Temporada de neve movimenta turismo de inverno na Argentina

O inverno no Hemisfério Sul começou oficialmente no dia 21 de junho e a estação se estende até 22 de setembro, com o início da primavera. Para quem gosta das baixas temperaturas, é o momento de tirar as botas, toucas e luvas do armário e embarcar em uma viagem para aproveitar a neve, paisagens montanhosas e experiências típicas da temporada.

Junior Lins, diretor-executivo do Clube Bancorbrás, comenta que o turismo de inverno oferece opções para diferentes estilos de viajantes, desde roteiros românticos focados em gastronomia e vinhos até aventuras em estações de esqui e snowboard. “Os principais destinos se dividem em categorias de acordo com o perfil da viagem, reunindo desde hospedagens aconchegantes até cidades inteiras cobertas de neve para praticar esportes radicais”, afirma.

América do Sul

Com voos diretos partindo de diversas capitais brasileiras e uma infraestrutura turística consolidada, Argentina e Chile seguem como as principais portas de entrada para quem deseja conhecer a neve e curtir o inverno viajando sem sair da América do Sul. “A combinação entre proximidade geográfica, diversidade de atrações e paisagens de inverno faz dos dois países opções estratégicas para os brasileiros que desejam aproveitar a estação mais fria do ano”, avalia Júnior.

O Valle Nevado, no Chile, por exemplo, é uma das maiores estações de esqui do Hemisfério Sul, localizada a mais de 3.600 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes. “O destino oferece também atividades como snowboard, teleféricos panorâmicos e uma estrutura composta por hotéis, restaurantes e spas instalados no alto das montanhas”, diz o diretor.

Já na Argentina, o grande destaque fica por conta da Patagônia, região que se estende por cordilheiras, lagos glaciais e áreas costeiras. “San Carlos de Bariloche, ou apenas Bariloche, como é conhecida, é uma das cidades mais visitadas por lá. Conhecida por suas paisagens, arquitetura alpina e chocolates artesanais, abriga também o Cerro Catedral, outra das maiores estações de esqui da América do Sul”.

Além dos esportes de inverno, Bariloche atrai visitantes pela combinação entre natureza e infraestrutura turística. “A cidade reúne hotéis de diferentes categorias, restaurantes especializados em carnes, além de passeios por lagos e montanhas que se transformam durante a temporada de neve. Também é bastante procurado por famílias, graças à oferta de atividades para todas as idades”, finaliza.

Turismo aquecido

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Em 2025, os países da América do Sul foram alguns dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, divulgados pela CNN Brasil, os voos para a Argentina somaram 3,2 milhões de passageiros e os voos para o Chile, 2,3 milhões, entre janeiro e agosto do mesmo ano. No mesmo período, o continente recebeu cerca de 7,8 milhões de passageiros, na frente da Europa (5,7 milhões) e América do Norte (3,6 milhões).

