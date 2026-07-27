Grupo Skill promove webinar sobre NR-1 e gestão de riscos

As mudanças recentes na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) têm ampliado a atenção das empresas para a gestão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Mais do que uma obrigação documental, a atualização da norma reforça a necessidade de identificar, avaliar e gerenciar fatores ligados à organização do trabalho que podem afetar a saúde dos colaboradores, como metas, jornadas, sobrecarga, comunicação, liderança e distribuição de atividades.



Para debater esse cenário, o Grupo Skill realizará, no dia 11 de agosto, às 14h, o webinar “Além da Conformidade: O Impacto das NRs no Negócio”, reunindo especialistas para discutir os reflexos das Normas Regulamentadoras na gestão das empresas.

A convidada será Dra. Maria Lucia Ciampa Benhame Puglisi, advogada trabalhista e sócia-diretora da Benhame Advocacia, que apresentará uma análise sobre os impactos jurídicos da NR-1 e sua relação com outras normas, especialmente a NR-17, responsável por tratar dos aspectos ergonômicos e da organização do trabalho.

A atualização da NR-1 passou a incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), determinando que as organizações identifiquem, avaliem e adotem medidas preventivas para controlar esses riscos no ambiente de trabalho. A medida busca fortalecer a cultura de prevenção e promover ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) destacam que ambientes de trabalho com cargas excessivas, baixa autonomia, jornadas prolongadas, falta de apoio da liderança e outros fatores psicossociais representam riscos à saúde mental dos trabalhadores. As entidades defendem que as empresas adotem medidas organizacionais para prevenir esses riscos, promovendo ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e produtivos.



Durante o webinar, serão abordadas as conexões entre a NR-1, a NR-17 e outras Normas Regulamentadoras, traduzindo as exigências legais para situações enfrentadas por áreas como Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Compliance, Jurídico e lideranças.

Entre os temas previstos estão os impactos das práticas de gestão sobre os riscos psicossociais, as responsabilidades das empresas diante da legislação e estratégias para fortalecer a conformidade sem perder de vista a eficiência operacional.

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As inscrições para o webinar são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://go.gruposkill.com.br/impactos_nrs_na_empresa