Novo ciclo econômico fortalece a cadeia do aço

Construção civil, energia, petróleo e gás, agronegócio, indústria automotiva e infraestrutura têm algo em comum: todos esses setores dependem do aço para crescer. Em um momento em que esses segmentos voltam a ampliar investimentos, a cadeia metalmecânica passa por uma transformação marcada por ganhos de eficiência, digitalização dos processos e busca por maior competitividade diante de um mercado global cada vez mais pressionado.

Esse movimento ocorre em um cenário de contrastes. Ao mesmo tempo em que a demanda por produtos siderúrgicos cresce motivada por obras de infraestrutura, expansão das redes elétricas, projetos industriais e renovação da capacidade produtiva, fabricantes convivem com desafios relacionados ao avanço das importações, à guerra tarifária internacional, aos custos operacionais e à necessidade de incorporar novas tecnologias para manter competitividade.

Mais do que ampliar a capacidade produtiva, a indústria busca agregar valor aos processos. Inteligência artificial, automação, cibersegurança, governança de dados, novos materiais, manufatura aditiva e serviços especializados deixaram de ser tendências para se tornarem fatores decisivos na produtividade das empresas.

É nesse contexto que será realizada a Latam Wire + Steel, feira internacional que reunirá, entre 10 e 12 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), toda a cadeia produtiva de arames, fios, cabos, vergalhões, aços planos e longos, tubos, perfis, chapas, além de máquinas, equipamentos, tecnologias e serviços industriais. A proposta é aproximar fornecedores, fabricantes, distribuidores, transformadores e compradores em um ambiente integrado, refletindo a própria convergência vivida pela indústria.

Diferentemente dos eventos voltados a segmentos específicos da cadeia siderúrgica, a Latam Wire + Steel foi concebida para integrar fabricantes, transformadores, fornecedores de tecnologia, prestadores de serviços e compradores industriais em um único ambiente.

Além da exposição, a programação foi estruturada para oferecer conteúdo técnico e experiências práticas. Entre os destaques estão um laboratório móvel para testes de conformidade em fios e cabos, demonstrações voltadas à qualidade industrial, rodada de negócios e uma agenda de palestras que discutirá inteligência artificial, segurança cibernética, transformação digital, governança de dados, manufatura aditiva, engenharia aplicada e novas tecnologias para o setor.

"Nosso objetivo foi construir uma agenda que converse diretamente com os desafios atuais da indústria. A Latam Wire + Steel nasceu como um ambiente de negócios, mas também de conhecimento, reunindo especialistas que discutirão desde inovação e transformação digital até aplicações técnicas que impactam diretamente a competitividade das empresas. Queremos que o visitante saia da feira não apenas com novos contatos, mas também com conhecimento que possa ser aplicado imediatamente em sua empresa", afirma o diretor da feira, Marcelo Lopes.

Primeira Escola Móvel de Soldagem de dois andares do SENAI-SP

Quem visitar a Latam Wire + Steel 2026 encontrará muito mais do que máquinas e equipamentos expostos nos estandes. A feira receberá uma nova Escola Móvel de Soldagem do SENAI-SP, unidade itinerante de aproximadamente 100 m² que transforma um veículo em um laboratório completo de ensino e demonstração tecnológica.

Com dois andares, a unidade foi concebida para proporcionar uma experiência interativa. No piso superior, oito simuladores com realidade virtual permitirão que qualquer visitante vivencie a experiência de uma operação de soldagem. Os equipamentos reproduzem diferentes processos, simulam materiais distintos e ainda avaliam o desempenho do participante ao final de cada atividade.

Já no piso inferior, a proposta muda de foco. Os visitantes poderão interagir com um robô de solda utilizado em aplicações industriais, conhecer de perto a tecnologia de soldagem a laser e acompanhar demonstrações de inspeção por ultrassom, técnica empregada para detectar defeitos invisíveis a olho nu em juntas soldadas.

A indústria forma seus futuros profissionais diante do público

Os visitantes da Latam Wire + Steel também acompanharão de perto uma das competições técnicas mais importantes da formação profissional em soldagem do Estado de São Paulo. Durante os três dias de feira, o Campeonato de Soldagem SENAI-SP by Belgo Arames reunirá oito alunos selecionados entre escolas do SENAI-SP para uma etapa de nivelamento que antecede a fase estadual da competição.

Embora a classificação para a etapa seguinte já esteja garantida aos participantes, a programação foi desenhada para colocar em evidência conhecimentos técnicos, precisão e domínio dos processos de soldagem diante do público da feira. A iniciativa transforma a competição em uma vitrine para novos talentos e aproxima visitantes das exigências encontradas diariamente pela indústria.

Outro diferencial da Latam Wire + Steel será a integração com a Welding Show, ampliando o alcance da feira para toda a cadeia metalmecânica. A união dos eventos permitirá que profissionais ligados aos processos de fabricação, transformação e soldagem encontrem, em um mesmo ambiente, fornecedores, especialistas e conteúdo técnico voltado aos desafios atuais da indústria.

Mais do que apresentar equipamentos e lançamentos, a Latam Wire + Steel reflete uma mudança de posicionamento da indústria. Em vez de olhar apenas para produtos, fabricantes e compradores buscam soluções completas que envolvem tecnologia, produtividade, sustentabilidade, qualificação profissional e desenvolvimento de novos negócios.

“Nesse ambiente, eventos especializados passam a desempenhar um papel estratégico ao conectar diferentes elos da cadeia produtiva e acelerar a disseminação de conhecimento técnico em um momento em que inovação e competitividade caminham lado a lado. A indústria brasileira vive um momento de transformação, e acreditamos que esse movimento passa necessariamente pela aproximação entre empresas, tecnologia e qualificação profissional. É isso que buscamos proporcionar durante os três dias da Latam Wire + Steel", finaliza Lopes.

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A feira é exclusivamente voltada ao público profissional. Mais informações, credenciamento para visitação e inscrições nas palestras em: www.wiresteel.com.br.