Fenasucro & Agrocana, que ocorrerá entre 11 e 14 de agosto no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP). Durante o evento, a empresa apresentará soluções em aço destinadas às operações de usinas sucroalcooleiras e divulgará o Programa Qualificar, voltado à capacitação de profissionais do setor.

A presença da companhia na feira tem como objetivo ampliar a oferta de componentes de aço para usinas que demandam alta resistência a temperaturas elevadas, ambientes corrosivos e contato com produtos químicos. O estande A78 reunirá itens das linhas de aço carbono e aço inox, incluindo barras redondas, sextavadas, quadradas e chatas, além de aços trefilados, laminados, forjados e ressulfurados, conexões e flanges.

Serão exibidos ainda tubos desenvolvidos para condições operacionais exigentes, como os Tubos Quadrinorma A106/API5L/X42 e os Tubos Calandrados. “Esses produtos atendem demandas específicas das usinas e contam com certificações internacionais, como as emitidas pelo API e pela NACE”, afirma Fernando Del Roy, diretor de Marketing, Suprimentos e Inteligência de Mercado do Grupo Açotubo.

O Grupo Açotubo atende mais de 80% das usinas do estado de São Paulo, fornecendo componentes de aço para diferentes etapas dos processos industriais. A empresa destaca que as certificações API e NACE garantem requisitos técnicos e de desempenho reconhecidos internacionalmente.

Além das soluções técnicas, o Grupo Açotubo apresentará o Programa Qualificar, iniciativa que oferece treinamento em utilização de equipamentos, manutenção e processos operacionais. O programa tem foco na qualificação técnica dos participantes, buscando melhorar a eficiência e a segurança nas operações das usinas.

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A Fenasucro & Agrocana 2026 acontecerá das 13h30 às 20h, com acesso ao estande do Grupo Açotubo até as 19h. O evento reúne profissionais, fornecedores e especialistas do setor sucroenergético, proporcionando espaço para negócios, troca de conhecimento e apresentação de novas tecnologias.