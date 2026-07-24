Eldo Gomes reunirá influenciadores de Brasília na fazenda

O jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes) organizará a próxima edição da Fazendinha do Eldo, prevista para o fim de agosto, no Hotel Fazenda Clat, localizado no Distrito Federal. O encontro reunirá nove influenciadores de Brasília para um período de cerca de dois dias, com chegada ao meio?dia e encerramento no mesmo horário do dia seguinte. Durante a estadia, os participantes desenvolverão conteúdos para o Instagram, participarão de dinâmicas em formato de game show e realizarão atividades colaborativas.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a interação entre criadores de conteúdo da capital federal e ampliar a visibilidade das produções digitais regionais. O formato, já utilizado em edições anteriores, combina desafios ao vivo, gravações em ambientes externos e momentos de convivência, permitindo a geração de material para diferentes plataformas.

O Hotel Fazenda Clat foi escolhido por oferecer infraestrutura adequada para gravações ao ar livre, além de ambientes que facilitam a produção de vídeos e fotos. A escolha do local também permite a exploração de elementos de turismo e entretenimento, ampliando o leque de recursos visuais disponíveis aos influenciadores.

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A Fazendinha do Eldo integra um movimento crescente de iniciativas independentes voltadas à economia criativa no Distrito Federal. Projetos desse tipo incentivam parcerias comerciais entre creators, ampliam a circulação de conteúdo produzido localmente e contribuem para a diversificação do mercado digital regional. Detalhes adicionais sobre a programação, os participantes e os desafios deverão ser divulgados nas próximas semanas pelos canais oficiais do jornalista Eldo Gomes.