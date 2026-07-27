Do Campo à Estrada – LEPAS L8 PHEV Redefine a Mobilidade Elegante

WUHU, China, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, a marca NEV mid-to-premium da Chery Auto, introduziu o LEPAS L8 PHEV nos mercados globais, trazendo uma nova interpretação da mobilidade elegante por meio de tecnologia híbrida avançada, direção inteligente e design refinado. Inspirado na compostura, precisão e resiliência demonstradas pelos campeões no cenário global do futebol, o LEPAS L8 PHEV combina a filosofia de design "Estética do Leopardo" da marca com o sistema LEPAS Super Hybrid, oferecendo desempenho confiante, alcance ampliado e uma experiência de condução sofisticada para consumidores que buscam soluções de mobilidade inteligentes e elegantes em todo o mundo.

Além da vitória e da derrota, ambas as equipes incorporaram o espírito do campeão – uma fusão de compostura e resiliência. Isso ressoa com os valores fundamentais do próximo LEPAS L8 PHEV, um modelo pronto para deixar sua marca no palco global da NEV com força total.

Estética do Leopardo - Onde a Força Encontra a Elegância

Ao longo da final, a passagem e o movimento fluidos da Espanha, contrastados com a resistência tenaz e resiliente da Argentina, apresentaram um equilíbrio convincente de potência e elegância. Isso ecoou perfeitamente com a filosofia de design "Estética do Leopardo" da LEPAS. O LEPAS L8 PHEV se inspira no passo alongado e ágil do leopardo, encontrando um equilíbrio entre poder indomável e sofisticação discreta. Ele espelha os dois finalistas – um comandando o jogo com ritmo fluido, o outro mantendo-se firme com resiliência. A Estética do Leopardo incorpora a coexistência da força com a sofisticação, criando uma linguagem de design confiante e elegante.

A Face Frontal Avant-Garde do Leopardo, juntamente com a Linha de Ombro Dinâmica do Leopardo, esconde uma tensão acentuada sob seus contornos suaves. A Luz Traseira LED de Silhueta do Leopardo, quando iluminada, atravessa a noite como a sombra fugaz de um leopardo, criando uma interação de movimento e quietude. Os acabamentos personalizados da pintura, como o Norwegian Forest Green e o Provence Purple, são criados através de um processo de pintura de sete camadas para obter uma textura refinada e discreta, com uma identidade visual reconhecível. Essa linguagem de design – fluida e poderosa – garante que o veículo se destaque com um caráter elegante, seja nas ruas da cidade ou nas estradas abertas.

O interior dá continuidade a esta filosofia de força e elegância. Uma distância entre eixos de 2800 mm líder da classe cria uma cabine arejada, espaçosa e envolvente, onde as linhas fluidas suavizam a precisão fria da engenharia moderna. Um sistema ativo de fragrâncias, monitoramento da qualidade do ar AQS, vidro bloqueador de UV e isolante térmico, assentos lounge com conforto nas nuvens e uma cabine serena de classe teatral trabalham juntos para criar um santuário refinado do mundo exterior. Juntos, eles oferecem a experiência de viagem serena e relaxante, oferecendo a mesma sensação de confiança e conforto encontrada no desempenho do campeonato para todas as viagens.

LEPAS Super Hybrid - Confiança em Todas as Jornadas

Em campo, a equipe do campeonato provou que o sucesso não vem de um único estilo, e sim da capacidade de adaptação. Seja controlando o ritmo do jogo ou respondendo calmamente sob pressão, os verdadeiros campeões permanecem serenos em todas as situações. Esta é a filosofia do LEPAS L8 PHEV, oferecer um desempenho confiante e bem equilibrado em todos os cenários de condução.

O LEPAS L8 PHEV é alimentado pelo sistema LEPAS Super Hybrid, com um motor híbrido dedicado com uma eficiência térmica líder do setor de 45,79% e uma transmissão híbrida dedicada com 97,6% de eficiência de transmissão. Ele atinge um consumo de combustível abrangente ultrabaixo de apenas 2,38L/100 km e um alcance abrangente de até 1.300 quilômetros sob condições NEDC. Juntamente com o carregamento rápido de 40kW CC, a bateria pode ser carregada de 30% a 80% enquanto você toma uma xícara de café. Seja em trajetos urbanos, viagens de negócios ou de longa distância, ele se adapta perfeitamente a todos os cenários, reduzindo a ansiedade da autonomia e proporcionando uma experiência de condução confiante.

Segurança Abrangente e Proteção Inteligente - Uma Defesa Sólida com Resposta Ágil

"O ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos." Ao longo deste torneio, a defesa da Espanha foi inexpugnável, sofrendo apenas um gol em toda a competição, enquanto a rede defensiva de várias camadas da Argentina estava igualmente entre as mais fortes em exibição. Ambas as equipes demonstraram totalmente a arte da defesa – e esta é precisamente a filosofia de como o LEPAS L8 PHEV protege as elegantes jornadas dos seus usuários.

O LEPAS L8 PHEV possui um corpo em estilo de gaiola construído com uma alta proporção de aço de alta resistência, equipado com até 10 airbags para garantir a integridade da cabine durante uma colisão e fornecer proteção abrangente para todos os ocupantes.

A bateria incorpora proteção de segurança tripla com classificações IP68/IPX9K que impedem efetivamente a entrada de água e poeira. Isso permite que o veículo lide com confiança com condições complexas da estrada, como ruas inundadas e superfícies não pavimentadas, com uma base sólida de segurança para cada viagem.

Na dianteira inteligente, o LEPAS L8 PHEV está equipado com um ADAS (Sistema Inteligente de Assistência à Condução) de Nível 2, integrando uma imagem transparente panorâmica de 540°, estacionamento automático APA/RPA e mais de vinte funções, incluindo aviso de colisão frontal, assistência de manutenção de faixa e frenagem de tráfego cruzado traseiro. Essas tecnologias garantem a segurança e a conveniência da direção, como uma defesa firme em campo, protegendo todas as viagens do início ao fim.

Cada campeonato deixa para trás mais do que um resultado. O jovem time espanhol demonstrou perfeitamente como a compostura e o trabalho em equipe podem comandar o jogo, enquanto o time argentino mostrou uma determinação inabalável, com o impulso implacável de Messi sob pressão como um testemunho de paixão e resiliência. Depois do apito final, a jornada continua. Com o próximo LEPAS L8 PHEV, a LEPAS continua empenhada em levar a mobilidade elegante para todas as estradas.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy wang

E-mail: wangxi23@mychery.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9788400)