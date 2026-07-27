ONG Todos por 1 anuncia novos projetos e amplia atuação

A ONG Todos por 1, fundada em 1997 pelo então jovem Daniel Senna Strand, aos 14 anos, segue expandindo sua atuação no Brasil com iniciativas voltadas à educação, erradicação do trabalho infantil, segurança alimentar e saúde. A organização, que trouxe ao país a rede internacional Free The Children — hoje conhecida como WE Charity — mantém sede em São Paulo e projetos em diferentes regiões.

Histórico e impacto social

Nos anos 1990, a Todos por 1 protagonizou uma das mais expressivas ações de combate ao trabalho infantil no Brasil, contribuindo para a libertação de 5.300 crianças submetidas ao trabalho escravo no interior da Bahia. A mobilização envolveu estudantes de diversas instituições e marcou o início de uma agenda nacional de conscientização sobre direitos da infância.

Atualmente, a ONG acolhe mais de 100 crianças em atividades de educação, esporte, cultura e apoio social na periferia de São Paulo. A iniciativa conta com a participação de alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), mobilizados por meio da Academia de Letras para debates, eventos e ações de engajamento.

Aliança Nacional pela Infância e Desenvolvimento

Entre as conquistas recentes, destaca-se o lançamento da Aliança Nacional pela Infância e Desenvolvimento (ANID), articulada pela ONG em parceria com o Poder Público Federal, Judiciário, Ministério Público, parlamentares, empresas nacionais e internacionais, além da USP. A ANID busca fortalecer políticas públicas e iniciativas integradas para proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Novos projetos e expansão

A Todos por 1 prepara agora a criação de um centro de acolhimento de alta qualidade, que também atuará como lar substituto, oferecendo educação, saúde nutricional, atendimento odontológico, atividades esportivas e culturais. O objetivo é proporcionar às crianças atendidas padrões internacionais de formação, preparando-as para programas de intercâmbio, ensino básico construtivista e certificações como o International Baccalaureate, ampliando o acesso a universidades de excelência.

“Queremos formar futuros cientistas, inventores, líderes e empreendedores. Crianças e adolescentes carentes devem ter as mesmas oportunidades das mais abastadas”, afirma Daniel Senna Strand.

Além disso, a ONG planeja implementar programas de treinamento para a sociedade civil, capacitando cidadãos a identificar lacunas sociais, estabelecer interlocução com o poder público e desenvolver projetos de impacto comunitário.

“A maioria das pessoas não sabe por onde começar ou como manter diálogo com o poder público. Nosso papel é ajudar a criar caminhos e novas ideias ao longo da jornada”, completa Senna.

Sobre a ONG Todos por 1

Fundada em 1997, a Todos por 1 é uma organização sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos da infância e ao desenvolvimento humano. Atua nas áreas de educação, combate ao trabalho infantil, segurança alimentar e saúde, com projetos em diferentes regiões do Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar https://todospor1.org/