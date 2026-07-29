Interactive Brokers abre conectividade de IA para qualquer ferramenta baseada no padrão MCP

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora global automatizada, anunciou hoje que seus clientes agora podem conectar suas contas a praticamente qualquer ferramenta de IA que já utilizam. Anteriormente limitada aos marketplaces certificados para ChatGPT, Claude e Grok, a conexão agora também está disponível para uma gama crescente de ferramentas compatíveis com o Model Context Protocol (MCP), incluindo Claude Code, Cursor, Perplexity e Windsurf.

O MCP se tornou o padrão comum para conectar aplicativos de IA a serviços externos. A Integração de IA da Interactive Brokers foi construída sobre o MCP desde o seu lançamento, e os clientes agora podem se conectar a partir de qualquer ferramenta compatível com MCP, além dos marketplaces certificados.

“A Interactive Brokers oferece há muito tempo APIs abertas que permitem aos clientes conectar suas contas às ferramentas e sistemas de sua escolha”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “O suporte a ferramentas de IA construídas sobre o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) é uma extensão natural dessa filosofia. Isso oferece aos clientes a flexibilidade de usar os aplicativos de IA que preferem para pesquisar investimentos, gerenciar seus portfólios e interagir com suas contas IBKR.”

A Integração de IA permite que os clientes conectem uma ferramenta de IA às suas contas para analisar portfólios, pesquisar investimentos, monitorar riscos e elaborar instruções de negociação em linguagem natural. Construída sobre o MCP, ela fornece acesso a ferramentas que acessam uma conta de forma segura.

Os clientes podem fazer perguntas à ferramenta de IA conectada sobre seus próprios portfólios, como:

“Como meu portfólio seria afetado se as taxas de juros subissem e quais dos meus ativos são mais sensíveis?”

“Consulte a volatilidade implícita e as máximas e mínimas de 52 semanas para cada um dos meus ativos. Quais são os mais voláteis no momento?”

“Me mostre o impacto cambial se o dólar americano se desvalorizar 10% em relação às minhas maiores exposições estrangeiras.”

“Se o S&P 500 cair 10%, como meu portfólio será afetado e quais estratégias poderiam ajudar a gerenciar esse risco?”

A IA analisa o portfólio e elabora instruções. Nesta versão, o cliente revisa cada instrução e a converte em uma ordem em uma plataforma da Interactive Brokers antes de ser enviada. Os clientes controlam o que a IA pode acessar.

Como conectar: ??Clientes que usam ChatGPT, Claude ou Grok podem vincular suas contas por meio do marketplace de conectores certificados de cada plataforma. Para conectar outra ferramenta compatível com MCP, os clientes usam a configuração "adicionar servidor MCP" ou "conector personalizado" da ferramenta, inserem o URL do conector da Interactive Brokers abaixo, fazem login na tela segura da Interactive Brokers e autorizam o acesso para uma única conta: https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public

O suporte para Gemini estará disponível em breve. A Integração de IA funciona em todas as plataformas da Interactive Brokers, incluindo o Portal do Cliente, IBKR Desktop, IBKR GlobalTrader, IBKR Mobile e Trader Workstation.

Conjunto completo de ferramentas de IA da IBKR

A Integração de IA complementa as ferramentas de IA existentes da IBKR, disponíveis diretamente nas plataformas da IBKR:

Filtros de IA: Os clientes podem usar linguagem natural para descrever o que estão procurando – como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa" – e obter uma lista classificada de correspondências de mais de 70.000 ações globais.

Os clientes podem usar linguagem natural para descrever o que estão procurando – como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa" – e obter uma lista classificada de correspondências de mais de 70.000 ações globais. Temas de Investimento: Pesquise um tema como “energia limpa” ou “computação em nuvem” e visualize empresas, setores e tendências relacionados.

Pesquise um tema como “energia limpa” ou “computação em nuvem” e visualize empresas, setores e tendências relacionados. Conexões: Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização.

Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização. Pergunte à IBKR: Os clientes podem usar linguagem natural para fazer perguntas sobre seus portfólios – como “Qual é a minha concentração em tecnologia?” – e obter respostas baseadas nos dados de suas próprias contas.

Os clientes podem usar linguagem natural para fazer perguntas sobre seus portfólios – como “Qual é a minha concentração em tecnologia?” – e obter respostas baseadas nos dados de suas próprias contas. Resumos de Notícias com IA: Obtenha resumos concisos de notícias do mercado filtrados para as ações e setores em portfólios e listas de observação – assim, as notícias mais relevantes para os investimentos são sempre fáceis de encontrar, com artigos importantes sinalizados automaticamente.

A integração expandida de IA do MCP já está disponível.

Para obter mais informações sobre a Integração de IA do IBKR, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Integração de IA

Canadá: Integração de IA

Reino Unido: Integração de IA

Europa: Integração de IA

Hong Kong: Integração de IA

Singapura: Integração de IA

Austrália: Integração de IA

Para fornecer feedback sobre as plataformas, ferramentas e serviços do IBKR, use: feedback@ibkr.com

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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Contatos para a imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com