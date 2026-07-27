Grupo Financiero Atlántida lança BancAtlantic Capital, com sede em Nova York, para expandir sua plataforma global de mercados de capitais

A Inversiones Atlántida S.A., holding do Grupo Financiero Atlántida, um dos principais grupos de serviços financeiros da América Latina, anunciou hoje o lançamento da BancAtlantic Capital LLC (“BancAtlantic” ou a “Empresa”), uma empresa de banco de investimento e mercantil com sede em Nova York. O lançamento marca a entrada do Grupo Financiero Atlántida no mercado americano e expande suas capacidades globais em mercados de capitais e banco de investimento. A Empresa foi cofundada pelo veterano banqueiro de Wall Street e de mercados de capitais globais, John Tonelli, que atua como presidente do Conselho e diretor executivo.

Apoiado pelo Grupo Financiero Atlántida, o BancAtlantic combina a solidez financeira, a presença regional e a capacidade institucional de um dos principais grupos de serviços financeiros diversificados da América Latina com décadas de experiência em mercados de capitais globais. As operações do Grupo Financiero Atlántida incluem banco comercial e de investimento, gestão de fundos de pensão e ativos institucionais, e seguros, atendendo a mais de 4,2 milhões de clientes em dez países por meio de uma força de trabalho de mais de 6.400 funcionários.

A estratégia diferenciada do BancAtlantic é focar em clientes em mercados emergentes de alto crescimento que historicamente receberam atenção limitada dos bancos de investimento globais. A empresa alavancará o balanço patrimonial, a plataforma de investimento institucional e os relacionamentos regionais do Grupo Financiero Atlántida para fornecer aos clientes acesso diferenciado a capital global, serviços de consultoria estratégica e soluções de financiamento inovadoras. Os principais negócios da empresa incluirão banco de investimento e mercados de capitais, vendas e negociação institucionais, investimento próprio e gestão de ativos.

John Tonelli passou mais de três décadas assessorando clientes em economias emergentes. Ao longo de sua carreira, ele desenvolveu soluções de financiamento inovadoras para transações complexas e introduziu diversos emissores iniciantes nos mercados de capitais internacionais. Antes de fundar o BancAtlantic, o Sr. Tonelli trabalhou por mais de uma década na Oppenheimer & Co. como diretor global de Mercados de Capitais de Dívida e Sindicato, onde concluiu financiamentos de quase US$ 10 bilhões. Anteriormente, foi diretor executivo sênior e chefe de Financiamento Estruturado Internacional no Bear Stearns e no J.P. Morgan, e também atuou como advogado corporativo e chefe do Grupo da América Latina no escritório de advocacia de Wall Street Cadwalader Wickersham & Taft.

“Nosso investimento no BancAtlantic reflete o compromisso de longo prazo do Grupo Financiero Atlántida com a expansão de nossas capacidades nos mercados de capitais internacionais”, afirmou Guillermo Bueso Anduray, presidente do Conselho da Inversiones Atlántida. “Estamos confiantes de que a liderança de John, seus extensos relacionamentos e décadas de experiência nos mercados de capitais internacionais, combinados com a solidez financeira, a presença regional e as capacidades institucionais do Grupo Financiero Atlántida, criam uma plataforma singularmente posicionada para oferecer soluções inovadoras de financiamento e investimento aos nossos clientes.”

“Muitas economias emergentes estão sub-representadas nos mercados de capitais internacionais, mesmo tendo fortalecido a gestão e a governança fiscal, aprimorado a regulamentação financeira e desenvolvido ambientes políticos mais estáveis”, disse John Tonelli, presidente e CEO do BancAtlantic. “Apesar dessas melhorias, os bancos de investimento e gestores de ativos globais continuam focados nos maiores e mais líquidos mercados emergentes. Nosso objetivo é nos tornarmos a principal empresa independente de banco de investimento e mercantil a atender clientes em mercados emergentes de alto crescimento que são mal atendidos pelos bancos globais. O BancAtlantic combina profundo conhecimento regional, relacionamentos institucionais de longa data, fortes capacidades nos mercados de capitais e a solidez financeira do Grupo Financiero Atlántida para criar uma plataforma de banco de investimento global diferenciada.”

Sobre a BancAtlantic Capital LLC

A BancAtlantic é uma empresa de investimento e banco comercial com sede em Nova York, que oferece soluções inovadoras em mercados de capitais e consultoria estratégica, além de investimentos diretos em mercados emergentes de alto crescimento. Os principais negócios da empresa incluem banco de investimento, vendas e negociação institucional e investimentos diretos. A BancAtlantic combina profunda experiência em Wall Street e nos mercados de capitais globais, relacionamentos de longa data com investidores institucionais globais e a solidez financeira e os recursos do Grupo Financiero Atlántida para oferecer soluções diferenciadas de financiamento, consultoria e investimento aos nossos clientes. A BancAtlantic conta com o apoio da Inversiones Atlántida S.A., holding do Grupo Financiero Atlántida, um dos principais grupos de serviços financeiros diversificados da América Latina.

Aviso Legal

Enquanto aguarda as aprovações regulatórias, o BancAtlantic não se envolverá em nenhuma atividade que exija registro como corretora de valores mobiliários ou consultora de investimentos. Quaisquer atividades desse tipo serão conduzidas somente por entidades devidamente licenciadas e registradas, conforme aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mike Geller

Profile Advisors

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