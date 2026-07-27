Free flow: Tag Cresol oferece praticidade

Atenta às transformações da mobilidade e às novas necessidades de seus cooperados, a Cresol, instituição financeira cooperativa com mais de um milhão de cooperados, criou a Tag Cresol, uma solução que permite o pagamento automático em pedágios e estacionamentos de forma simples, rápida e segura. Em formato de adesivo fixado no para-brisa do veículo, a ferramenta oferece mais praticidade no dia a dia, elimina a necessidade de paradas para pagamento e garante uma experiência mais fluida durante os deslocamentos.

A conveniência da solução se torna ainda mais relevante diante da expansão dos pedágios “free flow” no Brasil. O modelo, que dispensa praças de cobrança e permite a passagem dos veículos sem paradas, vem ganhando espaço em rodovias de todo o Brasil. Apesar da maior fluidez no trânsito, motoristas que não utilizam uma tag eletrônica precisam realizar o pagamento posteriormente junto à concessionária responsável. Caso esqueçam, podem ser penalizados com multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nesse cenário, a Tag Cresol surge como uma alternativa prática para quem busca mais comodidade e segurança durante as viagens. A solução é compatível com o novo sistema, além de funcionar em pedágios convencionais e estacionamentos conveniados em todo o Brasil, incluindo shoppings e aeroportos. Oferecida em parceria com a Taggy, a solução pode ser utilizada por pessoas físicas e jurídicas, incluindo veículos de passeio, ônibus e caminhões.

Como funciona?

A cada utilização, o valor é debitado automaticamente do saldo vinculado ao Cartão de Crédito Cresol, e todas as movimentações podem ser acompanhadas pelo aplicativo Minha Tag Cresol. Outro diferencial é a ausência de mensalidade; o usuário paga apenas uma taxa de R$ 1,50 nos dias em que utilizar o serviço, tornando a solução uma alternativa econômica para quem busca praticidade sem comprometer o orçamento.

A Tag Cresol pode ser solicitada em qualquer agência da cooperativa. Após a ativação pelo aplicativo, o dispositivo fica pronto para uso.

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Para saber mais, basta acessar: https://cresol.com.br/tag/.