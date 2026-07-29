Infracommerce lança Infracode para otimizar e?commerce

Infracommerce, empresa especializada em soluções para comércio eletrônico, anunciou nesta terça?feira o lançamento do Infracode, uma infraestrutura de inteligência artificial desenvolvida a partir de mais de duas décadas de atuação e de mais de 300 sites implementados na América Latina.

O Infracode tem como objetivo transformar a experiência operacional acumulada em capacidade de execução, reduzindo prazos de implementação, aprimorando a tomada de decisões e ampliando o crescimento das marcas atendidas.

Diferente dos modelos tradicionais de IA, que utilizam informações genéricas, o Infracode foi construído com base nos aprendizados obtidos em implementações, integrações, desenvolvimentos, otimizações e desafios reais de negócios. Essa base de conhecimento permite que cada novo projeto capitalize a experiência de centenas de operações já realizadas.

"Estamos entrando em uma etapa em que a tecnologia deixa de ser o principal fator de diferenciação. Hoje, qualquer organização pode acessar ferramentas de inteligência artificial. O que é verdadeiramente escasso é a experiência para aplicá?las corretamente. O Infracode nasce dessa convicção: transformar mais de duas décadas de experiência e o conhecimento gerado em mais de 300 sites implementados em uma infraestrutura de inteligência capaz de acelerar implementações, otimizar decisões e escalar resultados", afirma Esteban Savignone, CTO da Infracommerce.

A solução combina agentes especializados de IA, uma biblioteca de capacidades reutilizáveis e uma camada de memória que captura aprendizados, melhores práticas e conhecimento operacional gerados ao longo dos anos de trabalho com as marcas mais relevantes da região.

Segundo estudo da McKinsey, a adoção de inteligência artificial pode elevar a produtividade em tarefas de desenvolvimento de código em 30% e 40%. Alinhada a essa tendência, a Infracommerce já registra reduções consistentes nos prazos de entrega de projetos, embora os resultados ainda estejam em processo de consolidação.

"Durante muito tempo, a conversa esteve centrada nas plataformas. Acreditamos que a próxima etapa será definida pela capacidade das organizações de capturar conhecimento, aprender mais rapidamente e transformar essa experiência em uma vantagem competitiva sustentável. Esse é o desafio que buscamos resolver com o Infracode", acrescenta Savignone.

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Atualmente, a empresa presta serviços a marcas líderes dos setores de moda, beleza, luxo, bens de consumo e varejo. O Infracode integra o portfólio de motores de inteligência da Infracommerce, contribuindo para a otimização diária das operações de e?commerce dessas marcas.