Glin lança nova ferramenta para gestão de links de pagamento

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Com mais de seis anos de atuação e mais de R$ 200 milhões intermediados em transações, a Glin anuncia o lançamento de seu novo painel de gestão de links de pagamento. A ferramenta centraliza informações sobre cobranças digitais e amplia a visibilidade dos vendedores sobre o desempenho das operações, permitindo decisões mais ágeis e simplificando a conciliação financeira.



O lançamento responde a uma demanda crescente por soluções mais simples e transparentes em pagamentos internacionais, em um cenário marcado pelo avanço do comércio eletrônico e pela consolidação dos meios digitais. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) apontam que o e-commerce movimentou mais de R$ 235 bilhões em 2025.



A consolidação do Pix também foi determinante para o desenvolvimento da ferramenta. Informações do Banco Central divulgadas pelo Jornal do Brasil destacam que o meio de pagamento foi responsável por mais de 50% das transações financeiras efetuadas no primeiro semestre de 2025.



De acordo com Pedro Souza, CEO e fundador da Glin, o desenvolvimento da nova ferramenta foi motivado pelo crescimento da base de usuários. “Reforçamos o time de produto para dar mais agilidade ao desenvolvimento de novas funcionalidades a partir de uma demanda antiga dos nossos usuários”, afirma.



O executivo reforça que, antes do lançamento, empresas enfrentavam dificuldades para acompanhar o status dos pagamentos e precisavam emitir o mesmo link para diferentes clientes. “Era difícil acompanhar o status dos pagamentos e havia retrabalho quando era necessário emitir o mesmo link para mais de um cliente. Agora, os usuários conseguem reemitir um link a partir de uma cobrança anterior, dando mais agilidade ao processo”.



O novo painel oferece visibilidade total sobre os links gerados, permitindo identificar quem realizou cada pagamento e acompanhar se as cobranças foram concluídas ou permanecem em aberto. Além disso, os usuários passam a contar com histórico mensal da operação, status dos pagamentos pendentes e fluxo dos próximos desembolsos. “Os merchants conseguem acompanhar se os links gerados foram pagos ou não e identificar quem realizou cada pagamento”, explica Souza.



A funcionalidade também contribui para reduzir erros e aumentar a confiabilidade das operações. Ao conectar cada pagamento recebido ao respectivo crédito realizado, o painel facilita a conciliação financeira e elimina a necessidade de controles paralelos em planilhas. Essa centralização da jornada do pagamento, desde a emissão do link até o desembolso na conta bancária, representa um diferencial em comparação com modelos tradicionais de acompanhamento de cobranças.



“O merchant passa a ter uma visão centralizada dos links emitidos, dos pagamentos realizados, dos valores pendentes e dos próximos desembolsos, simplificando a gestão e os processos após o pagamento”, explicita o CEO.



O lançamento da ferramenta reflete uma tendência mais ampla do mercado de pagamentos digitais, que busca soluções capazes de oferecer transparência e eficiência em um ambiente de crescimento acelerado. Um estudo do Sebrae/PR, por exemplo, detalha como as novas tecnologias estão democratizando o crédito para micro e pequenas empresas, reduzindo burocracia e custos operacionais.



Nesse contexto, plataformas que oferecem dados em tempo real e indicadores claros tornam-se essenciais para apoiar decisões estratégicas e fortalecer a gestão financeira. A Glin também projeta novos lançamentos para ampliar a experiência de seus usuários.



Entre as próximas novidades estão a Glinda, assistente de inteligência artificial para apoiar merchants na operação, a possibilidade de assumir os juros do parcelamento para oferecer compras em até 12 vezes sem custo ao cliente e novas funcionalidades de CRM para facilitar o relacionamento e a gestão da base de clientes.



Essas iniciativas reforçam a estratégia da empresa de evoluir sua plataforma para além de um meio de pagamento, transformando-a em um hub de gestão financeira e relacionamento com clientes.



Para saber mais, basta acessar: https://www.glin.com.br/blog/glin-lanca-painel-gerenciamento-links-pagamento/?