Learning Tree International Torna-se Parceira de Treinamento Autorizada da ServiceNow para Promover a Adoção da Plataforma Empresarial

HERNDON, Virgínia, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Learning Tree International, líder global em transformação da força de trabalho, anunciou hoje que passou a ser Parceira de Treinamento Autorizada da ServiceNow, expandindo sua capacidade de ajudar as organizações a desenvolver as habilidades e estratégias de adoção necessárias para obter o maior valor dos seus investimentos na ServiceNow.

A parceria adiciona o treinamento autorizado da ServiceNow para o ecossistema de aprendizagem mais amplo da Learning Tree, com mais de 600 cursos ministrados por instrutores e sua Estrutura de Adoção de IA. A estrutura oferece às organizações uma maneira estruturada de passar da conscientização da IA para a prontidão, adoção e impacto mensurável da força de trabalho - ajudando a garantir que os investimentos na plataforma sejam apoiados pelas habilidades, comportamentos e práticas de mudança necessárias para o sucesso a longo prazo. Juntos, esses recursos oferecem aos clientes um caminho prático para capacitar as equipes, apoiar a mudança e aprimorar os resultados da plataforma.

Conectando o Treinamento ServiceNow à Transformação da Força de Trabalho

Muitas organizações investem em plataformas potentes, mas lutam para transformar esse investimento em adoção no dia a dia. A Learning Tree ajuda a enfrentar esse desafio com a união do treinamento técnico com a capacitação da força de trabalho, oferecendo às equipes o conhecimento, a confiança e o suporte prático necessários para colocar os recursos do ServiceNow em prática.

Com a IA sendo incorporada em plataformas e fluxos de trabalho corporativos, a Estrutura de Adoção de IA da Learning Tree ajuda as organizações a conectar o treinamento técnico com a prontidão mais ampla, o aprendizado baseado em funções e a capacitação de mudanças necessárias para transformar novos recursos em valor comercial diário.

“A ServiceNow está ajudando as organizações a repensar como o trabalho deve ser feito, e essa mensagem se conecta diretamente ao que estamos vendo em toda a força de trabalho: a transformação só tem sucesso quando as pessoas têm as habilidades, a confiança e o apoio necessários para adotar novas formas de trabalho”, disse David Brown, Diretor Executivo da Learning Tree International. “Como Parceira de Treinamento Autorizada da ServiceNow, a Learning Tree está ajudando as empresas a eliminar a lacuna entre o investimento em tecnologia e a prontidão da força de trabalho - para que elas possam acelerar a adoção, fortalecer o desempenho operacional e transformar as plataformas habilitadas para IA em resultados de negócios mensuráveis.”

Modelo Integrado de Capacitação para Clientes da ServiceNow

Com essa parceria, a Learning Tree oferece suporte aos clientes com:

Treinamento Autorizado ServiceNow desenvolvido para fortalecer a proficiência do usuário e dar suporte ao sucesso da adoção da plataforma.

desenvolvido para fortalecer a proficiência do usuário e dar suporte ao sucesso da adoção da plataforma. Desenvolvimento da força de trabalho liderado por instrutor alinhado a fluxos de trabalho práticos, prioridades de negócios e necessidades de aprendizagem baseadas em funções.

Abordagem de capacitação mais ampla que conecta o conhecimento da plataforma com as habilidades de liderança, processo e prontidão de IA necessárias para uma mudança sustentável.

Expansão do Alcance Através de uma Rede Global de Aprendizagem

Com mais de 50 anos de experiência e um modelo de entrega global, a Learning Tree oferece treinamento em escala empresarial no ecossistema da ServiceNow. Seu alcance ajuda as organizações a oferecer aprendizado consistente em todas as regiões, adaptando a capacitação de acordo com as necessidades das equipes de plataforma, usuários de negócios e líderes de transformação. Por meio da sua Estrutura de Adoção de IA, a Learning Tree pode ajudar as organizações a aplicar uma abordagem de adoção consistente em todas as regiões, equipes e funções, adaptando os caminhos de aprendizagem de acordo com as necessidades dos usuários da plataforma ServiceNow, líderes empresariais e equipes de transformação.

O relacionamento também cria uma base para a colaboração contínua para atender a maior demanda dos clientes pelo aprendizado ServiceNow confiável e baseado em funções e suporte de transformação habilitado por IA. Ao conectar o treinamento autorizado a uma estrutura de adoção mais ampla, a Learning Tree ajuda os clientes a passar da implementação da plataforma para a adoção sustentada da força de trabalho.

A parceria expandida da Learning Tree com a ServiceNow reforça seu compromisso de ajudar as organizações a combinar investimentos em tecnologia com as habilidades, processos, capacitação de mudanças e práticas de adoção de IA necessárias para gerar valor comercial sustentado.

Apoiando Resultados Mensuráveis de Adoção de IA

Ao combinar o treinamento autorizado da ServiceNow com a experiência de transformação da força de trabalho da Learning Tree e a Estrutura de Adoção de IA, as organizações podem preparar melhor as equipes para:

Aumentar a proficiência e a confiança do usuário

Aprimorar a eficiência do fluxo de trabalho e da prestação de serviços

Preparar-se para operações habilitadas por IA

Sustentar o valor da plataforma a longo prazo através de uma capacidade interna mais sólida

Sobre a Learning Tree International

A Learning Tree International é líder global em soluções de desenvolvimento de força de trabalho e treinamento de tecnologia. Há mais de 50 anos, a Learning Tree ajuda organizações e profissionais em todo o mundo a desenvolver as habilidades críticas necessárias para prosperar em um cenário em rápida mudança. Os programas de aprendizagem híbridos e orientados por instrutores da empresa capacitam indivíduos e organizações a acelerar a transformação, aprimorar o desempenho e alcançar resultados duradouros. Sua estrutura de adoção de IA ajuda as organizações a desenvolver a prontidão, as habilidades baseadas em funções e as práticas de adoção necessárias para transformar os investimentos em tecnologia habilitados para IA em resultados mensuráveis para os negócios.

Visite www.LearningTree.com para mais informações.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Perguntas da Mídia

Learning Tree International

Email: press@learningtree.com

Website: www.LearningTree.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9767761)