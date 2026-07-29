Grupo All Party promove 4ª edição do IPDCON

Muito além de produzir um evento, empresas precisam criar experiências capazes de fortalecer marcas, conectar pessoas e gerar resultados de negócios. É com esse propósito que o Grupo All Party realiza, no próximo dia 15 de agosto, a 4ª edição do IPDCON, evento proprietário que se consolidou como a principal vitrine das soluções desenvolvidas pela holding para o mercado de eventos.

Idealizado por Caio Vinicius Basílio, CEO do Grupo All Party, o IPDCON é um showroom imersivo em que clientes, prospects e parceiros vivenciam, na prática, toda a capacidade operacional, criativa e tecnológica do grupo. Em vez de apresentações tradicionais, o evento transforma cada ambiente em uma demonstração real do que a empresa entrega para organizações que buscam elevar o padrão de seus eventos corporativos.

A edição de 2026 deve reunir mais de 320 convidados, entre executivos, gestores de Marketing, Recursos Humanos, Comunicação, Eventos, Procurement e empresários responsáveis pela contratação de experiências corporativas, além de representantes do segmento educacional, mercado que historicamente faz parte da trajetória da empresa.

“O mercado deixou de buscar apenas fornecedores de eventos. Hoje, as empresas procuram parceiros estratégicos capazes de entender seus objetivos e transformar encontros corporativos em experiências memoráveis que fortalecem cultura, relacionamento e posicionamento de marca. O IPDCON nasceu justamente para demonstrar essa capacidade de forma prática”, afirma Caio Vinicius Basílio.

Durante a noite, os convidados percorrem diferentes espaços concebidos para apresentar, ao vivo, o ecossistema completo do Grupo All Party. A experiência reúne produção executiva de eventos, soluções audiovisuais de alta performance, fotografia profissional, ativações de marca, cenografia, tecnologia e entretenimento, permitindo que os participantes conheçam toda a jornada de entrega oferecida pela holding.

O formato aproxima clientes da operação, elimina barreiras comerciais e permite que gestores visualizem como as soluções podem ser aplicadas em diferentes demandas corporativas, incluindo convenções de vendas, encontros de liderança, kick-offs, premiações, confraternizações, feiras de negócios, ativações promocionais, roadshows, lançamentos de produtos e eventos proprietários.

Na prática, o IPDCON traduz a filosofia do Grupo All Party: integrar criatividade, tecnologia, planejamento e execução em uma única operação, oferecendo às empresas um parceiro capaz de conduzir projetos completos com eficiência, inovação e alto padrão de qualidade.

Sob um modelo de operação verticalizada, o Grupo All Party reúne três empresas especializadas e complementares: All Party, Treme Terra Audiovisual e AP7, permitindo desenvolver todas as etapas de um evento sob uma única gestão. Essa integração garante maior controle de qualidade, otimização de custos, agilidade operacional e experiências consistentes para clientes de diferentes segmentos.

Sobre o Grupo All Party

O Grupo All Party é um ecossistema especializado na criação, planejamento e execução de eventos, experiências e ativações para os mercados corporativo, educacional e social. A holding reúne empresas com atuação integrada em produção executiva, audiovisual, fotografia e soluções técnicas para eventos, oferecendo um modelo de atendimento 360°, da concepção estratégica à entrega final. Com sede em São Paulo e atuação nacional, o grupo desenvolve projetos personalizados para organizações que buscam transformar eventos em plataformas de relacionamento, engajamento e geração de valor.

Serviço:

Evento: IPDCON 2026

Data: 15 de agosto de 2026

Realização: Grupo All Party

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Site: www.allpartyeventos.com.br