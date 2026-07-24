NIQ expande recursos de IA generativa na gfknewron, transformando inteligência confiável em decisões com maior agilidade

A NIQ (NYSE: NIQ), líder em inteligência de consumo, anunciou hoje a expansão do Smart Insights, tecnologia baseada em IA, para toda a plataforma gfknewron®. Ao reunir mercados e categorias em uma visão única, a gfknewron permite que as empresas transformem dados complexos de mercado, consumidor e cadeia de fornecimento em inteligência clara e acionável, de modo rápido.

Os aprimoramentos mais recentes ajudam os usuários a identificar tendências, oportunidades e fatores que impulsionam o desempenho com mais agilidade, ao reduzir o tempo necessário para analisar grandes conjuntos de dados e acelerar a tomada de decisões seguras entre as equipes.

À medida que marcas e varejistas enfrentam uma pressão crescente para responder com rapidez às mudanças no comportamento do consumidor e na dinâmica do mercado, a capacidade de extrair informações relevantes de conjuntos de dados cada vez mais extensos se converteu em uma vantagem competitiva significativa. Como a eficácia da IA ??depende da inteligência por trás dela, o Smart Insights ajuda as empresas a aproveitar todo o valor da inteligência de mercado confiável da NIQ, identificando automaticamente as tendências, oportunidades e fatores de desempenho mais relevantes, tornando a análise avançada acessível a usuários de várias áreas e níveis de experiência.

O que há de novo

O Smart Insights impulsionados por IA está integrado agora a uma crescente gama de fluxos de trabalho da gfknewron nas áreas de mercado, cadeia de fornecimento e consumidor, permitindo aos usuários:

Gerar instantaneamente resumos de conjuntos de dados complexos.

Analisar até quatro anos de dados de tendências de vendas para ajudar a identificar os principais movimentos entre marcas, canais, mercados, características de produtos e segmentos de preço.

Transformar dados em narrativas claras e recomendações para uma tomada de decisão mais rápida.

Acessar o Smart Insights em dispositivos móveis, levando a avaliação comparativa de KPIs e informações dos pontos de venda diretamente às equipes, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Integrar descobertas de modo perfeito a apresentações e fluxos de trabalho de relatórios.

"As empresas de hoje não precisam apenas de mais informações. Elas precisam de inteligência em que possam confiar", disse Julian Baldwin, Presidente de Contas Estratégicas Globais na NIQ.

O Smart Insights combina IA com a amplitude e a profundidade da inteligência de mercado da NIQ para ajudar os clientes a identificar rapidamente as tendências, oportunidades e os principais impulsionadores de desempenho mais relevantes para eles. O valor não se situa apenas em obter respostas com mais rapidez, mas em proporcionar aos clientes maior confiança de que cada informação está baseada na escala, qualidade e experiência por trás dos dados da NIQ, auxiliando os mesmos a tomar melhores decisões e de modo mais ágil.

O Smart Insights foi desenvolvido para todo tipo de usuário corporativo: desde analistas experientes até equipes comerciais que precisam de respostas rápidas para questões importantes de negócios. Ao identificar automaticamente padrões relevantes e ocorrências importantes, este recurso ajuda marcas e varejistas a passar dos dados à ação com mais agilidade, revelando oportunidades mais rapidamente do que as análises manuais tradicionais.

Com base nos dados de mercado, de consumo e da cadeia de fornecimento da NIQ, o Smart Insights combina análises avançadas com IA generativa para simplificar o caminho da exploração de dados à ação empresarial. As melhorias estão disponíveis em diversas áreas da plataforma gfknewron, auxiliando os clientes com avaliação comparativa de KPIs de modo mais ágil, análise de tendências, segmentação e monitoramento de desempenho.

A última versão está baseada na estratégia mais ampla da NIQ de incorporar IA em suas plataformas e fluxos de trabalho, levando inteligência de mercado confiável aos momentos em que os clientes tomam decisões. Isso ajuda os clientes a obter maior valor dos dados, mantendo a transparência, a confiabilidade e a experiência no setor de que as empresas dependem para tomar decisões cruciais.

"Nosso investimento em IA tem como foco ajudar os clientes a extrair todo o valor da inteligência de mercado confiável da NIQ", acrescentou Baldwin. "Ao combinar a escala de nossos dados confiáveis ??com análises impulsionadas por IA, facilitamos para marcas e varejistas a identificação mais rápida de oportunidades, a resposta a mudanças nas condições de mercado e a tomada de decisões melhor fundamentadas."

A NIQ também irá levar estas capacidades à IFA 2026, evento ao qual a empresa irá retornar como Insights Partner, demonstrando como a inteligência confiável e as análises impulsionadas por IA ajudam marcas e varejistas a tomar decisões mais rápidas e seguras.

Perguntas frequentes

P: O que é Smart Insights?

R: Smart Insights é um recurso da NIQ, impulsionado por IA e integrado à plataforma gfknewron, que analisa conjuntos de dados complexos de mercado, consumidor e cadeia de fornecimento, gerando resumos claros e acionáveis. Ele ajuda os usuários a identificar rapidamente tendências, oportunidades e fatores que impulsionam o desempenho, sem a necessidade de extensas análises manuais.

P: O que a NIQ está anunciando?

R: A NIQ vem expandindo o Smart Insights para fluxos de trabalho adicionais na plataforma gfknewron, disponibilizando informações geradas por IA para uma gama mais ampla de casos de uso relacionados a mercado, cadeia de fornecimento e consumidor. Estas melhorias ajudam os usuários a identificar tendências relevantes com mais agilidade e acelerar a tomada de decisões de negócios.

P: Por que a NIQ está investindo em informações impulsionadas por IA?

R: As empresas de hoje têm acesso a mais dados do que nunca, mas muitas vezes enfrentam dificuldades para transformar estas informações em ações com rapidez. O Smart Insights ajuda a superar esta lacuna ao destacar padrões, tendências e oportunidades importantes, permitindo que as equipes dediquem menos tempo à análise de dados e mais tempo à tomada de decisões.

P: Quais desafios de negócios o Smart Insights aborda?

R: O Smart Insights ajuda as organizações a superar vários desafios comuns, incluindo a sobrecarga de informações, análises manuais demoradas, recursos de análise limitados e dificuldades para compartilhar informações entre as equipes. A ferramenta permite que os usuários compreendam rapidamente o que está ocorrendo em seus dados e por que isto é importante.

P: Como o Smart Insights ajuda a acelerar a tomada de decisões?

R: O Smart Insights analisa grandes volumes de dados e gera resumos concisos que destacam os principais desenvolvimentos, tendências e oportunidades. Isso reduz o tempo necessário para identificar informações valiosas e ajuda as equipes a agir com mais rapidez e confiança.

P: Que tipos de dados o Smart Insights pode analisar?

R: O Smart Insights pode analisar uma ampla gama de dados de inteligência de mercado na gfknewron, incluindo desempenho de mercado, tendências de vendas, segmentos de produtos, canais, regiões, conhecimento do consumidor e informações sobre a cadeia de fornecimento.

P: Quantos dados históricos a Smart Insights pode analisar?

R: Dependendo do fluxo de trabalho, o Smart Insights pode analisar até quatro anos de dados de vendas e de mercado com base em tendências, ajudando os usuários a identificar rapidamente tendências a longo prazo, mudanças de desempenho e oportunidades de crescimento emergentes.

P: Quem pode se beneficiar do Smart Insights?

R: O Smart Insights foi criado para uma ampla gama de usuários, incluindo líderes empresariais, gerentes de produto, equipes de vendas, profissionais de marketing, analistas, equipes de análise de informações e outros tomadores de decisão que precisam de acesso mais rápido a inteligência acionável.

P: O Smart Insights substitui analistas ou especialistas em dados?

R: Não. O Smart Insights foi desenvolvido para ampliar a experiência humana, não para substituí-la. Ele ajuda os usuários a identificar rapidamente padrões chave e áreas que requerem investigação mais aprofundada, permitindo que analistas e equipes de negócios tenham foco na tomada de decisões estratégicas em vez de na exploração manual de dados.

P: Como o Smart Insights torna os dados mais acessíveis?

R: O Smart Insights transforma os conjuntos de dados amplos e detalhados da NIQ em narrativas e resumos de fácil compreensão, tornando a inteligência de mercado sofisticada acessível aos usuários, independentemente de seu nível de experiência analítica.

P: Os usuários podem compartilhar informações geradas por IA com outras pessoas?

R: Sim. O Smart Insights inclui recursos que permitem aos usuários incorporar facilmente resumos gerados por IA em apresentações, fluxos de trabalho de relatórios e comunicações empresariais, facilitando o alinhamento das equipes em torno das principais conclusões.

P: O que diferencia o Smart Insights das ferramentas de relatório tradicionais?

R: As ferramentas de relatório tradicionais geralmente exigem que os usuários explorem os dados, elaborem análises e identifiquem padrões manualmente. O Smart Insights destaca tendências e desenvolvimentos importantes, ajudando os usuários a chegar com mais rapidez às conclusões relevantes e a se concentrar na ação, em vez de na análise.

P: Como o Smart Insights apoia a estratégia mais ampla de IA da NIQ?

R: O Smart Insights é parte do esforço mais amplo da NIQ para incorporar recursos impulsionados por IA em todo o seu ecossistema tecnológico. Ao combinar dados confiáveis, análises avançadas e IA, a NIQ ajuda os clientes a obter maior valor de seus dados e tomar decisões de negócios mais rápidas e seguras.

P: O Smart Insights se baseia em dados confiáveis ??da NIQ?

R: Sim. O Smart Insights é impulsionado pela inteligência de mercado e pelos conjuntos de dados sobre consumidores e cadeia de fornecimento da NIQ, reconhecidos por sua confiabilidade. Esta funcionalidade combina a experiência da NIQ em dados com análises baseadas em IA para fornecer informações contextuais e baseadas em evidências.

P: O conteúdo gerado por IA é sempre preciso?

R: O Smart Insights foi criado para ajudar os usuários a identificar e interpretar tendências com rapidez; contudo, como ocorre com qualquer recurso baseado em IA, os resultados devem ser revisados ??e validados antes de serem utilizados em decisões de negócios ou comunicações externas. Os usuários podem sempre acessar os dados subjacentes para embasar suas análises.

P: Onde o Smart Insights está disponível?

R: O Smart Insights está disponível na plataforma gfknewron e sendo expandido para abranger fluxos de trabalho de mercado, cadeia de fornecimento e consumidor. A disponibilidade pode variar conforme o tipo de assinatura, a cobertura de mercado e o pacote de soluções.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que proporciona a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nossa presença internacional abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumidores. Com uma visão holística do varejo e os conhecimentos mais abrangentes sobre o consumidor, oferecidos mediante análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ proporciona a visão completa - The Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa sobre a expansão dos recursos do Smart Insights impulsionados por IA na plataforma gfknewron da NIQ pode conter declarações prospectivas referentes a funcionalidades de produtos previstas e futuros planos de desenvolvimento. Tais declarações refletem expectativas e projeções atuais baseadas em dados disponíveis, padrões históricos e diversas suposições. Termos como "irá" e expressões semelhantes se destinam a identificar estas declarações prospectivas. Estas declarações não constituem garantia de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos por fundamentar nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais ™ ou marcas registradas ® de seus respectivos proprietários. O uso delas não implica qualquer afiliação ou endosso por sua parte.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

NIQ-GERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260724787368/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com