Mobix Labs assina acordo definitivo para adquirir a Vision Aerial, acelerando a plataforma global de drones para segurança nacional e inteligência aérea

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Vision Aerial, Inc., uma empresa americana de design e fabricação de sistemas aéreos não tripulados (drones) de fabricação americana, em conformidade com a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA).

O acordo definitivo representa um passo importante para a conclusão da aquisição, que expandirá a atuação da Mobix Labs para um dos mercados de tecnologia de crescimento mais importantes do mundo: drones seguros, sistemas aéreos autônomos e inteligência aérea para segurança nacional, infraestrutura crítica, energia, segurança pública, inspeção industrial e operações governamentais.

Entre os clientes e usuários finais da Vision Aerial estão a Força Aérea dos EUA, a Marinha dos EUA, agências governamentais, operadoras de energia e serviços públicos, instituições de pesquisa e outras organizações que exigem desempenho, confiabilidade e cadeias de suprimentos confiáveis. Seus drones dão suporte a operações de segurança nacional e pública, busca e salvamento, resposta a incêndios florestais, inspeção de energia e infraestrutura, monitoramento ambiental, agricultura, mapeamento industrial e sensoriamento aéreo avançado.

Um passo decisivo na expansão de drones da Mobix Labs

O acordo definitivo impulsiona a Iniciativa de Segurança Nacional da Mobix Labs , aproximando a empresa da construção de uma plataforma mais abrangente de drones e inteligência aérea. Essa plataforma combina os sistemas de drones fabricados nos EUA pela Vision Aerial com as tecnologias de radiofrequência (RF), sensores, comunicações e segurança nacional da Mobix Labs. Os principais direcionadores estratégicos incluem:

Adicionar uma plataforma de drones fabricada nos EUA ao portfólio de tecnologias de missão crítica da Mobix Labs.

Avançar a Iniciativa de Segurança Nacional da Mobix Labs, expandindo a empresa para sistemas aéreos não tripulados confiáveis.

Posicionar a Mobix Labs em temas de crescimento global, incluindo drones, inteligência aérea, sensores avançados, proteção de infraestrutura crítica e segurança nacional.

Combinar os robustos sistemas de drones da Vision Aerial com as capacidades de RF, sensores, conectividade, aeroespacial e eletrônica de defesa da Mobix Labs.

Criar uma plataforma para explorar oportunidades nos mercados de defesa, governo, energia, serviços públicos, segurança pública, indústria, meio ambiente e agricultura.

Drones fabricados nos EUA para segurança nacional e missões críticas

Fundada em 2013 e sediada em Montana, a Vision Aerial projeta e fabrica sistemas de drones robustos, construídos para operações de campo exigentes. Suas aeronaves podem transportar câmeras e sensores intercambiáveis ??— incluindo imagens de alta resolução, imagens térmicas, LiDAR, imagens ópticas de gases, sensores multiespectrais e tecnologias de mapeamento de precisão — permitindo que uma única plataforma suporte múltiplos perfis de missão em operações reais.

A Vision Aerial oferece à Mobix Labs plataformas aéreas fabricadas nos EUA em um momento em que governos, organizações de defesa, concessionárias de serviços públicos, produtoras de energia, agências de segurança pública e operadores industriais estão adotando drones rapidamente para inspecionar ativos críticos, proteger infraestrutura, coletar dados essenciais para a missão e alcançar locais perigosos, remotos ou de difícil acesso manual.

A demanda global por sistemas de drones confiáveis ??está em expansão

A Grand View Research estimou o mercado de drones dos EUA em US$ 29,3 bilhões em 2025 e projetou que ele alcançará US$ 58,5 bilhões até 2033. A Mobix Labs acredita que a oportunidade é mais ampla do que apenas o mercado dos EUA, já que clientes em todo o mundo priorizam cada vez mais segurança, confiabilidade, integridade da cadeia de suprimentos e desempenho em campo ao selecionar sistemas aéreos.

Nos Estados Unidos, as prioridades de aquisição federal favorecem cada vez mais plataformas de drones domésticas seguras. Internacionalmente, governos e empresas estão dando maior ênfase a sistemas aéreos confiáveis ??para proteção de infraestrutura, segurança pública, operações de energia, inspeção industrial e missões relacionadas à defesa.

Mais do que drones: Inteligência aérea

A oportunidade vai além das aeronaves. A inteligência aérea combina drones, sensores, comunicações e dados para ajudar as organizações a entender o que está acontecendo em ativos físicos, infraestrutura, terreno e ambientes operacionais em tempo real.

Ao combinar as plataformas de drones da Vision Aerial com as capacidades da Mobix Labs em radiofrequência (RF), sensores, conectividade, aeroespacial e eletrônica de defesa, a Mobix Labs está construindo uma plataforma mais abrangente para sistemas autônomos, dados aéreos de missão crítica, proteção de infraestrutura crítica e inteligência de última geração.

“Este acordo definitivo é um marco significativo para a Mobix Labs e nossa Iniciativa de Segurança Nacional”, disse Phil Sansone, CEO da Mobix Labs. “A Vision Aerial traz plataformas de drones fabricadas nos EUA, credibilidade junto aos clientes nos mercados de segurança nacional e infraestrutura crítica, e aplicações práticas que se alinham diretamente com a estratégia da Mobix Labs. Esta transação nos aproxima da conclusão de uma aquisição que pode acelerar nossa entrada nos mercados globais de drones e inteligência aérea.”

Sansone prosseguiu: “Os drones estão se tornando sistemas essenciais para a proteção de infraestrutura, aprimoramento da segurança, monitoramento de ativos e apoio às prioridades de segurança nacional. Ao combinar as plataformas de drones da Vision Aerial com as capacidades de radiofrequência (RF), sensoriamento, comunicações e eletrônica de defesa da Mobix Labs, acreditamos que a Mobix Labs poderá construir uma plataforma robusta para o crescimento a longo prazo nos mercados globais de inteligência aérea.”

“As aeronaves da Vision Aerial foram projetadas para atender a missões exigentes e reais”, disse Shane Beams, fundador e diretor de Tecnologia da Vision Aerial. “Unir-se à Mobix Labs proporcionará à nossa equipe maior escala, recursos e alcance, preservando a fabricação nos EUA e a cultura orientada a missões que tornaram a Vision Aerial valiosa para seus clientes.”

Termos da Transação

De acordo com o contrato definitivo, a Mobix Labs planeja adquirir a Vision Aerial por um valor total aproximado de US$ 15 milhões, a serem pagos em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Mobix Labs. A conclusão da transação está prevista para este trimestre, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas.

Após a conclusão da aquisição, a Mobix Labs espera integrar a Vision Aerial à sua crescente unidade de negócios de sistemas autônomos, mantendo a liderança da Vision Aerial e suas operações de fabricação nos EUA.

Sobre a Vision Aerial, Inc.

Fundada em 2013 e sediada em Montana, a Vision Aerial, Inc. projeta, fabrica e oferece suporte a aeronaves não tripuladas de missão crítica para defesa nacional, segurança pública, inspeção de infraestrutura, mapeamento, energia, monitoramento ambiental e agricultura. Suas aeronaves são projetadas, construídas e recebem suporte nos Estados Unidos.

Sobre a Mobix Labs, Inc.

A Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) é uma empresa de tecnologia com sede em Irvine, Califórnia, que fornece eletrônica avançada, conectividade, tecnologias de radiofrequência (RF) e sensores para os mercados aeroespacial, de defesa, comunicações e outros mercados de alta confiabilidade.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários. As declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre a proposta de aquisição da Vision Aerial, Inc. pela Mobix Labs, Inc.; a estrutura, a contraprestação, o cronograma, os benefícios e a importância estratégica previstos para a transação; o fechamento esperado da transação; o financiamento esperado da transação; o cumprimento de quaisquer condições de financiamento; o recebimento de qualquer aprovação necessária dos acionistas; a continuidade esperada da liderança, das operações e das atividades de fabricação da Vision Aerial; a entrada, o posicionamento e a capacidade da Mobix Labs de competir nos mercados de drones, sistemas autônomos e inteligência aérea dos EUA e globais; a demanda esperada por sistemas de drones fabricados nos EUA e plataformas aéreas confiáveis; os benefícios potenciais dos produtos, da tecnologia, dos relacionamentos com clientes e do posicionamento de mercado da Vision Aerial; as sinergias potenciais com as tecnologias e capacidades existentes da Mobix Labs; a Iniciativa de Segurança Nacional da Mobix Labs e sua estratégia de crescimento baseada em aquisições; e as oportunidades futuras, as perspectivas de crescimento e o posicionamento de mercado da Mobix Labs.

Palavras como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “planejar”, ??“potencial”, “posição”, “buscar”, “deveria”, “almejar”, ??“irá”, “iria” e expressões semelhantes podem identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras identificadoras. As declarações prospectivas baseiam-se em expectativas, estimativas, projeções, crenças e suposições atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Estes riscos incluem, entre outros, que as partes possam não concluir a transação nos termos atualmente contemplados ou de todo; as condições de fechamento ou as aprovações exigidas podem não ser satisfeitas ou obtidas; A Mobix Labs pode não conseguir obter financiamento para a transação em termos aceitáveis, em tempo hábil ou de todo; qualquer condição de financiamento da transação poderá não ser satisfeita; a aprovação necessária dos acionistas poderá não ser obtida; A transação pode ser modificada, adiada ou cancelada; os benefícios, sinergias, oportunidades de clientes, oportunidades de mercado, oportunidades de crescimento ou vantagens estratégicas previstos podem não se concretizar; os produtos, a tecnologia, os relacionamentos com clientes, a situação financeira, os passivos, a propriedade intelectual, a cadeia de suprimentos, a conformidade regulatória ou os resultados operacionais da Vision Aerial podem diferir das expectativas atuais; a Mobix Labs pode não conseguir integrar a Vision Aerial com sucesso ou reter pessoal-chave; a Mobix Labs pode não conseguir entrar, competir ou expandir com sucesso nos mercados de drones, sistemas autônomos ou inteligência aérea; as estimativas de crescimento de mercado podem se mostrar imprecisas; a demanda por sistemas de drones fabricados nos EUA ou plataformas aéreas confiáveis ??pode não se desenvolver conforme o esperado; os desenvolvimentos regulatórios que afetam a indústria de drones podem mudar; a emissão de ações ordinárias da Mobix Labs em conexão com a transação ou atividades de financiamento relacionadas pode diluir a participação dos acionistas existentes; e os outros riscos descritos em “Fatores de Risco” nos registros da Mobix Labs junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e Relatórios Atuais no Formulário 8-K.

Os dados de mercado e as estimativas do setor mencionados neste comunicado à imprensa são baseados em fontes terceirizadas e não foram verificados de forma independente pela Mobix Labs. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado à imprensa. Exceto conforme exigido por lei, a Mobix Labs não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260724891170/pt/

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