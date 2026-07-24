BuyCo movimenta R$ 36 milhões em transações no semestre

A BuyCo encerrou o primeiro semestre de 2026 com seis transações concluídas, que somaram R$ 36 milhões em valor transacionado. O volume representa uma média de R$ 6 milhões por operação e equivale ao ritmo de uma negociação finalizada a cada 30 dias, segundo dados da própria companhia.

As operações envolveram a venda parcial ou total de empresas, além de transações ligadas à estruturação financeira e assessoria de crédito. Os negócios concluídos passaram por setores como indústria de panificação, redes de farmácia, fabricação de equipamentos fitness, esquadrias metálicas e empresas de serviços.

O resultado ocorre em um cenário no qual pequenas e médias empresas (PMEs) têm buscado alternativas para sucessão empresarial, reorganização societária, expansão por aquisição e acesso a capital. Nesse contexto, operações de fusões e aquisições (M&A), venda de participação, compra de ativos e assessoria de crédito aparecem como instrumentos utilizados por empresários em diferentes momentos do ciclo de crescimento.

Entre as operações do semestre está a venda da marca Vale do Sol para o Grupo Baldini. A empresa, com mais de 20 anos de atuação no mercado de panificação, passou por uma transação relacionada à sucessão dos fundadores e à continuidade dos ativos comerciais sob nova gestão. O caso ilustra um movimento comum em empresas de médio porte, nas quais a ausência de sucessores pode levar os sócios a avaliar uma venda estruturada.

Outra frente relevante no período foi a operação de crédito estruturado para o Grupo JM Forros, empresa do interior de Minas Gerais com faturamento superior a R$ 50 milhões. A estruturação teve como objetivo apoiar o crescimento do grupo, incluindo busca por novas receitas, fortalecimento operacional e desenvolvimento de novas linhas de produção.

De acordo com Rafaela Rossi, cofundadora e CBO da BuyCo, o primeiro semestre mostrou que a demanda por transações não está concentrada em um único setor da economia.

“O volume transacionado no semestre mostra que empresas de diferentes segmentos têm buscado caminhos estruturados para venda, captação, sucessão ou crescimento por aquisição. Em muitos casos, a transação não envolve apenas a venda integral da empresa, mas também a reorganização de ativos, entrada de investidores ou estruturação financeira”, afirma.

A diversificação dos setores atendidos também reflete a presença de negócios de menor e médio porte em operações de M&A. Embora transações corporativas costumem estar associadas a grandes empresas, movimentos de compra e venda de negócios também têm ocorrido entre empresas familiares, companhias regionais e empreendedores que buscam liquidez, expansão ou continuidade operacional.

Segundo Rafaela, o avanço desse tipo de operação está relacionado à profissionalização das decisões estratégicas nas PMEs.

“O empresário de pequeno e médio porte tem buscado mais informação antes de vender, comprar ou captar recursos. Isso torna o processo mais técnico e reduz decisões baseadas apenas em percepção de valor. Valuation, organização financeira e clareza sobre o perfil do comprador passaram a ter um papel central nessas negociações”, descreve.

Além das transações de venda de empresas, a assessoria de crédito também integrou a atuação da companhia no período. A frente envolve estruturação de operações financeiras, alongamento de dívida, captação de recursos e análise de alternativas para empresas que buscam reorganizar passivos, financiar expansão ou acessar dinheiro novo para sustentar planos de crescimento.

Na avaliação da BuyCo, a atuação em M&A e crédito estruturado reflete duas demandas recorrentes entre PMEs: reorganização de participação societária, por meio de operações de equity, e adequação da estrutura financeira, por meio de crédito, alongamento de dívida ou captação de recursos. Essas alternativas podem ser utilizadas tanto em processos de sucessão e venda quanto em estratégias de expansão.

Para o segundo semestre, a BuyCo projeta manter o ritmo de transações e encerrar 2026 com mais de R$ 100 milhões em empresas negociadas, parcial ou totalmente. A expectativa, segundo a companhia, considera operações em andamento e a continuidade da demanda por soluções de M&A, crédito e estruturação financeira entre pequenas e médias empresas.

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