Blanver lança o portal IniciatHIVa sobre HIV e ISTs

A Blanver lança o portal IniciatHIVa, plataforma digital dedicada à conscientização sobre HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O novo canal reúne informações baseadas em evidências científicas sobre prevenção, sexualidade e saúde, ampliando a atuação do projeto IniciatHIVa, que já contava com um perfil no Instagram (@iniciathiva), e fortalecendo sua presença em diferentes plataformas para fomentar o acesso à informação de qualidade.

O lançamento ocorre em paralelo ao crescimento de novos casos no país. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2025, do Ministério da Saúde, o país registrou 39.216 diagnósticos de HIV em 2024. Entre 2020 e 2024, o crescimento foi expressivo em grupos como pessoas com 50 anos ou mais e mulheres, reforçando a importância de ampliar as ações de conscientização, prevenção e combate ao estigma em diferentes públicos.

"O acesso à informação de qualidade é uma ferramenta importante para combater estigmas, ampliar a prevenção e estimular o cuidado com a saúde. O IniciatHIVa nasce para ser um ambiente seguro, acessível e fundamentado na ciência, contribuindo para sensibilizar mais pessoas sobre HIV e outras ISTs", afirma Sérgio Frangioni, diretor-geral da Blanver.

O portal reúne respostas para dúvidas frequentes, conteúdos educativos e orientações sobre sexualidade, métodos preventivos e as principais ISTs, sempre alinhados às evidências científicas e às recomendações das autoridades de saúde.

Entre os principais conteúdos está a prevenção combinada, estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde que integra diferentes métodos de prevenção, como preservativos, Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Profilaxia Pós-Exposição (PEP), testagem e tratamento, considerando as características, necessidades e o contexto de vida de cada pessoa.

Enfrentamento histórico ao HIV

O lançamento do portal reforça uma trajetória construída pela Blanver ao longo de mais de dez anos de atuação junto ao SUS no enfrentamento ao HIV no Brasil.

Nesse período, a companhia protagonizou diversos marcos históricos para a ampliação do acesso aos medicamentos no país, entre eles a primeira Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) voltada ao tratamento do HIV e da hepatite B crônica e o desenvolvimento do primeiro medicamento genérico indicado tanto para o tratamento do HIV quanto para a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

Atualmente, os medicamentos produzidos pela companhia beneficiam mais de 600 mil pacientes por ano, contribuindo para ampliar o acesso ao tratamento pelo SUS e gerando uma economia total superior a R$ 12,5 bilhões aos cofres públicos no período de 10 anos.

Em 2018, a companhia deu mais um passo nessa trajetória ao lançar o BINAV® (entricitabina + fumarato de tenofovir desoproxila) em farmácias e drogarias de todo o país. O medicamento é indicado para a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e amplia as possibilidades de acesso à estratégia de prevenção combinada ao HIV, complementando a oferta já disponibilizada gratuitamente pelo SUS.

Ciclo de investimentos

Além da produção de medicamentos estratégicos, a Blanver vem ampliando seus investimentos em inovação e capacidade produtiva. Até 2030, a empresa investirá cerca de R$ 900 milhões na expansão de suas operações industriais, incluindo R$ 220 milhões destinados exclusivamente à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

A fábrica de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), em Indaiatuba (SP), terá sua capacidade ampliada para 600 toneladas anuais, fortalecendo a produção nacional em um cenário em que aproximadamente 90% dos IFAs utilizados pela indústria farmacêutica brasileira ainda são importados.

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Hoje, a Blanver atua em sete áreas terapêuticas (HIV/Aids, Hepatite C, Oncologia, Hematologia, Sistema Nervoso Central Osteoporose e Doenças Raras), possui um portfólio de 22 medicamentos, produz quatro IFAs nacionalmente e mantém atuação destacada em terapias estratégicas para HIV/Aids, hepatite C, oncologia, hematologia, sistema nervoso central, osteoporose e doenças raras, além de 12 PDPs ativas ou concluídas com quatro laboratórios públicos (Farmanguinhos, Funed, Furp e Lafepe).