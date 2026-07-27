Grindr for Equality se compromete a conectar 10 milhões de pessoas à prevenção do HIV até 2028

Hoje, na Conferência Internacional sobre AIDS de 2026, o Grindr for Equality comprometeu-se a ligar dez milhões de pessoas LGBTQ+ aos serviços de prevenção do HIV até 2028, aproveitando o alcance da sua plataforma para impulsionar o esforço global de erradicação do HIV até 2030.

O compromisso tem como base o relatório Closing the Gap(Reduzindo as Disparidades), uma nova publicação da Grindr for Equality que reúne dados de pesquisas realizadas com usuários do Grindr em dez países. A principal conclusão é consistente em todos os países: as pessoas sabem da existência da PrEP, mas não estão fazendo uso dela. A barreira é o acesso, e o financiamento que existia para enfrentar esse desafio está desaparece

“Conectar pessoas é o que o Grindr faz em uma escala e em comunidades que os sistemas tradicionais de saúde pública não conseguem alcançar de forma eficaz”, afirmou George Arison, CEO e Presidente do Conselho de Administração do Grindr (NYSE: GRND). “A resposta global ao HIV está perdendo financiamento essencial justamente no momento em que deveríamos acelerar os esforços para acabar com o HIV até 2030. O Grindr tem o alcance e a responsabilidade de ajudar a reduzir essa lacuna de acesso — e temos orgulho de assumir esse compromisso.”

Todos os meses, quinze milhões de pessoas usam o Grindr em 190 países. Em muitos desses mercados, o Grindr já é uma das principais fontes de informação sobre saúde sexual. A partir de agora, todos os utilizadores terão acesso direto, dentro da aplicação, a informações e encaminhamentos para serviços de prevenção do VIH disponíveis localmente, incluindo testes, PrEP, doxyPEP e ferramentas emergentes, quando clinicamente apropriadas e disponíveis, oferecidos por organizações sem fins lucrativos, clínicas e organizações comunitárias locais com as quais a Grindr for Equality mantém parcerias para alcançar as pessoas que mais necessitam destes serviços.

Ao longo de uma década, o Grindr for Equality construiu a infraestrutura por trás deste compromisso, tendo realizado mais de 1.200 campanhas na aplicação em 2025, envolvendo 185 organizações comunitárias em 71 países e 40 idiomas. Foram distribuídos mais de 600 mil autotestes de VIH por meio da aplicação desde 2022. Este compromisso assenta nesta estrutura. Quando alguém quiser encontrar serviços de saúde sexual, o Grindr deve ser um dos melhores lugares para começar.

Entre as organizações apoiadoras estão: amfAR, International AIDS Society (IAS), (RED), AVAC, Funders Concerned About AIDS (FCAA), Harm Reduction International, HIV Justice Network, Council for Global Equality, Global Equality Caucus, ViiV Healthcare, Health Access Bridge, Building Healthy Online Communities, U.S. Business Action to End HIV, Center for Black Equity, All Out, Lighthouse Social Enterprise (Vietnã), Red Somos / Centro Medico Comunitario Red Somos, Sustained Health Initiatives of the Philippines (SHIP), Anova Health Institute / Triangle Project (África do Sul), CenterLink, Apicha Community Health Center, Wanda Alston Foundation, Savannah Pride Center, Bradbury-Sullivan LGBT Community Center, Baltimore Safe Haven, Arkansas Black Gay Men's Forum, OutVote, Union=Fuerza Latinx Institute, The Social Impact Center, Under the Umbrella RGV, PROMO Missouri, LGBT Center Intercultural Collective, Community EsTr(El/La), F&M Global Barometers, Community-Based Research Centre (CBRC), The Public Studio, Equal Asia Foundation, Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association, Swiss AIDS Federation (Aids-Hilfe Schweiz), RFSL Ungdom (Queer Youth Sweden), Somos de Colores, COORDINADORA ESTATAL VIH SIDA (CESIDA), Ezintsha, HIV/AIDS Slovakia, Action for AIDS Singapore, CheckPoint Beograd, ARAS – Romanian Association Against AIDS, MozaiQ LGBT Association, GAT Grupo de Ativistas em Tratamentos, DOKTORPREP.PL, Kampania Przeciw Homofobii, HIV AND AIDS SUPPORT HOUSE (Filipinas), LoveYourself Inc., Pasos Libres, Diversidades Transmasculinas, IMPULSE Lima, TRANS ORGANIZACIÓN FEMINISTA, Happiest Ones Health Support and Rights Initiative (HOHSRI Nigéria), Heartland Alliance LTD/GTE, Queercity Media and Productions, Body Positive Inc. (Nova Zelândia), Burnett Foundation Aotearoa, Youth LEAD Mongolia, REFUGIO ORQUÍDEA, TRANSformando Vidas Zacatecas, Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Inspira Cambio, QUÓRUM LGBTI, Amicus DH, Unión Diversa de Jalisco, PILS (Maurício), Collectif Arc-en-Ciel, Saúde Sexual Malta, Direção de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Malta, LEV8 Malásia, Croix Rouge Luxembourgeoise – HIV Berodung, The Others BY (Lituânia), galck+ (Quênia), NPO AKTA Tóquio, Israel AIDS Task Force, Sexual Health Centre Cork, Gay Health Network Ireland, Pelangi Nusantara, Yayasan Pesona Bumi Pasundan, Mist LGBTQ Foundation, NMP+, SAATHII, Blue Banyan LLP, PrEPARED, Safe Access, Háttér Society, Homo Evolution / Antivirus Magazine, s.a.m health / Deutsche Aidshilfe, Blue Balls (Geórgia), Equality Movement (Geórgia), STOP homophobie, Corporación Kimirina, Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), EuroTEST, ARA ART, ?ESKÁ SPOLE?NOST AIDS POMOC, AIDS Solidarity Movement Cyprus, Iskorak, IRCA CASABIERTA, Fundación OAH, Fundación Iñaki Diverso, CORPORACION RED SOMOS, AIDS Concern Hong Kong, Territorio Diverso, Fundación Círculo de Apoyo Positivo, Fundación Todo Mejora, JEVIH, FUNDACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL AHORA, Epic Camboja / FHI 360, KHANA (Camboja), Fundação IVOR, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca / Fiocruz, Banana Club (Botsuana), Instituto para el Desarrollo Humano Bolívia, Exaequo ASBL, Aids Hilfe Wien, Melbourne Sexual Health Centre, Fundación Huésped, Derechos Humanos y Diversidad, ECONET Ukraine, Revolution at Renaissance UK, You Are Loved CIC, NUDDSO, Sociedad Wills Wilde.

Sobre a Grindr Inc.

Com uma média de 15 milhões de usuários ativos por mês, o Grindr cresceu e se tornou o “Global Gayborhood in Your Pocket™”, com a missão de construir um mundo no qual a vida de nossa comunidade global seja livre, igualitária e justa. Disponível em 190 países e territórios, o Grindr é, para muitos, a principal forma de se conectar, se expressar e descobrir o mundo ao redor. Desde 2015, o Grindr for Equality promove os direitos humanos, a saúde e a segurança de milhões de pessoas LGBTQ+ em parceria com organizações de todas as regiões do mundo. A empresa possui escritórios em West Hollywood, na Área da Baía, em Chicago e em Nova York. O aplicativo Grindr está disponível na App Store e no Google Play.

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