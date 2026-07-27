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Tecnotree fortalece crescimento na América Latina com novos contratos de transformação digital no valor de USD 8,8 milhões

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Repórter
27/07/2026 12:53

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A Tecnotree, líder global em sistemas de suporte a negócios (SSN) digitais nativos de IA e soluções de plataforma digital, anunciou hoje que assegurou novos contratos de transformação digital na América Latina com um valor combinado de USD 8,8 milhões, reforçando o momentum comercial contínuo da empresa e ampliando sua presença em um dos principais mercados de crescimento estratégico.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260727515222/pt/

Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

Com todos os engajamentos, a Tecnotree empregará sua plataforma digital nativa de IA e marketplace B2B em empresas a fim de simplificar as operações empresariais e dos clientes através de engajamento digital inteligente, monetização em tempo real, gestão de comércio digital e de ecossistema de parceiros, e gestão de experiência e marketing impulsionada por IA. Ao fornecer uma base digital unificada, a plataforma permite que os provedores de serviço de comunicações lancem serviços de forma mais rápida, entreguem experiências mais personalizadas ao cliente e adaptem mais rapidamente às demandas em evolução do mercado, ao passo que criam valor empresarial sustentável a longo prazo.

Esses contratos mais recentes reforçam o crescente momentum comercial nas Américas e destacam o sucesso contínuo da empresa em apoiar provedores de serviços de comunicação à medida que modernizam seus ecossistemas digitais. Com uma presença regional estabelecida e um histórico comprovado de fornecer programas de transformação digital em larga escala, a Tecnotree continua expandindo sua base de clientes ao passo que fortalece as parcerias a longo prazo em um dos mercados de telecomunicação mais dinâmicos do mundo.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é líder global em SSN digitais nativos de IA e soluções de tecnologia financeira, ajudando os provedores de serviços de comunicação a acelerar a transformação digital, monetizar os serviços da próxima geração e fornecer experiências excepcionais aos clientes. Com mais de 40 anos de expertise na indústria, a Tecnotree atende operadores na Europa, na Ásia, nas Américas, na África e no Oriente Médio através da sua plataforma nativa em nuvem e em conformidade com a Open Digital Architecture (ODA) da TM Forum.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a mídia

Prianca Ravichander

Diretora de marketing e diretora comercial

Tecnotree

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marketing@tecnotree.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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