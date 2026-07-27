Estudo da CryptoRank Revela que os rTokens da Bitget Registraram um Slippage até 58% Mais Baixo em Ordens de US$ 50.000 nas Principais Plataformas de Ações Tokenizadas

VICTORIA, Seychelles, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, ficou em primeiro lugar em execução de grandes pedidos em um estudo da CryptoRank que avaliou a liquidez, a estrutura de mercado e a qualidade de execução dos principais produtos de ações tokenizadas. A pesquisa revelou que os Reality rTokens da Bitget apresentaram o menor slippage simulado em todos os ativos comparáveis testados, com um registro até 58% mais baixo em pedidos de US$ 50.000 do que os produtos de ações tokenizados concorrentes, destacando a crescente importância da qualidade da execução diante do amadurecimento das ações tokenizadas.

O relatório surge em um momento em que o mercado de participações societárias tokenizadas se aproxima de US$ 2 bilhões em valor onchain, com mais de 471.000 titulares na rede, indicando a crescente demanda dos investidores por acesso a ativos financeiros tradicionais via blockchain.. Com as ações tokenizadas cada vez mais disponíveis nas exchanges de criptomoedas, a CryptoRank analisou como as diferenças na estrutura do produto, nos modelos de liquidez e na infraestrutura de execução influenciam a experiência de negociação além da simples exposição de preços.

O estudo comparou as ofertas de ações tokenizadas nas principais exchanges e descobriu que os produtos que rastreiam as mesmas ações subjacentes podem diferir significativamente em direitos do investidor, mecanismos de liquidez, modelos de resgate e qualidade da execução. O relatório avaliou NVIDIA, Microsoft, Meta e Tesla, os únicos quatro ativos que mantiveram livros de ofertas bilaterais válidos em todos os locais testados. Neste conjunto comparável, os Reality rTokens da Bitget produziram consistentemente os resultados de execução mais sólidos de negociações maiores.

O relatório revelou que a Bitget apresentou a menor slippage simulada em todos os quatro ativos comparáveis de pedidos de US$ 10.000 e US$ 50.000, enquanto a Reality rTokens registrou a maior liquidez exibida equilibrada dentro de 50 pontos base. A CryptoRank atribuiu esses resultados à arquitetura de liquidez da Bitget, que combina a liquidez da exchange com a liquidez do mercado subjacente vinculada à NYSE e à NASDAQ, viabilizando uma liquidez mais profunda e uma execução mais eficiente para negociações maiores. A CryptoRank também examinou as estruturas legais e operacionais dos produtos de ações tokenizadas, observando que tickers de ações semelhantes podem representar diferentes formas de direitos dos investidores, dependendo de como cada produto é emitido e liquidado.

A tokenização está indo além do acesso e avançando para a infraestrutura”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Se até 10% dos ativos financeiros globais se tornarem tokenizados até 2030, veremos uma das transformações mais significativas dos mercados de capitais modernos. A próxima fase de tokenização será definida pela qualidade da liquidez da execução e pela infraestrutura de mercado que dá suporte a esses ativos. Pesquisas independentes como essa ajudam a estabelecer os benchmarks que o setor precisa, à medida que os mercados tokenzied continuam a amadurecer.”

Os resultados da pesquisa se baseiam na expansão contínua do ecossistema Stock+ da Bitget, que oferece aos usuários elegíveis acesso a mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities e outros ativos financeiros tradicionais, além de criptomoedas, por meio de uma única conta unificada. Ao combinar acesso 24 horas ao mercado, investimento fracionado e liquidez vinculada à NYSE e à NASDAQ, a Bitget está desenvolvendo a infraestrutura necessária para apoiar a próxima geração de mercados de capitais tokenizados.

Leia o relatório da CryptoRank aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001214250)