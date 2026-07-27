Por que o consumidor brasileiro ficou mais exigente

Rolar o feed virou passeio por corredor de shopping. A cada três ou quatro toques, alguém vendendo alguma coisa: anúncio, criador de conteúdo com produto que ganhou, link de afiliado, cupom com cronômetro. O estudo E-Consumidor 2026, feito pela Nuvemshop com a Opinion Box a partir de mil compradores de todas as regiões do país, mediu o efeito disso: quatro em cada dez brasileiros dizem que o excesso de ofertas tornou a compra cansativa. Os pesquisadores batizaram o fenômeno de neofobia. Em bom português, gente cansada de escolher.

E gente cansada de escolher para de arriscar. O consumidor tem preferido comprar de marcas que já conhece ou de quem já comprou antes e teve boa experiência, porque ali ele sabe o que vai receber. O estudo põe número nisso: 46,5% recompram nos sites próprios das marcas, taxa bem acima dos 30% de recompra em marketplace.

Lucas Maia, sócio-fundador da LUMAI, marca brasileira de utilidades domésticas focada no varejo online, vê o movimento de dentro. "Quem investe em qualidade e na experiência do cliente não pode ficar só nos marketplaces. Tem que estar lá e ter o site próprio também, porque hoje a pessoa pesquisa se a marca é real, se existe, se entrega o que promete. Quando a experiência é boa, ela volta. Já tem a confiança, sabe que não corre o risco de comprar errado pra ela ou pra presentear alguém querido."

Os filtros que ninguém ensinou

O brasileiro aprendeu a se proteger apanhando. O produto que chegou quebrado, embalagem que parecia ter atravessado uma guerra, encomenda que nunca veio. Cada tombo virou regra. Hoje ele lê as avaliações com foto no Mercado Livre, na Amazon e na Shopee, aquelas em que outro cliente mostra a cor de verdade e o tamanho real do produto em casa. Checa se o vendedor responde reclamação. Joga o nome da marca no Google. E pergunta pra quem já comprou, papel que os criadores de conteúdo e os afiliados assumiram em escala: o boca a boca da vizinhança, agora com rastro público.

Justiça seja feita: os grandes marketplaces evoluíram na logística. Rastreio funciona, prazo encurtou e a devolução ficou simples. O elo frágil está na origem do que se vende. Só em abril de 2026, o Mercado Livre recebeu 14,1 milhões de novos anúncios internacionais, segundo dados compilados pela Central do Varejo.

Parte dessa avalanche vem de operações de baixíssimo custo que trabalham com conta descartável: acumulou avaliação negativa, encerra o cadastro e abre outro no dia seguinte, apagando o histórico que protegeria o comprador. O Instituto para Desenvolvimento do Varejo classifica práticas do gênero como contrabando digital e acusa parte dessas operações de evasão fiscal, com produto entrando subfaturado.

A lição prática pro consumidor é curta: avaliação precisa ser verificada antes de fechar a compra, e vendedor recém-criado sem histórico é sinal de alerta. A marca estabelecida, com anos de avaliação acumulada e CNPJ rastreável, virou o caminho de menor risco justamente porque não tem como apagar o próprio passado.

Frete grátis deixou de ser cortesia

Com tanta oferta parecida, o desempate desceu pro operacional. No E-Consumidor 2026, 39% consideram essencial que a marca ofereça frete grátis, e prazo curto entrou na mesma régua.

Tem ainda um pecado que o consumidor não perdoa: o custo que só aparece no final. Frete surpresa no checkout, prazo escondido na última tela, juros embutidos sem aviso. Quem já está exausto de comparar não tem paciência pra descobrir que o preço da vitrine era mentira.

A marca conhecida virou atalho

Maia resume o que essa mudança cobra de quem vende. "O foco nunca pode deixar de ser o cliente. Num mundo com tanta distração, vai levar a melhor quem for real e se preocupar de verdade. Tem muita gente no mercado olhando só pro lucro, sem preocupação com o que acontece depois que o pedido sai, e o cliente percebe. Ir por uma marca já conhecida virou uma forma de se proteger."

A LUMAI vende pelo site próprio e pelas lojas oficiais no Mercado Livre, na Amazon e na Shopee e acompanha as avaliações uma a uma. É onde a conversa com esse consumidor desconfiado de fato acontece.

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O e-commerce brasileiro fechou 2025 com R$ 235,5 bilhões e deve passar de R$ 259 bilhões em 2026, segundo a ABIACOM. Todo mercado que cresce nessa velocidade atrai de tudo: quem constrói e quem só extrai. A régua que separa os dois, no fim, não é tecnologia nem verba de anúncio. É se o cliente volta.