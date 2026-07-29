Armac automatiza mais de 200 processos com plataforma com IA

A Armac, referência em locação de máquinas e equipamentos na América Latina, recorreu ao Zeev no momento em que sua operação exigia uma estrutura de processos mais robusta para acompanhar o ritmo de crescimento da companhia. Com mais de 30 anos de mercado, a empresa precisava sustentar a expansão sem perder controle sobre fluxos críticos, manter a continuidade das operações e responder à alta exigência técnica do seu cliente.

A companhia convivia com processos complexos, envolvendo diferentes áreas, regras rígidas de conformidade e dependentes de tarefas manuais que dificultavam a rastreabilidade e ampliavam o risco de gargalos operacionais. Ao mesmo tempo, a área de tecnologia precisava apoiar o avanço do negócio sem concentrar sozinha toda a gestão dos fluxos internos. A necessidade era criar uma base mais organizada, escalável e confiável para suportar a operação em campo e o suporte administrativo que a acompanha.

Esse contexto levou a Armac a buscar no mercado uma solução capaz de orquestrar seus processos de maior complexidade sem que essa transição trouxesse uma ruptura na operação. A escolha pela plataforma Zeev considerou a facilidade de uso, a capacidade de integração com sistemas já existentes e a possibilidade de dar às áreas de negócio autonomia para fazerem a gestão dos seus próprios fluxos, reduzindo a dependência de filas técnicas. A migração teve como objetivo redesenhar processos inteiros em um ambiente único, com mais clareza sobre responsabilidades, prazos e pontos de controle.

A plataforma passou a apoiar fluxos que atravessam o ciclo de locação dos equipamentos, da entrada à saída, em um fluxo marcado por múltiplas interfaces internas e externas e exigência de estabilidade. A implementação foi conduzida sem paralisação da rotina, preservando a continuidade do trabalho enquanto os processos eram redesenhados e migrados para o novo ambiente.

Em apenas 90 dias, 90% dos fluxos foram migrados do sistema anterior, com a transição completa, que incluiu otimizações, em cerca de 6 meses. Um marco para a empresa, que acelerou a adoção da ferramenta pelas equipes e consolidou uma nova forma de gestão de processos na organização.

O impacto positivo foi percebido em diferentes frentes da Armac. A migração trouxe mais visibilidade sobre gargalos, rastreabilidade de ponta a ponta em processos críticos e maior clareza no acompanhamento dos indicadores de desempenho. Em menos de quatro meses, 200 processos já haviam sido migrados e otimizados para a nova plataforma, em uma operação com cerca de 17 mil instâncias mensais e 800 processos mapeados.

A autonomia das equipes permitiu que os times de tecnologia e negócio acompanhassem, ajustassem e gerissem os fluxos de trabalho de forma mais direta, reduzindo a necessidade de intervenções técnicas para cada evolução do processo. Na prática, isso trouxe mais agilidade para as rotinas internas, melhor organização das etapas e maior capacidade de resposta às demandas da operação em campo. A migração proporcionou, ainda, um ROI de 2,5x para a empresa.

“Zeev trouxe expertise e know-how. Em três a quatro meses, conseguimos estruturar fluxos mais fluidos e ganhar escala na gestão das atividades”, afirma Marcio Jose Palharim, Head de Tecnologia da Armac.

Sobre o Zeev?e a Stoque



O?Zeev?é uma plataforma SaaS para automatizar processos?com IA da?Stoque, desenvolvida para que equipes de diferentes áreas gerenciem seus fluxos de trabalho com autonomia e eficiência, de forma centralizada.

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A?Stoque?atua na automação de processos de negócio, unindo inteligência artificial e talento humano para transformar operações complexas em processos automatizados e?contínuos. Com mais de 20 anos de mercado e 500 operações transformadas, a empresa fornece soluções que garantem aos clientes mais produtividade, eficiência e conformidade em suas operações.