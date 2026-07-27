Artel Lança Novo Switch PTP de Classe de Operadora Desenvolvido para as Demandas da Transmissão Moderna

GAITHERSBURG, Md., July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novo Switch Ethernet PTP Quarra PTP-10GSE12SFP de 10 Gbps oferece sincronização precisa de nanosegundos, 20 portas de conectividade flexível e interoperabilidade SMPTE 2110 completa para redes Pro-AV, transmissão de mídia e industriais

Patton... Vamos nos conectar!

GAITHERSBURG, Md., 27 de julho de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video Systems- uma empresa da Patton e fornecedora líder de soluções de transporte de mídia e rede de transmissão para os mercados profissionais de AV, defesa e industrial - anunciou hoje que o novo Quarra PTP-10GSE12SFP 10 Gbps PTP Ethernet Switch está disponível para pré-encomenda.

O mais novo membro da família de switches Quarra foi desenvolvido especificamente para Pro-AV, transmissão de mídia, automação de fábrica e backhaul móvel 4G/5G. Ele fornece o tempo preciso de nanosegundos que as redes de missão crítica exigem.

"Projetamos esse switch com a transmissão e o Pro AV em mente", disse Tim Godby, Diretor de Sistemas de Transporte de Mídia da Artel Video Systems. "A opção para CC ou CA, fontes de alimentação simples ou duplas, Sync-E, portas de entrada/saída de 1PPS e 12 portas SFP+ fazem dele uma parte excepcionalmente potente e versátil para qualquer rede de transporte de mídia sensível ao tempo."

Switch PTP Ethernet Artel™ Quarra PTP-10GSE12SFP 10 Gbps

"A opção para sistemas de fontes de alimentação CC ou CA, simples ou duplas... sendo uma parte excepcionalmente potente e versátil para qualquer rede de transporte de mídia sensível ao tempo."



Tim Godby

Diretor, Sistemas de Transporte de Mídia

Artel Video Systems

Classe de Operadora. O Quarra é um switch Ethernet gerenciado de classe de operadora que combina doze (12) portas de fibra SFP+ de 10G com oito (8) portas de cobre Gigabit (RJ-45). Com um design flexível e pronto para o futuro, o dispositivo fornece funções Leaf Switch e Spine Switch em uma única unidade robusta.

O Timing é Fundamental. Na transmissão ao vivo, os erros de timing destroem o conteúdo. O Quarra PTP-10GSE12SFP elimina esse risco. Ele suporta IEEE 1588 PTPv2 com todos os modos de clock. Cada porta pode ser configurada individualmente para entrega de carimbo de data/hora SyncE ou PTP. Um conector SMA 1PPS embutido suporta fontes de relógio externas e medição de forma de onda.

Características Principais do Quarra PTP-10GSE12SFP:

12 portas SFP+ de 10G mais 8 portas Gigabit de cobre (RJ-45)

IEEE 1588 PTPv2 — timing preciso de nanossegundos, todos os modos de clock

SyncE (ITU-T G.8261/G.8262/G.8264) em todas as interfaces

Switch fabric de 256 Gbps, 8 filas de prioridade por porta

SMPTE 2110, ST-2022-7, SDVoE, AES67 e Dante — totalmente interoperável

Compatibilidade com Grandmaster Clock — Thales, Meinberg, Sonifex e muito mais

Gerenciamento de GUI da Web, Telnet e SNMPv1/v2c/v3





Detalhes. Quatro modelos agora estão disponíveis para pré-encomenda com opções de fonte de alimentação CC e CA simples ou duplas. Para mais informações, visite patton.com/artel/quarra-ptp-10gse12sfp

Notícias da semana passada, a Patton fechou um subcontrato para desenvolver módulos de fibra óptica seguros para fontes para aplicações do Departamento de Defesa dos EUA.

Contato com a Mídia: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e94b258-eaee-4cbd-a4e3-d5354f6bd8ed

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9768016)