Benefício educacional ganha espaço nas empresas

De acordo com o Workplace Learning Report 2025, 84% dos profissionais consideram que as oportunidades de aprendizagem tornam o trabalho mais significativo. O estudo também revela que empresas com programas maduros de desenvolvimento de carreira apresentam desempenho mais favorável em indicadores estratégicos.

Segundo a pesquisa, elaborada pelo LinkedIn, 75% dessas organizações demonstram confiança na manutenção da rentabilidade do negócio, ante 64% das demais. A diferença também é observada na capacidade de atrair talentos (71%, contra 58%) e de reter profissionais qualificados (67%, frente a 50%).

Para Joyce Guedes, diretora comercial do eduhub, plataforma especializada em benefícios educacionais corporativos, nos últimos anos as empresas passaram a enxergar a educação como um investimento estratégico, e não apenas como um benefício corporativo.

Segundo a executiva, essa abordagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos funcionários, contribuindo para a atração e a retenção de talentos, além de fortalecer a cultura de aprendizado contínuo e preparar as equipes para os desafios do mercado.

“Quando a empresa investe no desenvolvimento dos colaboradores, ela demonstra interesse genuíno no crescimento profissional dessas pessoas. Isso aumenta o engajamento, fortalece o vínculo com a empresa e contribui para a retenção de talentos, reduzindo a rotatividade e elevando a satisfação no ambiente de trabalho”, detalha.

Além disso, Guedes ressalta que, ao ampliar o acesso à educação, as empresas criam oportunidades concretas de crescimento para seus empregados. Na avaliação da executiva, isso resulta em equipes mais qualificadas, engajadas e preparadas para contribuir com os objetivos do negócio, transformando a educação em uma ferramenta estratégica para impulsionar resultados.

Plataforma amplia acesso à qualificação

O eduhub atua como uma ponte entre empresas e instituições de ensino de todo o Brasil. Por meio da plataforma, os funcionários têm acesso facilitado a uma rede com mais de 15 mil instituições parceiras, que oferecem até 85% de desconto em cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, idiomas, escolas e cursos livres.

Disponível por meio de uma assinatura a partir de R$ 250 por mês, o benefício também pode ser estendido aos dependentes dos colaboradores, como filhos e cônjuges, ampliando o acesso à educação para toda a família.

Entre as modalidades mais procuradas pelos usuários da plataforma estão os cursos de graduação, pós-graduação e especializações. Guedes destaca ainda o crescimento da demanda por cursos de idiomas, tecnologia e desenvolvimento de habilidades comportamentais, refletindo a busca por atualização profissional e evolução na carreira.

“Isso amplia o impacto social da iniciativa, permitindo que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade e melhores oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. O objetivo da plataforma é tornar a educação mais acessível, afirma a profissional”, conclui.

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