SLB Anuncia Resultados do Segundo Trimestre de 2026

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260722839096/pt/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Resultados do segundo trimestre (expresso em milhões, exceto valores por ação) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita $8.972 $8.721 $8.546 3% 5% Lucro antes dos impostos - base GAAP $1.018 $956 $1.285 6% -21% Margem de lucro antes dos impostos - base GAAP 11,3% 11,0% 15,0% 38 bps -369 bps Lucro líquido atribuível à SLB - base GAAP $786 $752 $1.014 5% -22% EPS diluído - base GAAP $0,52 $0,50 $0,74 4% -30% EBITDA ajustado* $1.899 $1.773 $2.051 7% -7% Margem de EBITDA ajustado* 21,2% 20,3% 24,0% 83 bps -284 bps Lucro operacional do segmento antes dos impostos* $1.404 $1.321 $1.584 6% -11% Margem operacional do segmento antes dos impostos* 15,6% 15,2% 18,5% 49 bps -289 bps Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos* $833 $783 $1.016 6% -18% Lucro por ação diluído, excluindo encargos e créditos* $0,55 $0,52 $0,74 6% -26% Receita por região Internacional $6.671 $6.471 $6.847 3% -3% América do Norte 2.244 2.167 1.655 4% 36% Outras 57 83 44 n/s n/s $8.972 $8.721 $8.546 3% 5% A SLB adquiriu a ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. As operações adquiridas da ChampionX contribuíram com US$ 870 milhões em receita, US$ 207 milhões em EBITDA ajustado e US$ 158 milhões em lucro operacional do segmento antes dos impostos no segundo trimestre de 2026. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita mundial da SLB no segundo trimestre de 2026 caiu 5% em relação ao ano anterior; a receita internacional no segundo trimestre de 2026 caiu 6% em relação ao ano anterior; e a receita na América do Norte no segundo trimestre de 2026 caiu 1% em relação ao ano anterior. * Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Débitos e Créditos", "Divisões" e "Informações Complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

(expressos em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita por Divisão Digital $697 $640 $591 9% 18% Desempenho de Reservatórios 1.556 1.594 1.691 -2% -8% Construção de Poços 2.742 2.797 2.963 -2% -7% Sistemas de Produção 3.771 3.508 2.932 7% 29% Outros 505 443 583 14% -13% Eliminações (299) (261) (214) n/s n/s $8.972 $8.721 $8.546 3% 5% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Digital $194 $134 $153 44% 27% Desempenho de Reservatórios 232 257 314 -10% -26% Construção de Poços 417 424 551 -2% -24% Sistemas de Produção 586 497 491 18% 19% Outros 142 113 155 26% -8% Eliminações (167) (104) (80) n/s n/s $1.404 $1.321 $1.584 6% -11% Margem operacional do segmento antes dos impostos Digital 27,8% 20,9% 25,9% 683 bps 187 bps Desempenho de Reservatórios 14,9% 16,1% 18,6% -121 bps -370 bps Construção de Poços 15,2% 15,2% 18,6% 6 bps -338 bps Sistemas de Produção 15,5% 14,2% 16,7% 138 bps -120 bps Outros 28,2% 25,5% 26,7% 267 bps 151 bps Eliminações n/s n/s n/s n/s n/s 15,6% 15,2% 18,5% 49 bps -289 bps EBITDA ajustado Digital $242 $167 $186 45% 30% Desempenho de Reservatórios 349 369 421 -5% -17% Construção de Poços 578 584 720 -1% -20% Sistemas de Produção 738 648 582 14% 27% Outros 227 197 275 15% -17% Eliminações (101) (37) (10) n/s n/s $2.033 $1.929 $2.174 5% -6% Corporativo e outros (134) (155) (123) n/s n/s $1.899 $1.773 $2.051 7% -7% Margem de EBITDA ajustado Digital 34,7% 26,1% 31,5% 860 bps 324 bps Desempenho de Reservatórios 22,4% 23,1% 24,9% -73 bps -248 bps Construção de Poços 21,1% 20,9% 24,3% 19 bps -321 bps Sistemas de Produção 19,6% 18,5% 19,9% 109 bps -28 bps Outros 44,9% 44,4% 47,2% 53 bps -225 bps Eliminações n/s n/s n/s n/s n/s 22,7% 22,1% 25,4% 54 bps -278 bps Corporativo e outros n/s n/s n/s n/s n/s 21,2% 20,3% 24,0% 83 bps -284 bps A ChampionX contribuiu com US$ 34 milhões em receita da Divisão Digital e US$ 865 milhões em receita da divisão de Sistemas de Produção no segundo trimestre de 2026. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita da Divisão Digital no segundo trimestre de 2026 aumentou 12% em relação ao ano anterior, enquanto a receita da divisão de Sistemas de Produção diminuiu 1% na mesma base de comparação. n/s = não significativo

O crescimento internacional generalizado mais do que compensou o impacto dos conflitos no Oriente Médio

"A SLB apresentou resultados sólidos no segundo trimestre, uma vez que o crescimento sequencial generalizado nos mercados internacionais, liderado pela atividade offshore na América Latina, Europa, África e Ásia, mais do que compensou o impacto dos contínuos conflitos no Oriente Médio", disse o Diretor Executivo da SLB, Olivier Le Peuch.

"Excluindo o Oriente Médio, a receita cresceu sequencialmente em todas as divisões, impulsionada por uma maior atividade offshore, pela recuperação do segmento de recursos não convencionais nos EUA e pela forte demanda por soluções de produção e recuperação.

"É importante ressaltar que este trimestre marcou o retorno ao crescimento da receita em relação ao ano anterior fora do Oriente Médio, reforçando nossa visão de um ambiente de investimento favorável para o setor. Este crescimento é impulsionado pelo crescente foco dos clientes em segurança energética, diversificação de suprimentos e expansão da capacidade de produção", disse Le Peuch.

Sistemas de Produção e Divisão Digital impulsionam o crescimento sequencial

A receita da divisão de Sistemas de Produção cresceu 7% em relação ao período anterior, impulsionada pelo segmento de recursos não convencionais nos EUA e pelos mercados internacionais, à medida que os clientes priorizavam cada vez mais soluções que aumentam a produção, melhoram a recuperação e prolongam a vida útil dos ativos. Isso impulsionou o crescimento em sistemas de elevação artificial, válvulas, sistemas de produção de superfície e produtos químicos para produção, evidenciando ainda mais o valor estratégico da ChampionX em nosso portfólio.

"Os Sistemas de Produção também se beneficiaram do aumento da atividade submarina, refletindo o crescente impulso nos investimentos offshore de longo ciclo, à medida que os clientes avançam em importantes desenvolvimentos e aprovam novos projetos."

"Na Divisão Digital, a receita cresceu 9% em relação ao período anterior, impulsionada pelo forte desempenho em Exploração Digital, Plataformas e Aplicativos, e Operações Digitais."

"Fluxos de trabalho digitais, baseados em IA e orientados por dados desempenham um papel cada vez mais importante na melhor compreensão do subsolo, aceleração da tomada de decisões e aprimoramento do desempenho operacional. Continuamos observando uma intensa demanda por estas capacidades daqui para a frente", disse Le Peuch.

O crescimento das Soluções para Centros de Dados acelera com o aumento da demanda e a expansão da base de clientes

“Nossa unidade de negócios de Soluções para Centros de Dados manteve sua trajetória de forte crescimento durante o segundo trimestre, impulsionada pela crescente demanda e expansão da base de clientes. A receita de Soluções para Centros de Dados nos primeiros seis meses de 2026 cresceu 63% em relação ao ano anterior."

"Durante o trimestre, a Meta anunciou planos para um novo centro de dados de 1 GW no Canadá, e temos orgulho de ter sido selecionados como parceiros de entrega para este projeto."

"Além de conquistar novos clientes do segmento de hiperescala e expandir nossa presença internacional, ampliamos nosso escopo para incluir engenharia e projeto. Isso reflete a solidez das capacidades modulares e escaláveis ?de engenharia e fabricação fora do local da SLB, bem como evidencia a significativa oportunidade futura de apoiar estes clientes à medida que aceleram investimentos em infraestrutura digital crítica."

"A unidade de negócios de Soluções para Centros de Dados segue no caminho certo para superar uma taxa de receita anualizada de US$ 1 bilhão até o fim deste ano. À medida que ampliamos nossa oferta e diversificamos ainda mais nossa base de clientes e presença geográfica, esperamos ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões em receita anualizada ao encerrarmos 2027", disse Le Peuch.

Base sólida para 2027

"Nosso desempenho no segundo trimestre demonstra que o crescimento vem se expandindo além do Oriente Médio e abrangendo projetos de recursos de ciclos tanto curtos como longos. O conflito regional intensificou o foco do setor na diversificação do suprimento, fator que deve moldar o próximo ciclo de alta, e reforça a importância estratégica das atividades em águas profundas, bem como de exploração, produção e recuperação.

No Oriente Médio, a queda na receita do primeiro semestre refletiu a redução das atividades e as interrupções operacionais associadas ao conflito. Embora a atividade tenha começado a se recuperar em alguns países durante o segundo trimestre, o prazo para uma recuperação plena permanece incerto e irá depender de uma resolução duradoura do conflito. À medida que a atividade melhora, esperamos que o retorno à capacidade total de produção leve algum tempo.

"A recuperação irá exigir uma maior intensidade de serviços, sobretudo em intervenções em poços, bem como um aumento na demanda por equipamentos, reparos na infraestrutura e o realinhamento da logística de transporte. Com nossa tecnologia diferenciada, capacidade de execução e escala regional, a SLB está bem posicionada para apoiar os clientes à medida que as atividades e a produção se normalizam."

"Olhando para o futuro, a combinação da maior atividade no Oriente Médio, do crescente impulso no segmento offshore, impulsionado pela exploração e por águas profundas, da demanda mais robusta por soluções de produção e recuperação, do crescimento contínuo na Divisão Digital e da crescente adoção de nossas Soluções para Centros de Dados proporciona uma base sólida para o crescimento da SLB rumo a 2027", concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 12 milhões de ações ordinárias, por um preço total de compra de US$ 648 milhões.

Durante o trimestre, a SLB concluiu a aquisição da Tachyus Corp., uma empresa de tecnologia com sede em Houston especializada em modelagem e otimização de reservatórios de alta velocidade. Esta aquisição reforça o portfólio digital da SLB com capacidades diferenciadas de modelagem de reservatórios baseadas na física, permitindo decisões mais rápidas de gestão de reservatórios para maximizar a recuperação. A transação também ajuda a integrar o planejamento de desenvolvimento e a execução da produção em ativos complexos e estabelecidos.

Em 23 de julho de 2026, o Conselho Administrativo da SLB aprovou um dividendo trimestral em espécie de US$ 0,295 por ação ordinária em circulação, a ser pago em 8 de outubro de 2026 a acionistas registrados em 2 de setembro de 2026.

Receita do segundo trimestre por região geográfica

A receita do segundo trimestre, de US$ 8,97 bilhões, registrou um aumento sequencial de 3%, com a receita internacional crescendo 3% e a da América do Norte, 4%. O crescimento sequencial da receita foi generalizado; os aumentos na América do Norte, América Latina, Europa e África, e Ásia compensaram amplamente a queda de 13% na receita do Oriente Médio, devido a interrupções persistentes relacionadas ao conflito.

O crescimento da receita foi impulsionado pelo aumento das atividades offshore, pela recuperação do segmento de recursos não convencionais nos EUA e pela grande demanda por soluções de produção e recuperação.

As operações da ChampionX, adquiridas em julho de 2025, contribuíram com US$ 870 milhões em receita no segundo trimestre de 2026, sendo US$ 606 milhões provenientes da América do Norte e US$ 234 milhões dos mercados internacionais.

Excluindo o impacto desta aquisição, a receita do segundo trimestre de 2026 caiu 5% em relação ao ano anterior. A receita internacional do segundo trimestre de 2026 recuou 6%, e a receita da América do Norte no mesmo período caiu 1% na comparação anual

(expresso em milhões) Conforme relatado Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano América do Norte $2.244 $2.167 $1.655 4% 36% América Latina 1.714 1.528 1.492 12% 15% Europa e África* 2.385 2.256 2.369 6% 1% Oriente Médio e Ásia 2.572 2.687 2.986 -4% -14% Eliminações e outros 57 83 44 n/s n/s $8.972 $8.721 $8.546 3% 5% Internacional $6.671 $6.471 $6.847 3% -3% América do Norte $2.244 $2.167 $1.655 4% 36% * Inclui Rússia e região do Mar Cáspio n/s = não significativo

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em base pro forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2025.

(expresso em milhões) Pro forma Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano América do Norte $2.244 $2.167 $2.219 4% 1% América Latina 1.714 1.528 1.568 12% 9% Europa e África* 2.385 2.256 2.456 6% -3% Oriente Médio e Ásia 2.572 2.687 3.075 -4% -16% Eliminações e outros 57 83 80 n/s n/s $8.972 $8.721 $9.398 3% -5% Internacional $6.671 $6.471 $7.099 3% -6% América do Norte $2.244 $2.167 $2.219 4% 1% *Inclui Rússia e região do Mar Cáspio n/s = não significativo

Internacional

América Latina

A receita na América Latina, de US$ 1,71 bilhão, registrou um aumento de 12% em relação ao período anterior, impulsionada pela maior receita da SLB OneSubsea™, pelo aumento nas vendas de soluções digitais para exploração e pela atividade mais intensa de perfuração em alto mar no Brasil. Este crescimento sequencial também foi sustentado por vendas robustas de sistemas de produção na Guiana e no México.

Em relação ao ano anterior, a receita cresceu 9%, refletindo a maior receita da SLB OneSubsea, o aumento das vendas em exploração digital no Brasil e a forte atividade de perfuração em alto mar e em terra em toda a região.

Europa e África

A receita na Europa e África, de US$ 2,39 bilhões, registrou um aumento sequencial de 6%. Este crescimento foi impulsionado pela maior receita da SLB OneSubsea na Escandinávia e na Nigéria, pelo aumento nas vendas de sistemas de elevação artificial na Líbia e por uma atividade mais intensa de intervenção e estímulo em toda a região.

Na comparação anual, a receita recuou 3%, sobretudo devido à redução nas vendas de sistemas de produção na Turquia e na Líbia, bem como à queda na receita do SLB Capturi™ decorrente da conclusão de etapas de projetos. Estas reduções foram parcialmente compensadas pelo aumento da receita com serviços de estímulo, intervenção e avaliação no Mar do Norte (Reino Unido), Leste Europeu, Azerbaijão e Turcomenistão.

Oriente Médio e Ásia

A receita no Oriente Médio e na Ásia, de US$ 2,57 bilhões, apresentou queda de 4% em relação ao período anterior, refletindo uma redução de 13% no Oriente Médio, parcialmente compensada por um aumento de 17% na Ásia. O Oriente Médio representou cerca de 65% da receita da região no segundo trimestre de 2026.

O declínio no Oriente Médio foi impulsionado por níveis de atividade mais baixos e interrupções operacionais relacionadas ao conflito regional. Embora a atividade tenha começado a se recuperar em certos países à medida que as condições melhoravam, as operações em outros mercados permaneceram limitadas por paralisações na produção e desafios de segurança. Em contrapartida, a Ásia registrou crescimento sequencial de dois dígitos, sustentado por maior atividade de perfuração e aumento nas vendas de sistemas de produção na China, vendas mais expressivas de soluções digitais de exploração na Indonésia e uma receita robusta da SLB OneSubsea na Índia e Austrália.

Em relação ao ano anterior, a receita recuou 16%, sobretudo devido ao impacto de interrupções decorrentes de conflitos no Oriente Médio, parcialmente compensado por um forte crescimento em toda a Ásia.

América do Norte

A receita na América do Norte, de US$ 2,24 bilhões, registrou um aumento de 4% em relação ao período anterior. Este crescimento foi impulsionado pelo aumento das vendas de produtos químicos de produção, sistemas de elevação artificial e válvulas nas operações terrestres dos EUA, bem como pelo incremento na receita de Soluções para Centros de Dados. Tais aumentos foram parcialmente compensados ??pela redução das atividades de perfuração no Canadá devido ao degelo primaveral, e pela queda nas vendas de soluções digitais para exploração no Golfo do México.

Na comparação anual, a receita cresceu 1%, impulsionada pelo aumento das atividades de perfuração em alto mar no Golfo do México e pelo forte crescimento da receita de Soluções para Centros de Dados, que registrou alta de 80%. Estes aumentos foram amplamente compensados ??pela ausência de US$ 97 milhões em receita de Soluções de Desempenho de Ativos (APS) no Canadá, decorrente do desinvestimento no projeto Palliser no fim do segundo trimestre de 2025.

Resultados do segundo trimestre por divisão

Digital (expresso em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $526 $443 $462 19% 14% América do Norte 170 197 126 -14% 35% Outros 1 - 3 n/s n/s $697 $640 $591 9% 18% Lucro operacional antes dos impostos $194 $134 $153 44% 27% Margem operacional antes dos impostos 27,8% 20,9% 25,9% 683 bps 187 bps EBITDA ajustado* 242 167 186 45% 30% Margem de EBITDA ajustado* 34,7% 26,1% 31,5% 860 bps 324 bps * Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

(expresso em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Plataformas e Aplicativos $258 $241 $266 7% -3% Operações Digitais 148 143 94 3% 57% Exploração Digital 126 101 63 25% 100% Serviços Profissionais 165 155 168 7% -1% $697 $640 $591 9% 18% Os resultados da Divisão Digital referentes ao segundo trimestre de 2026 incluem US$ 34 milhões em receita proveniente da ChampionX. n/s = não significativo

A receita da Divisão Digital, de US$ 697 milhões, cresceu 9% em relação ao período anterior, impulsionada por um aumento de 25% na receita de Exploração Digital, resultante de maiores vendas de licenças de dados de exploração e taxas de transferência no Brasil e na Indonésia. O crescimento sequencial também foi favorecido por maiores vendas em Plataformas e Aplicativos, aumento em Serviços Profissionais e maior adoção de Operações Digitais.

Em relação ao ano anterior, a receita aumentou sobretudo devido ao crescimento na Exploração Digital, apoiada por fortes vendas no Brasil e na Indonésia. O crescimento também foi auxiliado por um aumento na receita de Operações Digitais. A ligeira queda em Plataformas e Aplicativos se deveu à redução nas vendas de licenças perpétuas, parcialmente compensada pelo crescimento da receita baseada em SaaS.

A Receita Recorrente Anualizada (ARR) da Divisão Digital foi de US$ 1,04 bilhão em 30 de junho de 2026, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior, comparado aos US$ 904 milhões registrados em 30 de junho de 2025.

A margem operacional da Divisão Digital antes dos impostos foi de 28%, uma expansão de 683 pontos-base (bps) em relação ao período anterior, impulsionada sobretudo pelo aumento nas vendas de licenças de dados de exploração e taxas de transferência, bem como pela melhoria da rentabilidade nos segmentos de Operações Digitais e Plataformas e Aplicativos.

Na comparação anual, a margem operacional antes dos impostos expandiu 187 bps, refletindo o aumento nas vendas de licenças de dados de exploração e nas taxas de transferência, junto com uma maior lucratividade nas divisões de Operações Digitais, e Plataformas e Aplicativos.

Para uma descrição das categorias de receita que compõem a Divisão Digital, consulte a Pergunta 10 das Informações Complementares. A receita, o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado da Divisão Digital referentes aos primeiros seis meses de 2026 e 2025 são apresentados na Pergunta 11. Para a definição de ARR, consulte a Pergunta 12.

Desempenho de Reservatórios (expresso em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $1.409 $1.445 $1.541 -3% -9% América do Norte 147 143 148 3% -1% Outros 0 6 2 n/s n/s $1.556 $1.594 $1.691 -2% -8% Lucro operacional antes dos impostos $232 $257 $314 -10% -26% Margem operacional antes dos impostos 14,9% 16,1% 18,6% -121 bps -370 bps EBITDA ajustado* 349 369 421 -5% -17% Margem de EBITDA ajustado* 22,4% 23,1% 24,9% -73 bps -248 bps * Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita do Desempenho de Reservatórios de US$ 1,56 bilhão diminuiu 2% em relação ao período anterior, sobretudo devido à menor atividade de avaliação, estímulo e intervenção resultante de interrupções operacionais referentes ao conflito no Oriente Médio. Embora a atividade no Oriente Médio tenha começado a recuperar em certos países à medida que as condições melhoraram, as operações em alguns países do Oriente Médio permaneceram limitadas por interrupções de produção e desafios de segurança contínuos. Na América do Norte, as receitas aumentaram, lideradas por uma atividade terrestre mais intensa nos EUA, apesar do impacto do degelo primaveral no Canadá. As receitas na América Latina foram ligeiramente inferiores, uma vez que o forte crescimento em offshore do México foi mais do que compensado pela redução da atividade de estímulo e intervenção na Argentina. As receitas na Europa, África e Ásia aumentaram sequencialmente em dois dígitos, impulsionadas por estímulos robustos e atividades de intervenção em todas as regiões.

Em relação ao ano anterior, a receita recuou 8%, refletindo em grande parte o impacto de interrupções associadas ao conflito no Oriente Médio. A receita na América Latina também foi menor, enquanto as receitas na Europa, África e Ásia aumentaram, e a receita na América do Norte permaneceu relativamente estável.

A margem operacional antes dos impostos da divisão de Desempenho de Reservatórios, de 15%, contraiu 121 bps em relação ao período anterior, sobretudo devido à menor rentabilidade nas atividades de avaliação e intervenção, parcialmente compensada pela melhoria nas margens de estímulo.

Na comparação anual, a margem operacional antes dos impostos contraiu 370 bps, em grande parte devido às interrupções operacionais no Oriente Médio.

Construção de Poços (expresso em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.156 $2.195 $2.394 -2% -10% América do Norte 549 548 512 0% 7% Outros 37 54 57 n/s n/s $2.742 $2.797 $2.963 -2% -7% Lucro operacional antes dos impostos $417 $424 $551 -2% -24% Margem operacional antes dos impostos 15,2% 15,2% 18,6% 6 bps -338 bps EBITDA ajustado* 578 584 720 -1% -20% Margem de EBITDA ajustado* 21,1% 20,9% 24,3% 19 bps -321 bps * Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita da divisão de Construção de Poços, de US$ 2,74 bilhões, registrou queda de 2% em relação ao período anterior, refletindo o impacto de interrupções associadas ao conflito no Oriente Médio. Esta redução foi parcialmente compensada pelo aumento da atividade de perfuração em alto mar na América Latina, sobretudo na Guiana, Brasil e México, e pelo crescimento da atividade de perfuração em terra na Argentina e no Equador. A receita na América do Norte se manteve praticamente estável, com a maior atividade em terra nos EUA sendo compensada pelo impacto do degelo primaveral no Canadá. A receita na Europa e África apresentou leve queda, enquanto a receita na Ásia cresceu moderadamente, impulsionada pela intensa atividade de perfuração na China.

Em relação ao ano anterior, a receita recuou 7%, sobretudo devido à menor atividade decorrente do conflito no Oriente Médio. Esta queda foi parcialmente compensada pelo aumento da atividade de perfuração em alto mar na América Latina, Europa, África e Golfo do México.

A margem operacional antes dos impostos da divisão de Construção de Poços, de 15%, permaneceu praticamente estável em relação ao período anterior, uma vez que a menor rentabilidade no Oriente Médio foi compensada pela melhoria da rentabilidade em outras regiões.

Na comparação anual, a margem operacional antes dos impostos contraiu 338 bps, sobretudo devido à menor rentabilidade no Oriente Médio, parcialmente compensada pela melhoria da rentabilidade na América do Norte e América Latina.

Sistemas de Produção (expresso em milhões) Como relatado Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.478 $2.272 $2.243 9% 10% América do Norte 1.259 1.206 685 4% 84% Outros 34 30 4 n/s n/s $3.771 $3.508 $2.932 7% 29% Lucro operacional antes dos impostos $586 $497 $491 18% 19% Margem operacional antes dos impostos 15,5% 14,2% 16,7% 138 bps -120 bps EBITDA ajustado* 738 648 582 14% 27% Margem de EBITDA ajustado* 19,6% 18,5% 19,9% 109 bps -28 bps * Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita da divisão de Sistemas de Produção, de US$ 3,77 bilhões, registrou um aumento de 7% em relação ao período anterior, impulsionada pelo forte crescimento na América Latina, Europa, África, Ásia e América do Norte, apesar de uma queda no Oriente Médio decorrente de interrupções associadas ao conflito regional. O crescimento sequencial foi sustentado pela maior receita da SLB OneSubsea, bem como pelo aumento das vendas de sistemas de elevação artificial, válvulas, sistemas de produção de superfície e equipamentos de preparação de poços de petróleo.

Em relação ao ano anterior, a receita aumentou 29%, refletindo principalmente a contribuição das unidades de negócios adquiridas da ChampionX nas unidades de negócios de produtos químicos para produção e elevação artificial. Estas unidades de negócios adquiridas contribuíram com US$ 865 milhões em receita e US$ 155 milhões em lucro operacional antes dos impostos durante o segundo trimestre de 2026.

Excluindo o impacto da aquisição, a receita da divisão de Sistemas de Produção no segundo trimestre de 2026 recuou 1% em relação ao ano anterior. O forte crescimento nos segmentos de SLB OneSubsea e válvulas foi mais do que compensado pela queda nas vendas de sistemas de produção de superfície, produtos químicos para produção, preparação de poços de petróleo e sistemas de elevação artificial, sobretudo devido a interrupções referentes ao conflito no Oriente Médio. Excluindo o Oriente Médio, a divisão de Sistemas de Produção registrou crescimento de 3% em relação ao ano anterior.

A margem operacional antes dos impostos da divisão de Sistemas de Produção foi de 16%, registrando uma expansão sequencial de 138 bps, impulsionada pela melhoria na rentabilidade da SLB OneSubsea e dos sistemas de elevação artificial. A margem também se expandiu graças à contribuição positiva das unidades de negócios de produtos químicos para produção e dos sistemas de elevação artificial da ChampionX. Vale destacar que a ChampionX apresentou expansão sequencial da margem operacional antes dos impostos pelo terceiro trimestre consecutivo.

Na comparação anual, a margem operacional antes dos impostos contraiu 120 bps, sobretudo devido à menor rentabilidade em sistemas de produção de superfície e preparação de poços de petróleo. Esta queda foi parcialmente compensada pela contribuição positiva das unidades de negócios de produtos químicos para produção e sistemas de elevação artificial da ChampionX.

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em base pro forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2025.

(expresso em milhões) Pro forma Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.478 $2.272 $2.496 9% -1% América do Norte 1.259 1.206 1.247 4% 1% Outros 34 30 37 n/s n/s $3.771 $3.508 $3.780 7% -

A receita da divisão de Sistemas de Produção, de US$ 3,77 bilhões, se manteve praticamente estável em relação ao ano anterior. O forte crescimento na América Latina, Europa, África, Ásia e América do Norte compensou, em grande parte, a menor receita no Oriente Médio, onde as operações continuaram sendo afetadas por interrupções decorrentes do conflito regional.

Outros

A categoria "Outros" é composta por APS, Soluções para Centros de Dados e SLB Capturi.

A receita aumentou 14% em relação ao período anterior, impulsionada por um crescimento de 33% na receita de Soluções para Centros de Dados, enquanto a receita de APS permaneceu estável. Na comparação anual, a receita recuou 13%, sobretudo devido à menor receita de APS após o desinvestimento do ativo Palliser, no Canadá, no fim do segundo trimestre de 2025, somado à redução da receita da SLB Capturi. Este declínio foi parcialmente compensado por um aumento de 80% na receita de Soluções para Centros de Dados.

O lucro operacional antes dos impostos aumentou em relação ao período anterior, impulsionado pela melhoria na lucratividade das divisões de Soluções para Centros de Dados e APS. Em contrapartida, houve queda do lucro operacional antes dos impostos na comparação anual, devido à menor lucratividade nos projetos de APS após o desinvestimento da Palliser.

Destaques trimestrais

Unidade de negócios principal

Obtenção de contratos

A SLB continua obtendo novos contratos que se alinham a seus pontos fortes na unidade de negócios principal. Entre os destaques, incluem o seguinte:

No Golfo do México, a joint venture SLB OneSubsea obteve um contrato da bp para fornecer um sistema de pressurização submarina para o projeto de desenvolvimento em águas profundas Thunder Horse. Este contrato de engenharia, suprimento e construção para Thunder Horse se soma à recente obtenções de contratos de sistemas de pressurização submarina para os projetos Kaskida e Tiber, também da bp. Os três projetos utilizam a mesma solução padronizada de sistemas de pressurização submarina liderada pelo fornecedor, o que contribui para aumentar a eficiência da execução e reduzir os prazos de entrega.

Além disto, no Golfo do México, a SLB OneSubsea obteve um contrato com a Beacon Offshore Energy Exploration and Production LLC para fornecer um sistema de elevação artificial multifásica de alta pressão e alta temperatura (HPHT) para o campo de Shenandoah. Esta obtenção reflete o investimento contínuo em projetos de águas profundas, onde sistemas avançados de produção submarina estão sendo aplicados para aumentar a recuperação. O sistema de elevação artificial multifásica HPHT da OneSubsea foi projetado para operar de modo confiável acima de 15.000 psi, atendendo a condições operacionais que superam os limites das soluções submarinas convencionais.

Em águas da Indonésia, a SLB OneSubsea obteve um contrato da Eni North Ganal Limited (subsidiária da Searah Limited, uma joint venture entre a Eni e a PETRONAS) para fornecer um sistema umbilical com tubos de aço para o projeto de desenvolvimento do campo Kutei North Hub, em Kalimantan Oriental. Dando suporte a um dos mais importantes projetos de desenvolvimento em águas profundas da região, a OneSubsea irá executar a engenharia, o suprimento e a fabricação de 94,6 quilômetros de sistemas umbilicais para lâminas de água de até 2.200 metros. Com um peso total de sistema com cerca de 6.700 toneladas, o projeto representa um dos maiores contratos de sistemas umbilicais já concedidos no setor até o momento.

No Kuwait, a SLB obteve um contrato de sete anos com a Kuwait Oil Company (KOC) no âmbito da iniciativa Ahmadi Innovation Valley. O contrato dará suporte a programas de pesquisa aplicada, implementação de tecnologias e inovação digital alinhados aos objetivos energéticos a longo prazo do Kuwait. Nos termos do contrato, a SLB irá trabalhar com a KOC para avaliar, testar e implementar tecnologias avançadas em diversas prioridades operacionais e estratégicas, incluindo IA, aplicativos de Internet Industrial das Coisas (IIoT), otimização da produção, tecnologias de reservatórios, gestão de recursos hídricos e iniciativas de transição energética.

Também no Kuwait, a KOC concedeu à SLB um contrato de cinco anos para fornecer brocas para operações de perfuração terrestres e em alto mar, bem como uma obtenção de contrato significativa para cimentação e serviços relacionados em âmbitos convencionais e não convencionais. A SLB irá implantar bits avançados e tecnologias de circulação reversa adaptadas ao ambiente subterrâneo da KOC, abordando a complexidade das condições geológicas locais. Estas soluções de perfuração de alto desempenho são criadas para aumentar a eficiência e reduzir os custos de construção de poços. A concessão consolidada enfatiza o compromisso da SLB com tecnologias inovadoras, excelência operacional e valor sustentável, enquanto apoia a KOC para conduzir a segurança, desempenho e criação de valor a longo prazo no Kuwait.

Na Índia, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) concedeu à SLB um contrato significativo de perfuração em águas profundas para apoiar a perfuração de 24 poços ao longo de quatro anos, visando o desenvolvimento de energia offshore. Nos termos do contrato, a SLB irá prover serviços e tecnologias integrados de perfuração para viabilizar uma execução eficiente em ambientes complexos de águas profundas. Ao combinar tecnologias avançadas de perfuração, fluxos de trabalho digitais e profundo conhecimento técnico, a SLB irá otimizar o desempenho de poços, aumentar a eficiência operacional e reduzir os riscos de execução ao longo da campanha. O projeto apoia a estratégia da ONGC de acelerar a produção nacional de hidrocarbonetos mediante um desenvolvimento offshore eficiente e economicamente viável, enquanto reforça a posição da SLB como parceira de confiança para projetos complexos em águas profundas na Índia.

A PTT Exploration and Production (PTTEP) concedeu à SLB um contrato de dois anos para serviços de perfuração com pressão gerenciada (MPD) voltados à exploração em alto mar. O escopo abrange uma solução completa de MPD e perfuração com tampa de lodo pressurizada, utilizando um dispositivo de controle rotativo compacto e personalizado, instalado acima do anel de tensão, e o sistema MPD @balance Control™. Esta conquista destaca a capacidade da SLB de oferecer soluções personalizadas para ambientes de perfuração complexos e ressalta a solidez da parceria com a PTTEP. Através desta cooperação, a SLB continua aperfeiçoando a eficiência operacional e a segurança, ao reforçar seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Em águas da Costa do Marfim, a SLB OneSubsea obteve um importante contrato de engenharia, suprimento e construção para diversos poços, firmado com a Eni para a fase 3 do projeto Baleine, em águas profundas. Pelo contrato, a OneSubsea irá fornecer sistemas completos de produção submarina para 13 poços, reforçando seu papel como parceira estratégica de tecnologia e execução em um dos desenvolvimentos offshore de maior relevância estratégica atualmente em curso na região.

Destaques de tecnologia

Entre as introduções e implementações de tecnologia de destaque no trimestre, estão incluídas as seguintes:

Durante o evento inaugural SLB Production and Recovery Summit, a SLB lançou seu Intelligent Production Studio, um ambiente para operações digitais. Este ambiente operacional em tempo real integra IA, inteligência de borda, equipamentos conectados, gêmeos digitais e fluxos de trabalho autônomos para demonstrar um sistema de produção inteligente em operação. Estruturado em torno de uma unidade de poços totalmente autônoma que gerencia o fluxo real trifásico de óleo, água e gás proveniente de diversos poços, o estúdio permite aos clientes avaliar sistemas de produção inteligentes e interconectados antes da implementação em campo. A instalação modela processos de monitoramento, detecção de anomalias, inspeção robótica, injeção autônoma de produtos químicos e otimização em malha fechada, auxiliando na tomada de decisões sobre o projeto do campo.

A SLB lançou o AlphaSight™, a mais recente inovação da empresa em mapeamento de reservatórios e inteligência de perfuração. O serviço AlphaSight utiliza tecnologias pioneiras no setor, que definem um novo padrão de visibilidade e controle em ambientes de perfuração complexos para maximizar o potencial de produção. Projetado para oferecer uma visão mais clara do subsolo em profundidades significativamente maiores, o serviço AlphaSight ajuda as operadoras a visualizar e compreender as estruturas de reservatórios em tempo real, ao respaldar decisões de perfuração seguras sem comprometer o desempenho.

O sistema de imagens em broca Retina™ obteve grande aceitação no mercado em seu primeiro ano de comercialização, com implementações em mais de 50 poços em 16 localidades ao redor do mundo e a aquisição de dados referentes a mais de 122.000 pés de perfuração. Ao fornecer medições da formação com alta resolução no momento do contato inicial com a rocha, o sistema Retina proporciona visibilidade antecipada do subsolo, auxiliando as operadoras a reduzir incertezas e tomar decisões mais embasadas sobre perfuração, preparação de poços de petróleo e desenvolvimento de reservatórios. Implementações bem-sucedidas no Golfo do México, em áreas terrestres dos EUA, no Leste Asiático e no Oriente Médio demonstraram o valor do sistema em uma ampla gama de ambientes geológicos e operacionais, reforçando seu crescente papel em aperfeiçoar o posicionamento de poços e a compreensão dos reservatórios.

No norte da África, a SLB aplicou uma abordagem integrada, com foco no aumento da produção, para ajudar uma operadora a revitalizar um campo terrestre estabelecido de 50 anos que enfrentava desafios como declínio da produção, aumento da fração de água, poços inativos e instalações antigas. A solução multidisciplinar combinou diagnósticos avançados de reservatórios, intervenções direcionadas em poços, eliminação de gargalos em instalações e operações digitais sob um modelo de entrega unificado. O projeto viabilizou a produção incremental de 13,8 milhões de barris de petróleo, atingiu resultados de produção três vezes superiores às previsões iniciais, colocou 90 poços em operação e reduziu em 55% o volume de água produzida, demonstrando o impacto da tecnologia integrada e do modelo de execução da SLB na melhoria da recuperação e da eficiência operacional em ativos estabelecidos.

Nos EAU, a SLB colaborou com uma empresa petrolífera nacional para reativar poços paralisados ??em um campo terrestre estabelecido, ao utilizar soluções de resposta rápida à produção Production Express™. A implementação do sistema móvel de elevação multifásica em superfície aumentou a pressão na cabeça do poço em 300 psi, restabelecendo uma produção estável de mais de 3 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia e mais de 7.000 barris de líquidos por dia. A solução viabilizou operações sem queima de gás, reduziu as emissões para a operadora e definiu uma via qualificada para futuros projetos de elevação multifásica e eliminação da queima de gás em poços terrestres e em alto mar.

Após sua comercialização no primeiro trimestre de 2026, a tecnologia de cimentação automatizada da SLB evoluiu com rapidez de uma inovação digital pioneira a uma solução comercial escalável. Com base na primeira operação de cimentação totalmente automatizada do setor, realizada na Noruega, a tecnologia já ultrapassou a marca de 100 operações de cimentação remotas e automatizadas, validando anos de investimento em automação, fluxos de trabalho digitais e operações remotas. Além disto, um marco importante foi conquistado recentemente com sua primeira implementação no Egito, onde a equipe de cimentação executou com sucesso uma operação automatizada com dupla pasta de cimento no poço Velox-1, da Shell, que demonstrou a escalabilidade da tecnologia e reforçou o diferencial competitivo da SLB na construção digital de poços.

No Golfo do México, a SLB ajudou a retomar a produção de um poço em águas profundas que estava fechado há quase quatro anos devido a problemas com a produção de areia. Ao utilizar as telas de contenção de areia RemedySlot™ como uma solução corretiva direcionada, a SLB evitou uma nova e completa preparação do poço de petróleo e concluiu a intervenção em 101 horas. O poço retornou a uma produção estável de mais de 900 barris por dia, protegendo equipamentos submarinos cruciais e recuperando valor para o cliente.

Em todo o Kuwait, a SLB e a KOC desenvolveram fluxos de trabalho integrados avançados para controle de água e conformidade de injetores, combinando serviços de tubulação flexível de fundo de poço em tempo real com fibra óptica ACTive™, diagnósticos de alta resolução e sistemas de bloqueio químico de água projetados para restaurar o desempenho de reservatórios sem a necessidade de intervenções convencionais com sonda. Em três intervenções em poços produtores e injetores, os fluxos de trabalho reduziram o teor de água, melhoraram a conformidade da injeção e proporcionaram ganhos mensuráveis ??na produção de petróleo. Os resultados incluíram um aumento de cerca de 975 e 1.200 barris de petróleo por dia em dois poços produtores. A intervenção no injetor também gerou cerca de 2.100 barris de petróleo por dia de produção adicional em cinco poços produtores adjacentes, demonstrando um modelo replicável de diagnóstico e remediação para melhoria da recuperação. Decisões mais bem conectadas permitiram menos intervenções, porém mais eficazes, reduzindo custos e mantendo a produção.

Digital

A SLB está implementando tecnologia digital em larga escala, fazendo parcerias com clientes para migrar suas tecnologias e fluxos de trabalho à nuvem, adotar novos recursos baseados em IA e aproveitar conhecimentos obtidos para elevar seu desempenho. Entre os pontos de maior destaque, estão incluídos:

A SLB assinou um contrato estrutural a longo prazo com a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para apoiar a revitalização e a modernização do setor de petróleo e gás do país. O Memorando de Entendimento (MoU) estabelece uma base para cooperação nas áreas de exploração, desenvolvimento de campos, produção, capacitação digital, bem como treinamento e desenvolvimento da força de trabalho. A cooperação visa intensificar a execução operacional e promover o desenvolvimento sustentável dos recursos de hidrocarbonetos da Venezuela. A iniciativa está baseada nos 97 anos de presença da SLB no país e reflete um foco compartilhado na combinação de tecnologia, capacidade local e desenvolvimento contínuo do setor.

A SLB lançou seu Digital Marketplace, um ambiente digital selecionado e concebido para ajudar empresas de energia a descobrir e implementar com rapidez agentes de IA especializados, modelos de domínio, habilidades, ferramentas, conectores de dados e aplicativos digitais em seus ambientes digitais existentes. O Digital Marketplace da SLB amplia a estratégia de plataforma aberta da empresa para seu assistente de IA agêntica Tela™, permitindo que a SLB, parceiros, fornecedores independentes de software, desenvolvedores e clientes disponibilizem recursos digitais desenvolvidos para finalidades específicas ao setor de energia mediante um canal único e governado. Todas as ofertas do Digital Marketplace são certificadas conforme os padrões da SLB de segurança, interoperabilidade e compatibilidade antes de serem publicadas.

A SLB anunciou um MoU com a Qualcomm Technologies, Inc. para viabilizar soluções de IA em borda para o setor de energia, apoiando a tomada de decisões operacionais em tempo real em poços, instalações e sistemas de produção. A cooperação combina as capacidades de computação em borda e processamento de IA de baixo consumo de energia da Qualcomm Technologies com as soluções Agora™ de IA em borda e IIoT da SLB, desenvolvidas para ambientes remotos e operacionalmente complexos. As empresas irão concentrar esforços em viabilizar aplicativos de IA nas operações de produção, com uso de soluções digitais de produção e a experiência no setor de energia da SLB em conjunto com as capacidades de computação em borda de baixo consumo de energia da Qualcomm Technologies. A cooperação reflete o crescente interesse do setor em aproximar a IA das operações, a fim de dar suporte a sistemas de energia mais autônomos e resilientes.

A SLB anunciou uma ampla cooperação com a Vår Energi para expandir o planejamento de poços e o planejamento integrado de desenvolvimento de campos em suas operações na plataforma continental da Noruega. Com o planejamento colaborativo de poços já reduzindo os tempos de ciclo de meses para dias, e a expectativa de que o planejamento integrado de desenvolvimento de campos proporcione benefícios semelhantes, esta implementação ampliada visa apoiar tomadas de decisão mais rápidas e consistentes, à medida que as operadoras buscam sustentar a produção de ativos offshore estabelecidos, enquanto gerenciam a crescente complexidade do desenvolvimento.

No litoral sul do Brasil, a SLB participa, em parceria com a TGS, do projeto Pelotas Sul Fase 1, um programa de sísmica 3D multicliente que abrange uma área de 13.500 quilômetros quadrados. Com base em um acervo de dados 2D desenvolvido desde 2015, o levantamento amplia a presença de dados multicliente da SLB no Brasil e atende ao crescente interesse exploratório na Bacia de Pelotas. A aquisição de dados está em andamento e a previsão de conclusão é para o início do terceiro trimestre de 2026. O programa irá fornecer dados de subsuperfície de alta qualidade para auxiliar as operadoras a avaliar melhor oportunidades em águas profundas, em grande parte ainda não exploradas, em toda a bacia.

No Mar do Norte, a Adura concedeu à SLB um contrato para ampliar fluxos de trabalho digitais integrados em suas áreas de subsuperfície e produção. A SLB vem implementando um programa de domínio múltiplo que conecta dados e fluxos de trabalho de perfuração, subsuperfície e produção, tendo como base a padronização do software de subsuperfície Petrel™ e as soluções de garantia de produção OptiFlow™. O programa foi concebido para melhorar o desempenho a curto prazo mediante uma implementação mais rápida e uma execução comercial disciplinada, enquanto promove o avanço de fluxos de trabalho de produção de última geração e apoia uma adoção digital mais ampla em toda a bacia.

A SLB foi contratada pela bp para realizar o processamento de dados sísmicos do projeto Karabagh, no Mar Cáspio. Esta contratação sucede dois contratos anteriores em outros projetos de petróleo e gás em alto mar operados pela bp na região. A profunda experiência regional e a presença consolidada da SLB no Azerbaijão, aliadas à entrega consistente de imagens de alta qualidade e informações práticas ??sobre reservatórios, continuam definindo o padrão de desempenho sísmico na bacia do Cáspio.

No Kuwait, a KOC, como parte de seu projeto de Campo Integrado Digital do Kuwait para gás jurássico, contratou a SLB para quatro iniciativas de cooperação em IA no âmbito do Innovation Factori™. Estas iniciativas incluem a programação de sondas impulsionada por IA, análise de produção com IA generativa, controle de qualidade e reconstrução de registros de poços baseados em IA para acelerar o desenvolvimento do campo, e uma academia de IA com duração de três meses destinada a capacitar especialistas da KOC, dotando os mesmos das competências em IA mais relevantes e práticas. A KOC avança na transformação digital de suas operações de 'upstream' ao implementar soluções de IA generativa para aprimorar os conhecimentos de produção, a gestão de ativos e a eficiência operacional.

Na Índia, a ONGC concedeu à SLB um contrato corporativo de três anos para implementar suas soluções DrillOps™ direcionadas à execução inteligente de poços e análises de dados em operações terrestres e marítimas. Como parte da iniciativa da ONGC de monitoramento, gestão e análise de dados em tempo real, a implementação abrange até 120 sondas e inclui monitoramento em tempo real, análise preditiva e perspectivas sobre o desempenho. Através de operações centralizadas em tempo real no Instituto de Perfuração e Engenharia de Poços da ONGC, em Dehradun, a implementação irá ajudar a melhorar a consistência e o desempenho da perfuração em todo o portfólio de perfuração da empresa.

A SLB foi contratada pela PTTEP para realizar um projeto piloto de implementação do Cognite Data Fusion, das soluções OptiFlow e dos agentes de consultoria com IA Tela™ em um ativo offshore nacional. Esta conquista representa um marco significativo na cooperação entre a equipe SLB Innovation Factori e a PTTEP, proporcionando uma base de dados escalável e garantia de produção, além de soluções de otimização de poços voltadas a aumentar a eficiência operacional e apoiar tomadas de decisão mais eficazes.

Na China, a SLB trabalhou com a China France Bohai Geoservices Co., uma subsidiária da China National Offshore Oil Company, para melhorar o desempenho de processos de um de seus terminais em alto mar, ao transformar dados operacionais em ações em tempo real. Aproveitando a cooperação com a Innovation Factori AI, a SLB integrou dados operacionais da instalação ao software de simulação de processos Symmetry™ (configurado como gêmeos digitais) e conectou a solução a sistemas de controle avançado de processos e de controle distribuído. Isto possibilitou a otimização econômica em tempo real e em malha fechada, indo além dos estudos offline tradicionais, ao aumentar a eficiência, gerar informações práticas ??e criar valor sustentado através da otimização digital de processos.

A ExxonMobil Trinidad and Tobago Deepwater Limited contratou a SLB para um projeto de dois anos de processamento de dados sísmicos, visando apoiar a exploração de fronteiras em uma área de águas muito profundas. O bloco apresenta um dos desafios de geração de imagens mais complexos do setor, contando apenas com dados sísmicos 2D legados e esparsos. A SLB irá empregar fluxos de trabalho avançados de processamento sísmico e geração de imagens em profundidade em seu software de processamento de dados geofísicos Omega™. O fluxo de trabalho combina inversão de forma de onda completa, modelagem de velocidade, tecnologia avançada de separação de fontes, processamento de dados de cabos sísmicos multicomponentes e interpretação de horizontes assistida por IA. Abrangendo cerca de 6.000 quilômetros quadrados, o programa irá fornecer a primeira imagem 3D do bloco e oferecer à ExxonMobil uma via mais clara para avaliar esta nova fronteira.

Novos horizontes de crescimento

A SLB participa em mercados de alto crescimento, como o de Soluções para Centros de Dados, mediante tecnologias inovadoras estratégicas e parcerias, incluindo as seguintes:

No Canadá, a Meta anunciou um novo centro de dados de 1 GW a ser construído em Sturgeon County, Alberta, tendo a SLB sido selecionada como parceira de implementação. Esta parceria, que abrange desde a fabricação de infraestrutura modular até a adequação das instalações, destaca a crescente posição da SLB como parceira de implementação em larga escala para as principais empresas multinacionais de hiperescala.

A SLB e a Ormat Technologies selecionaram Desert Peak, em Nevada, como o local preferencial para um projeto piloto planejado de sistema geotérmico aprimorado (EGS), após uma avaliação de diversos locais em campos geotérmicos existentes. O enfoque da SLB e da Ormat visa aumentar a previsibilidade do desenvolvimento e reduzir os riscos de execução em ambientes geotérmicos complexos, além de industrializar a tecnologia EGS. Após o projeto piloto, as empresas planejam cooperar para acelerar a comercialização de soluções EGS em larga escala para clientes, incluindo operadores de centros de dados, dando continuidade ao contrato firmado em outubro de 2025 para o desenvolvimento conjunto de ativos geotérmicos integrados e a evolução do EGS da fase piloto à implementação comercial.

A SLB e a Liberty Energy Inc. anunciaram um contrato para formar uma aliança estratégica destinada a fornecer infraestrutura modular e soluções integradas de geração de energia para novos projetos de centros de dados em escala mundial. No âmbito da aliança planejada, a SLB irá oferecer soluções de infraestrutura modular, capacidades de execução de projetos e alcance no mercado internacional, enquanto a Liberty irá fornecer sistemas modulares de geração de energia no local de consumo, controles inteligentes de energia e experiência operacional. A cooperação visa apoiar a rápida implementação da nova capacidade de centros de dados e ajudar as principais empresas de IA do mundo a cumprir os requisitos energéticos cada vez mais complexos.

TABELAS FINANCEIRAS

Demonstração Consolidada de Resultados Condensada

(expresso em milhões, exceto valores por ação) Segundo trimestre de Seis meses de 2026 2025 2026 2025 Receita $8.972 $8.546 $17.693 $17.035 Juros e outras receitas 76 252 119 330 Despesas Custo da receita(1) 7.577 6.934 14.967 13.815 Pesquisa e engenharia 171 180 335 352 Gerais e administrativas 84 87 181 184 Deficiências e outros(1) 69 35 110 84 Reestruturação e outros(1) - 135 - 293 Juros 128 142 244 289 Lucro antes dos impostos(1) $1.019 $1.285 $1.975 $2.348 Despesa com impostos(1) 204 237 399 471 Lucro líquido(1) $815 $1.048 $1.576 $1.877 Lucro líquido atribuível a juros não controláveis(1) 29 34 38 66 Lucro líquido atribuível à SLB(1) $786 $1.014 $1.538 $1.811 Lucro diluído por ação da SLB(1) $0,52 $0,74 $1,02 $1,32 Média de ações em circulação 1.490 1.352 1.494 1.359 Média de ações em circulação considerando a diluição 1.506 1.366 1.511 1.373 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $712 $633 $1.397 $1.273

(1) Consulte a seção intitulada “Débitos e Créditos” para obter detalhes. (2) Inclui a depreciação de ativos imobilizados e a amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS.

Balanço Patrimonial Consolidado Condensado

(expresso em milhões) 30 de junho de 31 de dezembro de Ativos 2026 2025 Ativo circulante Caixa e investimentos a curto prazo $4.071 $4.212 Recebíveis 9.132 8.689 Inventários 5.436 5.032 Outros ativos circulantes 1.605 1.580 20.244 19.513 Investimento em empresas afiliadas 1.691 1.783 Ativos imobilizados 7.745 7.894 Valor comercial 17.001 16.794 Ativos intangíveis 4.876 4.988 Outros ativos 3.975 3.896 $55.532 $54.868 Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Contas a pagar e passivos provisionados $11.210 $11.490 Passivo estimado de imposto de renda 742 894 Empréstimos de curto prazo e parcela de curto prazo de dívida de longo prazo 1.658 1.894 Dividendos a pagar 456 443 14.066 14.721 Dívida de longo prazo 11.140 9.742 Outros passivos 3.072 3.114 28.278 27.577 Capital próprio 27.254 27.291 $55.532 $54.868

Liquidez

(expresso em milhões) Componentes da liquidez 30 de junho de

2026 31 de maço de

2026 30 de junho de

2025 31 de dezembro de

2025 Caixa e investimentos de curto prazo $4.071 $3.387 $3.747 $4.212 Empréstimos de curto prazo e parcela de curto prazo da dívida de longo prazo (1.658) (1.938) (2.807) (1.894) Dívida de longo prazo (11.140) (9.670) (10.891) (9.742) Dívida líquida(1) $(8.727) $(8.221) $(9.951) $(7.424) Seguem os detalhes das variações na liquidez: Seis Segundo Seis meses de trimestre de meses de Períodos concluídos em 30 de junho 2026 2026 2025 Lucro líquido $1.576 $815 $1.877 Ganho na venda do projeto APS - - (149) Redução ao valor recuperável de investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial - - 69 Depreciação e amortização(3) 1.397 712 1.273 Despesa com remuneração baseada em ações 179 78 168 Variação no capital de giro (1.344) (242) (1.401) Outros 38 (4) (35) Fluxo de caixa operacional $1.846 $1.359 $1.802 Despesas de capital (802) (459) (769) Investimentos em APS (226) (123) (225) Dados de exploração capitalizados (125) (61) (83) Fluxo de caixa livre(3) 693 716 725 Programa de recompra de ações (1.099) (648) (2.300) Dividendos pagos (866) (440) (773) Receitas provenientes de planos de ações para funcionários 211 33 113 Aquisições e investimentos empresariais, líquidos do caixa adquirido e acrescidos da dívida assumida (249) (179) (47) Receitas da venda do projeto APS - - 316 Impostos pagos sobre obtenções de remuneração baseada em ações liquidadas pelo valor líquido (63) (4) (55) Outros (42) (12) (30) Aumento da dívida líquida antes do impacto das variações cambiais (1.415) (534) (2.051) Impacto das variações cambiais na dívida líquida 112 28 (495) Aumento da dívida líquida (1.303) (506) (2.546) Dívida líquida, início do período (7.424) (8.221) (7.405) Dívida líquida, fim do período $(8.727) $(8.727) $(9.951)

(1) A “dívida líquida” representa a dívida bruta menos o caixa e os investimentos a curto prazo. A administração acredita que a dívida líquida fornece informações úteis aos investidores e à própria administração sobre o nível de endividamento da SLB, ao refletir o caixa e os investimentos que poderiam ser utilizados para quitar a dívida. A Dívida Líquida é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em complemento à dívida total, e não como substituta ou superior a ela. (2) Inclui a depreciação de ativos imobilizados e a amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS. (3) O “fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa das operações menos os gastos de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida importante de liquidez para a empresa e útil para investidores e à própria administração como indicador da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez satisfeitas as necessidades e obrigações do negócio, este caixa pode ser utilizado para reinvestimento na empresa visando ao crescimento futuro ou para retorno aos acionistas mediante pagamento de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para gastos discricionários. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em conjunto com, e não como substituta ou superior ao fluxo de caixa das operações.

Débitos e Créditos

Além dos resultados financeiros apurados conforme os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP), este comunicado de resultados do segundo trimestre de 2026 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido pelo Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas na seção "Liquidez", o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, bem como as medidas derivadas dele (incluindo lucro por ação diluído, excluindo encargos e créditos; alíquota efetiva de imposto, excluindo encargos e créditos; EBITDA ajustado e margem de EBITDA ajustado), são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão de encargos e créditos destas medidas financeiras oferece uma perspectiva útil sobre os resultados subjacentes das unidades de negócios e as tendências operacionais da SLB, além de servir como meio para avaliar as operações da SLB ao longo dos períodos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como indicadores de desempenho para determinar certas remunerações variáveis ??de incentivo. As medidas financeiras não GAAP mencionadas devem ser consideradas de modo complementar, e não como substitutas ou superiores, a outras medidas de desempenho financeiro elaboradas conforme o GAAP. A seguir, é apresentada a conciliação de algumas destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a conciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações Complementares" (Pergunta 8).

(expresso em milhões, exceto valores por ação) Segundo trimestre de 2026 Antes dos impostos Impostos Juros não

controláveis Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.019 $204 $29 $786 $0,52 Fusão e integração(1) 69 19 3 47 0,03 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo débitos e créditos $1.088 $223 $32 $833 $0,55 Primeiro trimestre de 2026 Antes dos impostos Impostos Juros não

controláveis Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $956 $195 $9 $752 $0,50 Fusão e integração(1) 41 8 2 31 0,02 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo débitos e créditos $997 $203 $11 $783 $0,52 Segundo trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Juros não

controláveis Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.285 $237 $34 $1.014 $0,74 Redução ao valor recuperável de investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial(2) 69 12 - 57 0,04 Reduções da força de trabalho(2) 66 3 - 63 0,05 Fusão e integração(1) 35 4 4 27 0,02 Ganho na venda do projeto Palliser APS(3) (149) (4) - (145) (0,11) Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo débitos e créditos $1.306 $252 $38 $1.016 $0,74

(expresso em milhões, exceto valores por ação) Seis meses de 2026 Antes dos impostos Impostos Juros não

controláveis Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.975 $399 $38 $1.538 $1,02 Fusão e integração(1) 110 27 5 78 0,05 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo débitos e créditos $2.085 $426 $43 $1.616 $1,07 Seis meses de 2025 Antes dos impostos Impostos Juros não

controláveis Líquido Diluído

EPS* Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $2.348 $471 $66 $1.811 $1,32 Reduções da força de trabalho(2) 224 14 - 210 0,15 Fusão e integração(1) 84 4 8 72 0,05 Redução ao valor recuperável de investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial(2) 69 12 - 57 0,04 Ganho na venda do projeto Palliser APS(3) (149) (4) - (145) (0,11) Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo débitos e créditos $2.576 $497 $74 $2.005 $1,46

* Não soma devido ao arredondamento (1) Classificado em fusão e integração na Demonstração Consolidada de Resultados Condensada. (2) Classificado em reestruturação e outros na Demonstração Consolidada de Resultados Condensada. (3) Classificado em juros e outras receitas na Demonstração Consolidada de Resultados Condensada.

Divisões

(expresso em milhões) Segundo trimestre de 2026 Primeiro trimestre de 2026 Segundo trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Digital $697 $194 $640 $134 $591 $153 Desempenho de Reservatórios 1.556 232 1.594 257 1.691 314 Construção de Poços 2.742 417 2.797 424 2.963 551 Sistemas de Produção 3.771 586 3.508 497 2.932 491 Outros 505 142 443 113 583 155 Eliminações e outros (299) (167) (261) (104) (214) (80) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1.404 $1.321 1.584 Corporativo e outros (211) (228) (169) Receita de juros(1) 23 20 30 Despesa de juros(1) (128) (116) (139) Débitos e créditos(2) (69) (41) (21) $8.972 $1.019 $8.721 $956 $8.546 $1.285

(expresso em milhões) Seis meses 30 de junho de 2026 30 de junho de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Revenue Lucro

antes dos

impostos Digital $1.337 $328 $1.177 $278 Desempenho de Reservatórios 3.150 489 3.391 596 Construção de Poços 5.539 841 5.940 1.140 Sistemas de Produção 7.279 1.083 5.773 962 Outros 948 255 1.145 317 Eliminações e outros (560) (271) (391) (153) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 2.725 3.140 Corporativo e outros (439) (347) Receita de juros(1) 43 66 Despesa de juros(1) (244) (283) Débitos e créditos(2) (110) (228) $17.693 $1.975 $17.035 $2.348

(expresso em milhões) Segundo trimestre de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Juros líquidos

Despesa

(Receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $697 $194 $48 $- $242 Desempenho de Reservatórios 1.556 232 118 (1) 349 Construção de Poços 2.742 417 161 - 578 Sistemas de Produção 3.771 586 152 - 738 Outros 505 142 85 - 227 Eliminações e outros (299) (167) 71 (5) (101) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1.404 Corporativo e outros (211) 77 (134) Receita de juros(1) 23 Despesa de juros(1) (128) Débitos e créditos(2) (69) $8.972 $1.019 $712 $(6) $1.899

(expresso em milhões) Primeiro trimestre de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Juros líquidos

Despesa

(Receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $640 $134 $33 $- $167 Desempenho de Reservatórios 1.594 257 113 (1) 369 Construção de Poços 2.797 424 161 (1) 584 Sistemas de Produção 3.508 497 152 (1) 648 Outros 443 113 84 - 197 Eliminações e outros (261) (104) 69 (2) (37) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1.321 Corporativo e outros (228) 73 (155) Receita de juros(1) 20 Despesa de juros expense(1) (116) Débitos e créditos(2) (41) $8.721 $956 $685 $(5) $1.773

(expresso em milhões) Segundo trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

juros Depreciação e

amortização(3) Juros líquidos

Despesa

(Receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $591 $153 $33 $- $186 Desempenho de Reservatórios 1.691 314 107 - 421 Construção de Poços 2.963 551 169 - 720 Sistemas de Produção 2.932 491 91 - 582 Outros 583 155 117 3 275 Eliminações e outros (214) (80) 71 (1) (10) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1.584 Corporativo e outros (169) 45 (123) Receita de juros(1) 30 Despesa de juros(1) (139) Débitos e créditos(2) (21) $8.546 $1.285 $633 $2 $2.051

(expresso em milhões) Seis meses de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Juros líquidos

Despesa

(Receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $1.337 $328 $81 $- $409 Desempenho de Reservatórios 3.150 489 231 (2) 718 Construção de Poços 5.539 841 322 (1) 1.162 Sistemas de Produção 7.279 1.083 304 (1) 1.386 Outros 948 255 169 - 424 Eliminações e outros (560) (271) 140 (7) (138) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 2.725 Corporativo e outros (439) 150 (289) Receita de juros(1) 43 Despesa de juros(1) (244) Débitos e créditos(2) (110) $17.693 $1.975 $1.397 $(11) $3.672

(expresso em milhões) Seis meses de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Juros líquidos

Despesa

(Receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $1.177 $278 $89 $- $367 Desempenho de Reservatórios 3.391 596 211 (1) 806 Construção de Poços 5.940 1.140 333 (1) 1.472 Sistemas de Produção 5.773 962 181 - 1.143 Outros 1.145 317 227 7 551 Eliminações e outros (391) (153) 142 1 (10) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 3.140 Corporativo e outros (347) 90 (257) Receita de juros(1) 66 Despesa de juros(1) (283) Débitos e créditos(2) (228) $17.035 $2.348 $1.273 $6 $4.072

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Débitos e Créditos” para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos imobilizados e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui receitas e despesas de juros relatadas a nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, receitas de juros, despesas de juros, e débitos e créditos.

Informações complementares

Perguntas frequentes

1) Qual é a projeção de investimentos de capital para todo o ano de 2026? O investimento de capital (composto por Capex, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para o ano de 2026 permanece estimado em cerca de US$ 2,5 bilhões. O investimento de capital para o ano de 2025 foi de US$ 2,4 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2026? O fluxo de caixa operacional do segundo trimestre de 2026 foi de US$ 1,36 bilhão, e o fluxo de caixa livre foi de US$ 716 milhões. 3) O que foi incluído em "Receitas de juros e outras receitas" no segundo trimestre de 2026? As “receitas de juros e outras receitas” do segundo trimestre de 2026 totalizaram US$ 76 milhões. Este montante foi composto por receitas de juros de US$ 29 milhões e ganhos com investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial de US$ 47 milhões. 4) Como variaram as receitas e as despesas de juros durante o segundo trimestre de 2026? A receita de juros de US$ 29 milhões referente ao segundo trimestre de 2026 apresentou um aumento de US$ 3 milhões em relação ao trimestre anterior. A despesa com juros de US$ 128 milhões registrou um aumento de US$ 12 milhões em relação ao trimestre anterior. 5) Qual foi a alíquota efetiva de imposto (ETR) do segundo trimestre de 2026? A ETR para o segundo trimestre de 2026, calculada conforme os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), foi de 20,0%, em comparação com 20,3% no primeiro trimestre de 2026. Excluindo-se débitos e créditos, a ETR para o segundo trimestre de 2026 foi de 20,5%, em comparação com 20,3% no primeiro trimestre de 2026. 6) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de junho de 2026, e como este número variou em relação ao fim do trimestre anterior? Havia 1,484 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2026, e 1,495 bilhão de ações em circulação em 31 de março de 2026.

(expresso em milhões) Ações em circulação em 31 de março de 2026 1.495 Ações emitidas para titulares de opções, deduzidas as ações trocadas 1 Consolidação de ações restritas - Programa de recompra de ações (12) Ações em circulação em 30 de junho de 2026 1.484

7) Qual foi a média ponderada do número de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2026 e o ??primeiro trimestre de 2026? Como isso se concilia com a média do número de ações em circulação, assumindo a diluição, utilizada no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,490 bilhão durante o segundo trimestre de 2026 e 1,499 bilhão durante o primeiro trimestre de 2026. A seguir está uma conciliação da média ponderada de ações em circulação com o número médio de ações em circulação, assumindo a diluição, utilizada no cálculo do lucro diluído por ação.

(expresso em milhões) Segundo trimestre de

2026 Primeiro trimestre de

2026 Média ponderada de ações em circulação 1.490 1.499 Ações restritas não consolidadas 15 15 Exercício presumido de opções de ações 1 1 Média de ações em circulação, assumindo a diluição 1.506 1.515

8) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no segundo trimestre de 2026, no primeiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2025, nos primeiros seis meses de 2026 e nos primeiros seis meses de 2025? Qual foi a margem de EBITDA ajustado da SLB nestes períodos? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 1,899 bilhão no segundo trimestre de 2026, US$ 1,773 bilhão no primeiro trimestre de 2026 e US$ 2,051 bilhões no segundo trimestre de 2025. A margem de EBITDA ajustado da SLB foi de 21,2% no segundo trimestre de 2026, 20,3% no primeiro trimestre de 2026 e 24,0% no segundo trimestre de 2025, tendo sido calculada do seguinte modo:

(expresso em milhões) Segundo trimestre de

2026 Primeiro trimestre de

2026 Segundo trimestre de

2025 Lucro líquido atribuível à SLB $786 $752 $1.014 Lucro líquido atribuível a juros não controláveis 29 9 34 Despesa com impostos 204 195 237 Lucro antes dos impostos $1.019 $956 $1.285 Débitos e créditos 69 41 21 Depreciação e amortização 712 685 633 Despesa de juros 128 116 142 Receita de juros (29) (25) (30) EBITDA ajustado $1.899 $1.773 $2.051 Receita $8.972 $8.721 $8.546 Margem de EBITDA ajustado 21,2% 20,3% 24,0%

O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 3.672 bilhões nos primeiros seis meses de 2026 e de US$ 4.072 bilhões nos primeiros seis meses de 2025. A margem de EBITDA ajustado da SLB foi de 20.8% nos primeiros seis meses de 2026 e de 23.9% nos primeiros seis meses de 2025, tendo sido calculada do seguinte modo: (expresso em milhões) Seis meses de

2026 Seis meses de

2025 Variação Lucro líquido atribuível à SLB $1.538 $1.811 Lucro líquido atribuível a juros não controláveis 38 66 Despesa com impostos 399 471 Lucro antes dos impostos $1.975 $2.348 Débitos e créditos 110 228 Depreciação e amortização 1.397 1.273 Despesa de juros 244 289 Receita de juros (54) (66) EBITDA ajustado $3.672 $4.072 -10% Receita $17.693 17.035 4% Margem de EBITDA ajustado 20,8% 23,9% -315 bps

9) Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização referentes ao segundo trimestre de 2026, ao primeiro trimestre de 2026, ao segundo trimestre de 2025, aos primeiros seis meses de 2026 e aos primeiros seis meses de 2025? Os componentes das despesas de depreciação e amortização referentes ao segundo trimestre de 2026, ao primeiro trimestre de 2026 e ao segundo trimestre de 2025 foram os seguintes:

(expresso em milhões) Segundo trimestre de

2026 Primeiro trimestre de

2026 Segundo trimestre de

2025 Depreciação de ativos imobilizados $473 $464 $408 Amortização de ativos intangíveis 111 110 82 Amortização de investimentos em APS 83 82 115 Amortização de custos capitalizados de dados de exploração 45 29 28 $712 $685 $633

Os componentes das despesas de depreciação e amortização referentes aos primeiros seis meses de 2026 e aos primeiros seis meses de 2025 foram os seguintes: (expresso em milhões) Seis meses de

2026 Seis meses de

2025 Depreciação de ativos imobilizados $937 $805 Amortização de ativos intangíveis $221 $164 Amortização de investimentos em APS $165 $225 Amortização de custos capitalizados de dados de exploração $74 $79 $1.397 $1.273

10) Quais são as categorias de receita da Divisão Digital que oferecem soluções aos clientes da SLB? Na Divisão Digital, a receita é gerada a partir de quatro soluções principais: Plataformas e Aplicativos, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais. Plataformas e Aplicativos inclui as tecnologias de nuvem da SLB, como as plataformas Delfi™ e Lumi™, junto com um conjunto de aplicativos especializados e focados em domínio, como Petrel™ e Techlog™, oferecidos como assinatura SaaS ou licenças perpétuas. Estas plataformas e aplicativos automatizam modelos complexos para simular o impacto dos planos de desenvolvimento de reservatórios e auxiliam no planejamento de operações importantes, como projetos de perfuração, preparação do poço de petróleo e produção. Além disto, permitem aproveitar dados e utilizam IA e aprendizagem automática para reduzir o tempo de ciclo e melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho para permitir que os clientes tomem melhores decisões e com mais rapidez, a fim de melhorar a economia do projeto e o desempenho dos reservatórios. A receita é recorrente (com exceção das vendas pontuais de licenças), sustentada por uma base substancial de ARR proveniente de uma base instalada mundial, e complementada pela adoção, por parte dos clientes, de novos recursos baseados em nuvem e soluções habilitadas para IoT. Esta categoria apresenta as melhores taxas de retenção da sua classe e um limitado índice de flutuação. Operações Digitais combina os pontos fortes exclusivos dos serviços de campos petrolíferos da SLB com tecnologias digitais avançadas para proporcionar operações de campo mais confiáveis, eficientes e autônomas. Ao integrar soluções conectadas aos centros de prestação de serviços digitais Performance Live™, os clientes obtêm monitoramento em tempo real, tomada de decisão remota e execução automatizada em seus fluxos de trabalho, desde a perfuração autônoma até a intervenção automatizada em poços, tudo isso reduzindo custos e aprimorando a viabilidade econômica dos projetos. A receita é gerada a partir da mesma base de clientes das divisões principais e é, portanto, repetível. Além disto, uma parcela da receita é de natureza recorrente. Para incentivar as divisões principais - Construção de Poços, Desempenho de Reservatórios e Sistemas de Produção - e a Divisão Digital a desenvolver e promover esta categoria, a receita resultante é reconhecida tanto na respectiva unidade de negócios principal como na divisão Digital. Este efeito é eliminado na consolidação. Exploração Digital representa o negócio de dados de exploração da SLB. A biblioteca de dados de exploração é um acervo diferenciado de levantamentos sísmicos e outros dados de subsuperfície, nos quais os clientes confiam para tomar melhores decisões de exploração e desenvolvimento. Estes conjuntos de dados licenciados também dão suporte ao projeto e monitoramento de armazenamento de carbono. A biblioteca abrange as principais bacias de exploração e produção em todo o mundo, sendo os conjuntos de dados atualizados e reprocessados ??para aproveitar os mais recentes algoritmos de imagem e tecnologias de IA, viabilizados pela computação em nuvem de alto desempenho. A receita é gerada a partir da venda de licenças exclusivas e intransferíveis e, portanto, tem natureza não recorrente. Serviços Profissionais inclui consultoria e outros serviços necessários para apoiar a transformação digital dos clientes. Estes serviços abrangem o suporte à transição desde soluções locais até soluções digitais baseadas em nuvem, limpeza e migração de dados, automação de fluxos de trabalho, incluindo a implementação de soluções desenvolvidas na rede mundial de espaços de trabalho "Innovation Factori" da SLB, e treinamento para impulsionar ainda mais a transformação digital dos clientes. A receita nesta categoria está baseada, em grande parte, em projetos, sendo comuns as demandas recorrentes dos mesmos clientes. Estes serviços geram oportunidades de venda cruzada para outras fontes de receita digital. 11) Qual foi a receita gerada por cada uma das categorias que compõem a Divisão Digital nos primeiros seis meses de 2026 e nos primeiros seis meses de 2025? Quais são o lucro operacional antes de impostos e o EBITDA ajustado da Divisão Digital para estes períodos? A receita digital, o lucro operacional antes de impostos e o EBITDA ajustado nos primeiros seis meses de 2026 e nos primeiros seis meses de 2025 estão detalhados a seguir:

Seis meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 30 de junho de

2025 Ano a ano Receita Plataformas e Aplicativos $499 $502 -1% Operações Digitais 291 171 70% Exploração Digital 227 173 32% Serviços Profissionais 320 331 -4% $1.337 $1.177 14% Lucro operacional antes dos impostos $328 $278 18% Margem operacional antes dos impostos 24,5% 23,6% 93 bps EBITDA ajustado $409 $367 12% Margem de EBITDA ajustado 30,6% 31,1% -56 bps

12) Na Divisão Digital, qual é a definição de ARR e qual foi a ARR em 30 de junho de 2026, 31 de março de 2026 e 30 de junho de 2025? A ARR representa o valor anual das receitas recorrentes de assinatura e manutenção provenientes de Plataformas e Aplicativos, junto com a parcela recorrente de Operações Digitais, fornecendo uma medida de receita previsível para os próximos 12 meses. Este indicador é calculado com base na receita dos últimos doze meses e exclui vendas de licenças de pagamento único e taxas variáveis ??de uso. A ARR em 30 de junho de 2026 era de US$ 1,04 bilhão, em comparação com US$ 1,02 bilhão em 31 de março de 2026 e US$ 904 milhões em 30 de junho de 2025, resultando em um aumento de 15% em relação ao ano anterior e de 1% em relação ao período imediatamente anterior. 13) O que é a unidade de negócios de Soluções para Centros de Dados e onde ela é relatada? A unidade de negócios de Soluções para Centros de Dados projeta e fabrica componentes de infraestrutura crítica, como gabinetes modulares para centros de dados, sistemas de refrigeração e outros equipamentos, para provedores de hiperescala e empresas. Ao utilizar uma produção escalável e padronizada, com prazos de entrega reduzidos e rigoroso controle de qualidade, a SLB oferece soluções configuráveis ??que equilibram custo-benefício, confiabilidade e personalização para atender à crescente demanda por centros de dados. A demanda por dados impulsionada por IA está potencializando um rápido crescimento, e este negócio será um componente material e significativo do portfólio da SLB no futuro. Este negócio está relatado na categoria "Outros". 14) Qual foi a receita gerada pela unidade de negócios de Soluções para Centros de Dados no segundo trimestre de 2026, no primeiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2025, nos primeiros seis meses de 2026 e nos primeiros seis meses de 2025? A receita de Soluções para Centros de Dados foi de US$ 186 milhões no segundo trimestre de 2026, US$ 141 milhões no primeiro trimestre de 2026 e US$ 104 milhões no segundo trimestre de 2025, resultando em um aumento sequencial de 33% e um aumento de 80% em relação ao ano anterior. A receita de Soluções para Centros de Dados foi de US$ 327 milhões nos primeiros seis meses de 2026 e de US$ 201 milhões nos primeiros seis meses de 2025, resultando em um aumento de 63% em relação ao ano anterior. 15) Quais divisões compõem a unidade de negócios principal da SLB e quais foram suas receitas e seus resultados operacionais antes dos impostos no segundo trimestre de 2026, no primeiro trimestre de 2026 e no segundo trimestre de 2025? A unidade de negócios principal da SLB compreende as divisões de Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita e o lucro operacional antes dos impostos da unidade de negócios principal da SLB referentes ao segundo trimestre de 2026, ao primeiro trimestre de 2026 e ao segundo trimestre de 2025 são calculados do seguinte modo:

(expresso em milhões) Três meses concluídos em Variação 30 de junho de

2026 31 de março de

2026 30 de junho de

2025 Sequencial Ano a ano Receita Desempenho de Reservatórios $1.556 $1.594 $1.691 Construção de Poços 2.742 2.797 2.963 Sistemas de Produção 3.771 3.508 2.932 $8.069 $7.899 $7.586 2% 6% Lucro operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios $232 $257 $314 Construção de Poços 417 424 551 Sistemas de Produção 586 497 491 $1.235 $1.177 $1.357 5% -9% Margem operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios 14,9% 16,1% 18,6% Construção de Poços 15,2% 15,2% 18,6% Sistemas de Produção 15,5% 14,2% 16,7% 15,3% 14,9% 17,9% 40 bps -258 bps Os resultados do segundo trimestre de 2026 refletem as atividades da ChampionX, que contribuiu com US$ 865 milhões em receita para a divisão de Sistemas de Produção. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita da unidade principal de negócios apresentou queda de 5% em relação ao ano anterior.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB irá realizar uma teleconferência para discutir o comunicado de resultados e as perspectivas de negócios na sexta-feira, 24 de julho de 2026. O início da chamada está previsto para as 9h30 (horário da costa leste dos EUA). Para acessar a chamada, que é aberta ao público, entre em contato com a operadora pelo telefone +1 (800) 715-9871 (na América do Norte) ou +1 (646) 307-1963 (fora da América do Norte), cerca de 10 minutos antes do horário programado, e informe o código de acesso 3440360. Após a teleconferência, uma gravação em áudio ficará disponível até 31 de julho de 2026; para acessá-la, ligue para +1 (800) 770-2030 (na América do Norte) ou +1 (609) 800-9909 (fora da América do Norte) e informe o código de acesso 3440360. A teleconferência será transmitida simultaneamente pela internet em https://events.q4inc.com/attendee/157027565 apenas para ouvir. Uma gravação da transmissão via web também estará disponível no mesmo site até 31 de julho de 2026.

Declarações prospectivas

Este comunicado de resultados do segundo trimestre de 2026, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" nos termos das leis federais de valores mobiliários, o que inclui quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "estimativa", "perspectiva", "expectativas", "intenção", "antecipar", "ambição", "meta", "objetivo", "programado", "achar", "deveria", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, tais como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões ou expectativas referentes a, ou em função de nossas perspectivas de negócios; o crescimento da SLB como um todo e de cada uma de suas divisões (e de linhas de negócios, regiões geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada divisão); os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar com sucesso as unidades de negócios da ChampionX e atingir as sinergias e a criação de valor previstas com a aquisição; o crescimento da demanda e da produção de petróleo e gás natural; os preços do petróleo e gás natural; as previsões ou expectativas sobre a transição energética e as mudanças climáticas no mundo; as melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; os investimentos de capital da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as estratégias digitais e "adequadas à bacia", bem como as estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto de conflitos em curso ou em escalada no fornecimento internacional de energia; o acesso a matérias-primas; as condições econômicas e geopolíticas internacionais futuras; a liquidez futura, incluindo o fluxo de caixa livre; e os resultados operacionais futuros, como os níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros: mudanças nas condições econômicas e geopolíticas mundiais; alterações nos gastos com exploração e produção por parte de nossos clientes, bem como variações nos níveis de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados operacionais e a situação financeira de nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de alcançar nossas metas financeiras e de desempenho, bem como outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de zero emissão líquida de carbono ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e de negócios gerais em importantes regiões do mundo; risco cambial; inflação; alterações na política monetária governamental; tarifas; pressão sobre preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos adversos de pandemias de saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações, atrasos ou cancelamentos operacionais; desafios em nossa cadeia de fornecimento; quedas na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de obter ganhos de eficiência e outros benefícios pretendidos com nossas estratégias e iniciativas de negócios, como aquelas direcionadas ao setor digital ou novas energias, bem como com nossas estratégias de redução de custos; alterações em regulamentações governamentais e exigências regulatórias, incluindo aquelas referentes à exploração de petróleo e gás em alto mar, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas climáticas; a incapacidade da tecnologia em atender a novos desafios de exploração; a competitividade de fontes de energia alternativas ou produtos substitutos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de resultados e em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, encaminhados ou apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC").

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicado à imprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações junto à SEC. Além disso, declarações ambientais, sociais e referentes à sustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260722839096/pt/

Investidores

James R. McDonald — Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor, SLB

Joy V. Domingo — Diretor de Relações com Investores, SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly — Vice-Presidente Sênior de Comunicação Global, SLB

Moira Duff — Diretor de Comunicação Externa, SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

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