Brasil tem 19,7% de lares unipessoais; studios ganham espaço

O crescimento dos domicílios com apenas um morador e a busca por apartamentos menores ajudam a redesenhar os lançamentos residenciais no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação dos lares unipessoais passou de 12,2% para 19,7% entre 2012 e 2025. Esse movimento já aparece nas vendas: na cidade de São Paulo, por exemplo, unidades de 30 m² a 45 m² responderam por 64% dos imóveis residenciais novos comercializados em maio de 2026, conforme o Secovi-SP.



Embora o levantamento seja restrito à capital paulista, o resultado indica uma mudança na configuração dos lançamentos urbanos, associada à formação de famílias menores, ao crescimento dos domicílios unipessoais e à busca por imóveis compactos e com menor custo de entrada.

Em Santa Catarina, que concentra quatro das cinco cidades com o metro quadrado mais valorizado do país, segundo o Índice FipeZAP, incorporadoras também começam a adaptar seus projetos a esse novo perfil de moradia. Em Camboriú, município vizinho a Balneário Camboriú, a NXK Empreendimentos desenvolve o Ankara Towers, com studios de 33,42 m² e 42,60 m², próximo a universidades, grandes shopping centers e pontos turísticos da região. O projeto amplia a oferta de imóveis studios em uma região em que Balneário Camboriú concentra grande parte de seus lançamentos no segmento de alto padrão e luxo, com unidades associadas a tickets mais elevados.

“O mercado imobiliário precisa acompanhar as mudanças na composição das famílias e no modo como as pessoas vivem. O aumento dos domicílios com um único morador, a busca por imóveis com menor custo de entrada e a procura por unidades funcionais abriram espaço para os studios. Investir nesse formato é uma forma de adaptar os projetos à demanda atual, sem reduzir a experiência de moradia. Por isso, além de plantas bem aproveitadas, o Ankara Towers terá uma estrutura ampla de lazer, convivência, trabalho e serviços, que complementam o espaço privativo”, afirma Reginaldo Kaeneêne, fundador da NXK Empreendimentos.

O Ankara Towers será formado por duas torres de 16 pavimentos. O empreendimento terá studios com 33,42 m² e 42,60 m², além de apartamentos de dois dormitórios, entre 56,70 m² e 61,09 m². O projeto prevê ainda térreo com salas comerciais e cerca de 2 mil m² de lazer com piscinas, academia, coworking, quadra recreativa e espaços de convivência. As torres serão conectadas por um pátio central com paisagismo, concebido como eixo de integração entre os diferentes ambientes.

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O nome do empreendimento faz referência a Ankara (Ancara, em português), capital da Turquia, cidade marcada pela convivência entre história e modernidade. O empreendimento ficará a cerca de sete minutos da Praia Central de Balneário Camboriú, 15 minutos de Itajaí e 20 minutos de Itapema, além de aproximadamente 80 quilômetros de Florianópolis, centros urbanos, econômicos e turísticos do litoral catarinense.