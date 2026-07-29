Estudo de 3 anos reforça efetividade da PrEP injetável

A ViiV Healthcare, líder em pesquisa e desenvolvimento de prevenção e tratamentos para o HIV, representada pela GSK no Brasil, anunciou os resultados de três anos de acompanhamento do estudo OPERA, estudo de mundo real que analisou a mais longo prazo o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) injetável. O estudo reforçou a alta efetividade de cabotegravir na prática clínica, com taxa de incidência de infecção por HIV de apenas 0,1% ao ano (ou 0,10 por 100 pessoas-ano), entre 1.748 indivíduos em uso de cabotegravir como PrEP injetável de longa ação.

“Os resultados do estudo OPERA são muito relevantes. Ter dados de três anos de mundo real consistentes com os estudos clínicos comprovam a eficácia significativa da PrEP injetável, nos dando total confiança da sua atuação como mais uma opção de prevenção no combate à epidemia de HIV, que endereça desafios de adesão, estigmas e preferência por esquemas menos frequentes”, comenta Álvaro Costa (CRM 108207), infectologista do Hospital das Clínicas e sub-investigador da Unidade de Pesquisa do Centro de Referência e Tratamento DST/Aids.

No Brasil, o HIV continua sendo um dos desafios mais significativos de saúde pública. Embora os avanços no tratamento tenham melhorado a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus, a taxa de novas infecções ainda é preocupante. Em 2024, foram notificados 39.216 casos de infecção pelo HIV no país. Nesse sentido, a prevenção do HIV continua sendo um dos pilares mais importantes de estratégias de saúde pública, e as estratégias de prevenção devem ser associadas e adaptadas conforme as necessidades, contextos e escolhas de cada indivíduo.

“Na GSK, acreditamos que o futuro da prevenção ao HIV está nos injetáveis de longa duração, e os resultados evidenciados pelo estudo OPERA reforçam a efetividade de cabotegravir no mundo real, sendo uma estratégia fundamental para a redução de casos de HIV e para se atingir as metas 2030 de eliminação do HIV como um problema de saúde pública”, reforça Dr. Rodrigo Zilli (CRM-RJ 66738-2), diretor médico de Vacinas e HIV da GSK Brasil.

Cabotegravir injetável, administrado a cada dois meses, foi aprovado pela ANVISA em junho de 2023, sendo a primeira e única opção de PrEP injetável de longa ação disponível no Brasil para comercialização até o presente momento.

Sobre o Estudo OPERA

O estudo de mundo real foi conduzido no OPERA, um banco de dados longitudinal de saúde com 101 clínicas em 23 estados dos Estados Unidos. Foram incluídos 1.748 usuários, com 18 anos ou mais, que receberam ao menos uma injeção de cabotegravir para prevenção entre 21 de dezembro de 2021 e 30 de junho de 2024.

O perfil dos usuários era majoritariamente de homens jovens, com idade mediana de 33 anos, dos quais 40% relataram ao menos uma infecção sexualmente transmissível no ano anterior. Os principais objetivos do estudo eram avaliar o uso e a adesão à PrEP com cabotegravir de longa ação e estimar a sua efetividade.

Sobre a GSK/ViiV Healthcare

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A ViiV Healthcare foi criada em 2009, a partir de uma joint venture entre a GSK e a Pfizer, formando uma companhia global dedicada exclusivamente a tratamentos para o HIV. Em 2012, a japonesa Shionogi completou a sociedade. Atualmente, a GSK detém 76,5% de participação na empresa. Como líder em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para o HIV, a ViiV Healthcare possui operações em mais de 50 países. A GSK é o distribuidor da ViiV Healthcare no Brasil.