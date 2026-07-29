Grupo Amil apresenta Relatório ESG de 2025

O Grupo Amil lançou, em julho, seu Relatório ESG 2025, documento que reúne os principais avanços da companhia nas agendas ambiental, social e de governança. Entre os destaques estão a ampliação das ações de diversidade e inclusão, o fortalecimento do voluntariado corporativo e iniciativas voltadas à eficiência operacional sustentável e à redução dos impactos ambientais.

A estratégia ESG da empresa é guiada por temas materiais como diversidade e inclusão, saúde e bem-estar, capital humano e gestão de resíduos, alinhando crescimento sustentável à geração de valor para clientes, colaboradores, parceiros e sociedade.

“Ao integrar práticas ESG à gestão, o Grupo Amil reforça seu compromisso de crescimento com sustentabilidade, com a geração de valor para clientes, colaboradores, parceiros e a sociedade”, afirma o vice-presidente de Pessoas e Segurança do Grupo Amil, Ricardo Burgos.

Na agenda social, o programa de voluntariado corporativo mobilizou colaboradores que dedicaram mais de 500 horas de trabalho voluntário ao longo do ano, beneficiando diretamente cerca de mil pessoas em diferentes iniciativas sociais. As ações incluíram campanhas de arrecadação, projetos voltados a pessoas com deficiência, apoio a pacientes em tratamento de saúde e iniciativas de inclusão social.

O fortalecimento da diversidade e inclusão também marcou o período. Em 2025, mais de 1.100 colaboradores participaram dos grupos de coletivos estruturados da companhia, voltados à promoção da equidade de gênero, diversidade cultural, inclusão de pessoas com deficiência, diversidade LGBTQIAP+, equidade étnico-racial e diversidade intergeracional.

Pelo quinto ano consecutivo, a Amil recebeu o Selo de Igualdade Racial concedido pela Prefeitura de São Paulo, reconhecimento às práticas voltadas à promoção da equidade racial no ambiente corporativo.

Na agenda ambiental, a companhia instituiu a Comissão de Meio Ambiente Corporativa, responsável por centralizar e padronizar práticas sustentáveis em todas as operações, além de monitorar indicadores e acompanhar os resultados das iniciativas implementadas.

Como parte desse trabalho, foram realizados 98 diagnósticos ambientais em unidades hospitalares, clínicas e administrativas, permitindo identificar oportunidades de melhoria e ampliar a eficiência operacional.

Entre as iniciativas desenvolvidas estão o Programa Aterro Zero, voltado à redução do envio de resíduos para aterros sanitários, projetos para reutilização de materiais hospitalares, reciclagem de uniformes e enxovais e ações contínuas para redução do desperdício de alimentos nos 19 hospitais da Rede Total Care.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A companhia também investiu em eficiência energética e na modernização de sua infraestrutura, promovendo a redução do consumo de combustíveis e a otimização do uso de energia em suas operações.