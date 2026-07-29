Xpress Genomics passa a integrar a rede de prestadores de serviços certificados da Parse Biosciences
A prestadora de serviços com sede em Estocolmo adiciona o Evercode à sua oferta de sequenciamento de célula única
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A Parse Biosciences, líder no fornecimento de sequenciamento de célula única escalável e acessível e empresa do grupo QIAGEN, anunciou hoje que a Xpress Genomics aderiu ao seu programa de Prestadores de Serviços Certificados (CSP), tornando-se a primeira na região nórdica. Com sede em Estocolmo, a empresa oferecerá o portfólio de sequenciamento de célula única Evercode, da Parse, aos pesquisadores por meio de seu fluxo de serviços de sequenciamento já existente.
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Fundada no Karolinska Institutet em 2022, a Xpress Genomics desenvolveu fluxos de trabalho automatizados e internos para projetos de NGS. Ao aderir ao programa CSP, a Xpress Genomics passa a oferecer o Evercode, proporcionando a seus clientes acesso direto à tecnologia de sequenciamento de célula única com pool dividido da Parse.
“Nossos clientes esperam resultados rápidos e de alta qualidade”, afirmou Christoph Ziegenhain, CEO da Xpress Genomics. “Ao oferecer o Evercode por meio de nossa parceria com o CSP, proporcionamos a eles uma excelente opção para projetos de célula única, respaldada pelos mesmos padrões de agilidade e qualidade adotados em nosso laboratório."
“A inclusão da Xpress Genomics em nosso programa CSP significa que os pesquisadores passam a ter acesso a um laboratório reconhecido por sua rapidez e precisão”, afirmou Charlie Roco, PhD, cofundador e CTO da Parse Biosciences. “Seu histórico em sequenciamento de alto rendimento complementa a escalabilidade do Evercode, oferecendo aos pesquisadores mais uma excelente opção para seus projetos de célula única.”
Sobre a Xpress Genomics
A Xpress Genomics é uma empresa de serviços de NGS sediada em Estocolmo e fundada por pesquisadores do Karolinska Institutet. Com base em sua profunda expertise em biologia de RNA, a empresa desenvolveu fluxos de trabalho automatizados e internos, que lhe permitem cumprir sua missão de oferecer serviços de sequenciamento acessíveis e de alta qualidade, acelerando o ritmo das descobertas científicas.
Sobre a Parse Biosciences
A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260729429654/pt/
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Kaitie Kramer
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Fonte: BUSINESS WIRE