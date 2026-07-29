Balneário Camboriú vê valor do m² subir 54% em quatro anos

Balneário Camboriú atravessou, em pouco mais de quatro anos, uma das transformações mais visíveis do mercado imobiliário brasileiro. O preço médio anunciado dos apartamentos prontos avançou cerca de 54%, de R$ 9.888 por metro quadrado em março de 2022, quando a cidade ultrapassou São Paulo e assumiu a liderança nacional, para R$ 15.228 por metro quadrado em junho de 2026.

Mesmo após ceder o primeiro lugar a Itapema, por uma diferença de R$ 99, o município permanece 54,6% acima da média das 56 localidades pesquisadas pelo Índice FipeZAP. Em paralelo, torres de grande altura, projetos assinados e soluções internacionais de engenharia transformaram a paisagem urbana e ampliaram a projeção do endereço no mercado de luxo.

“Balneário Camboriú conquistou valor porque reuniu localização, infraestrutura, vocação turística e uma iniciativa privada disposta a elevar continuamente o padrão dos projetos. No Yachthouse e no Vitra, nosso objetivo foi criar edifícios capazes de representar a cidade, com arquitetura reconhecível, engenharia de alta complexidade e uma experiência residencial alinhada aos melhores mercados do mundo. Quando um empreendimento se torna referência, ele fortalece a percepção de todo o destino e estimula o mercado a avançar”, afirma Dr. Geninho Thomé, presidente da GT Company e fundador da GT Home.

Um dos símbolos dessa mudança de escala é o Yachthouse by Pininfarina. Concluído em 2023, o residencial é formado por duas torres gêmeas de 294 metros, com 264 apartamentos e mais de 10 mil metros quadrados de lazer.

O projeto transformou o skyline da cidade com a assinatura da Pininfarina, estúdio italiano reconhecido por trabalhos para marcas como Ferrari e Maserati, e associou altura, design internacional, privacidade e estrutura de resort. Segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat, as torres ocupam as duas primeiras posições entre os edifícios concluídos mais altos do Brasil, recorde mantido até o momento.

Entregue em dezembro de 2025, o Vitra by Pininfarina ampliou essa linguagem de ‘superprédios’ com uma torre de cerca de 220 metros e 64 pavimentos, marcada por curvas inspiradas na aerodinâmica e no movimento de carros esportivos de luxo. O edifício passou por estudos em túnel de vento e adotou outrigger floors nos andares 31 e 51, pavimentos técnicos que auxiliam no controle da ação dos ventos e no conforto dos moradores. Fachada ventilada, pórtico metálico estrutural, rooftop com vista de 360 graus e mais de 2 mil metros quadrados de lazer completam o projeto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Esse processo de transformação continua. A próxima entrega prevista da GT Home em Balneário Camboriú será o La Città by Pininfarina, no fim de 2027. O empreendimento dá continuidade à parceria iniciada com o Yachthouse e ampliada com o Vitra, mas apresenta uma nova leitura para a cidade, mais conectada à vida urbana, à funcionalidade e à arquitetura contemporânea. Nosso compromisso é seguir desenvolvendo projetos que acompanhem a evolução de Balneário Camboriú e contribuam para manter a cidade entre os mercados imobiliários mais relevantes do país”, conclui Thomé.