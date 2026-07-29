Tolki aplica milhões em IA para inovar atendimento clínico

A Tolki, startup mineira de tecnologia, que tem como premissa vender mais para a própria base e reduzir desperdício comercial, ampliou seus investimentos no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial (IA) voltadas a clínicas, consultórios e operações médicas. A empresa destinou mais de R$ 2 milhões para sistemas que integram atendimento, gestão comercial e relacionamento com pacientes, com foco em reduzir a perda de oportunidades por falhas operacionais.

A proposta busca solucionar um gargalo conhecido do setor: a perda de pacientes por demora na resposta, ausência de acompanhamento e falta de organização comercial. Com alto volume de contatos recebidos diariamente por WhatsApp, muitas clínicas têm dificuldade para responder a todos com agilidade, manter o relacionamento ativo e acompanhar cada etapa da jornada do paciente.

Tecnologia integrada ao atendimento

Para enfrentar esse cenário, a Tolki reúne inteligência artificial, sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), API oficial do WhatsApp, automações de atendimento, follow-up automático e acompanhamento operacional. Na prática, a tecnologia permite responder aos pacientes com mais rapidez, qualificar oportunidades, realizar acompanhamento automático e recuperar contatos que estavam parados na base.

O problema tem dimensão relevante. Um estudo brasileiro publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade apontou prevalência de absenteísmo de 19,2% em consultas agendadas em uma unidade de saúde, índice que evidencia o impacto de falhas de comunicação e de acompanhamento sobre a ocupação das agendas.

“Muitas empresas não perdem clientes por falta de demanda, mas por falta de processo. Criamos a Tolki para transformar atendimento, acompanhamento e tecnologia em crescimento previsível”, afirma Daniel Ribeiro, diretor-executivo da empresa.

Segundo a companhia, o objetivo não é substituir o atendimento humano, mas tornar a operação mais eficiente e organizada. “O mercado tem muitas ferramentas, mas poucas empresas acompanham a operação de perto. Nosso diferencial é unir IA, CRM, API oficial do WhatsApp e estratégia para ajudar negócios a venderem mais para a própria base e transformarem atendimento em resultado”, diz Thiago Lauton, diretor comercial.

Com atuação voltada ao segmento de saúde, a Tolki busca posicionar o WhatsApp como canal profissional de atendimento, vendas e relacionamento junto às instituições que atende.

“Nosso foco é desenvolver tecnologia que torne o atendimento das clínicas mais rápido, organizado e eficiente”, enfatiza Caio Tomich, diretor de tecnologia da empresa.

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Para saber mais, basta acessar: https://tolki.com.br/